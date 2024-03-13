AŞK MAKAMI

Aşk makamı
Yar geldi sevda ile
Muhabbetle, bir gönül diyarına..
Sevdan tutuştu yüreğimde..
Aşkın makamına, bir gönül ile..
Yar oldun, Derman oldun..
Ağlayan gönlüme, şifa oldun...
Derman sende, Aşk sende,
Aşkın şarabından mest oldum.
Şems mevlana oldum, yunus oldum.
Hayranın oldum...
Sultanım...
Efendim...
Kurban olayım.. Can Efendim...
Aşk makamı
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.