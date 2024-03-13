AŞK MAKAMI

Aşk makamı

Yar geldi sevda ile

Muhabbetle, bir gönül diyarına..

Sevdan tutuştu yüreğimde..

Aşkın makamına, bir gönül ile..

Yar oldun, Derman oldun..

Ağlayan gönlüme, şifa oldun...

Derman sende, Aşk sende,

Aşkın şarabından mest oldum.

Şems mevlana oldum, yunus oldum.

Hayranın oldum...

Sultanım...

Efendim...

Kurban olayım.. Can Efendim...