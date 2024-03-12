İnsan akıllı yaratık

Dünyada en zengin coğrafyada oturuyoruz. Allah bütün nimetleri vermiş, yaratan bize akıl vermiş. Canlıların içinde, insan onun için üstün varlık olmuş. Tabiattaki diğer varlıklara hakimiyet kurmuş. İstediği şekilde onları yönlendirmiştir insanlar. Bu aklı nasıl kullanıyor bakalım. İyi ve kötü iyi kullanıldığı zaman, yaşam cennet oluyor. İnsanların huzur, mutluluk, refah içinde, sağlıklı ve neşeli günler yaşaması birbirine, sevgi saygı duyması. Zenginlerin vergileriyle daha rahat yaşam sağlanması. Barış içinde uzun ömürler yaşaması mümkün oluyor. Aklımızı kötü kullanınca, önce yaşadığımız tabiata ihanet ediyoruz. Ağaçları kesiyoruz, suları kirletip havayı zehirliyoruz. Hastalıklar başlıyor, yaşam çekilmez hale geliyor. Savaşlar başlıyor insanlar birbirini öldürüyor. Yaşlı, çocuk ayırmıyor. Önüne çıkana saldırıyor yok ediyor. Yıkıyor hayatı cehennem ediyor.

Yaratan, bize akıl verdi sabah uyandığımız da gözlerimiz gördüğü için bütün güzellikleri en ince ayrıntılarına kadar görüyoruz. Ağız verdiği için bizim için yarattığı nimetleri yiyor. Onların birbirinden güzel tatlarını, alıp mutlu oluyoruz. Vücudumuz gelişiyor, huzur içinde bir yaşama başlıyoruz. Burun verdiği için bizim içinde yaşadığımız ortamda, yaratılan çiçeklerin harika kokularını alıp mutluluk içinde huzur buluyoruz. Kulak verdiği için sesleri duyuyoruz. Harika melodilere eşlik edip şarkılar söylüyor. Bedenimize sevgi saygı yüklüyoruz. Ellerimizi, yaşamımız için lüzumlu her şeyi almamızı ayaklarımız istediğimiz yerlere gitmemizi sağlıyor. Tenimiz ortamın ısısını almamızı, saçımız, kaşımız, kirpiklerimiz, vücudumuzdaki kıllar huzur, mutluluk, neşeli günler yaşamamız için bize katkıda bulunuyor. Solunum yapıp hücrelerimize can veriyor. Bütün bunları yalnız insanlara veren kim onu düşününce Yaradana Allah'a ulaşıyor şükür ediyoruz.

Allah kullarının, sevgi saygı içinde huzur mutluluk refah bulmaları için Kuranı Kerimi peygamberimiz Hz. Muhammed vasıtasıyla göndermiş ilk ayet ise oku olmuştur. Öğrenmek, okumakla mümkün olduğu için bu ayet bence Kuranı Kerimin tamamının adeta özeti oluyor. Eğitimli, sağlıklı, huzurlu yaşamın temelini oluşturuyor. Adam gibi adam olmayı, mükafatları aksi halde rezilliği cezaları cenneti cehennemi bize anlatıyor. O zaman seçimi bize bırakıyor. Biz cenneti seçer, dünyada cenneti yaşarız aksini seçersek cehennemi yaşarız acı içinde inleriz.

Dün BJK, Gaziantepe yenildi. Çok normal bir sonuçtu. GS-FB'de önümüzdeki günlerde yenilebilirler. Çünkü düşme hattında ligin yüzde altmışı sahaya maç yapmaya değil, ölüm kalım savaşına çıkıyor. Beni üzen ise centilmenliğin yerini ahlaksızlığın zaman hırsızlığının rakibi sakatlamanın öne çıkması kul hakkı almaktan korkmayanlar ligde kalsalarda, huzur bulamaz yöneticiler teknik direktörler bunu unutmayın. Bir alt lige düşerseniz, tekrar çıkarsınız ama kul hakkı alırsanız iflah olmazsınız.