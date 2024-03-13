Büyükerşen'i aramayız inşallah

Ramazanda, seçim olması iyi mi oldu kötü mü oldu ne dersiniz? Belediye başkanı adayları, parti genel başkanları oy almak için vaatlerde bulunuyor. Biz seçmenlere düşen, yaptığı vaadi yerine getireceğine inandığımız adayı seçmek. İnşallah takım tutar gibi parti tutmak yerine, bu mübarek ayda yalan dolan söyleyip kul hakkı yemekten korkmayan adayı değil profesör Yılmaz Büyükerşen gibi seçildiği ilini dünyanın en gelişmiş ili yapacak. Namuslu şerefli ilini seven insanları seçeriz. Yılmaz Büyükerşen'i yaşı öne sürülerek aday yapmadılar.Ramaza

Sanki belediye başkanı kazma kürek çalışacak. Başkan Türkiye Cumhuriyetini aşıp, dünyanın en gelişmiş şehri yaptığı Eskişehir'de devletten yardım destek almadan yaptıklarını anlatmakla bitmez. Denizi olmayan plaj olan senfonisi olan sanatların çeşitli konularında müzeleri olan yeşili olmayan tek caddesi olmayan milyonlarca, turistin ziyaret ettiği Eskişehir tarım hayvancılık destekleri ile iş imkanları yaratmanın yanında milyonlarca ağaç üretip Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanın her tarafına servis yapan Sayın Büyükerşen'i CHP yaşlı diye aday göstermedi. Gençleştirme politikası ile yaş ortalaması 45 olduğu söylenen bana göre çoluk çocuğa kalan parti meclisi bu kararla öğündü. Şimdi Eskişehir'de CHP kaybederse bunun hesabını başta Özgür Özel olmak üzere parti yöneticileri nasıl verecekler. Seçimler konusunda, pek yazmak istemem ama yine elimde olmadan bir Şeylere değinmiş oldum. Şimdi yakın zamanda İstanbul Belgrat ormanları yolunda kaza oldu. Bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Aracı kullanan genç annesi ile birlikte Amerika'da neden. Adalete güven azaldığı için kaza ismi üstünde insanın iradesi dışında, oluşan bir olay. bu olayda can kaybını önlemek mümkün olmuyor.

Kaza yapan ömründe hiç görmediği bir insanı hayattan koparıyor suçludur fakat suçludur diye linç edilmemeli mağdur olanın ailesinin kaybını acısını giderip helallik almalı bu acı olaydan ders alan genci de kanununda yazılı ceza ile cezalandırmalıdır diye düşünüyorum ölen gence rahmet kederli ailesine sabır diliyorum. Her şeyin Allah'tan olduğuna inananlardanım.

Fenerbahçe, yarın Belçika şampiyonu ile ikinci maça kendi sahasında çıkacak. Bu maç tur atlamak maçından ziyade, Türkiye Cumhuriyetinin puan maçı olduğunu unutmadan mutlak galibiyet için oynayacağını ve çok üstün kadrosu ile galip geleceğine inanıyorum. Şimdiden takımı tebrik ediyorum . Gruplardan çıkmak için oynadığı takımlardan daha güçlü aston villa dışında hiçbir kulüp yoktur. Onun için Fenerbahçe final oynayacaktır. Bu günkü formu ile şampiyon olacaktır. Kadın voleybol milli takımı gibi bizi dünyada gururlandıracaktır.