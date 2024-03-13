“ARABANIN KOLTUĞUNUN ÜZERİNE BOYLU BOYUNCA UZATILDIĞI O ANDA”

Bazı mesleklerde göreviniz yaşadığınız, nefes aldığınız sürece bitmez. Bunlardan bir tanesi de öğretmenlik mesleği. İnsanın mesleği öğretmenlik olunca, okulun/sınıfın içi veya dışı diye ayırmak çoğu duyarlı öğretmenler için mümkün olmuyor. Bunlardan bir tanesi de Öğretmen, Gülseren Akdaş.

Emekli olduktan sonra da öğretme sevdasını noktalayamamış. Gerek sosyal etkinlikler alanında gerek yazın dünyasında gerekse edebiyat dünyasında çalışmalarına devam etmiş. Aşağıda da göreceğiniz gibi onlarca etkinliğe öncülük etmiş. Yetişkinler ve çocuklar için; şiir, öykü, roman ve çocuk kitapları kaleme almış ve üretmiş.

Gülseren Akdaş; Samsun Bafra’da doğdu. Samsun, Kız İlk Öğretmen Okulu’ndan 1971 yılında mezun oldu. 1996 yılında emekli oldu. 10 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra, yılların birikimini kitapları aracılığıyla edebiyat dünyasına, okuyanlarına ve öğrencilerin sunmak için kolları sıvadı. Basın, yayın dünyasında ve edebiyatın birçok alanında ürün verdi.

Milliyet Blog, Antoloji, Edebiyat Defteri, Güncel Sanat, Antalya Sanat, Galapera ve Acemi, Aydın’ın Sesi, Nif Edebiyat Dergisi, Pilla Böcük Sanat Edebiyat Dergisi’nde ve birçok yerel gazetede köşe yazarlığı yaptı ve bazılarında hâlâ yapmakta.

Adını Koyamadığım Sevdam, Yine Bir Hüzün Akşamı (Şiir), Küstüm Çiçeği (Küçük öyküler ve denemeler), Ölüm Meleği (öykü), Sonbahar Hüznü (uzun öykü-novella), Rüzgârın Ucunda Bir Bulut, Umuda Yürümek, Mucize gibi, Nefise Asla Pes Etmeyeceğim ve Özgürlüğe Kanat Açmak/Fırtına Kuşları Roman, Uğur Böceği, Küçük Kaplumbağa, Kedi Evi (Çocuk öyküleri). O Benim Annem (Öykü) Atatürk’ten Anılar, Nutuk (7-9 yaş çocukları için), Kuşun Kanadında (ortak çocuk öyküleri) Şiirin Çocukları (Şiir, belirli gün ve haftalarla ilgili) yapıtları arasında yerini aldı.

Bafra Kültür ve Sanat Etkinliklerini Destekleme Derneğinin Kurucusu ve halen Başkanlığı yapmakta olan Akdaş; Mavi Yürekler Şiir Antolojisi, Maviye Yolculuk (Şiir), Kuzeyden Esen Hayaller, Bir Avuç Umut (Öykü), Her Şehir Bin Öyküdür, Yüreğe Dokunan Kadınlar (Öykü Seçkisi), 100. Yılda 100 Şairle Atatürk ve Çanakkale (Şiir Antolojisi), Çanakkale (Öykü Seçkisi), Barış ve Özgürlük Öykü Seçkisini, Yüreğe Dokunan Kadınlar (1-2-3-4 öykü yarışması sonrası hazırlayarak edebiyata katkıda bulunmaya devam ediyor.

“Fırtına Kuşları/Özgürlüğe Kanat Açmak” isimli yetişkinler için romanında; 12 Mart’ın çalkantılı dönemin de konu alan; Bunalımlı insanları ve baskılı, bunalımlı yılları yazmış.

“Sadece bir dönemin, bir ülkenin değil, bir ömrün de perde arkasını! Kısacası, ülkenin içinden geçtiği her dönemi sol çevrelerin içinde yaşayarak gözlemlemiş, yetmişli, seksenli yılların bizzat içinde yaşamış, yaşadıklarını bir romanda yazmıştı...

Kafam izlenimlerle doluydu. Zaten; neyin ne olduğunu görüp, anlayacak zamanım olmayacak kadar erken kapatılmıştım kodese.

Bol bol okumuş, fazlasıyla hayal kurmuş ve bu hayallerin içinde yaşamıştım. Benim için gerçek de hayal kadar yalandı: arabanın koltuğunun üzerine boylu boyunca uzatıldığı o anda da lüks ama gizemli bir yerde saklanmaya götürüldüğümü hayal ediyordum!

Kelebek, anlamayana bir günlük, anlayana bir ömürlüktür. Öğretmen, Şair, Yazar Gülseren Akdaş’a yazın hayatında ve özel hayatında üretiminin ve çabasının devamı dileğimle…