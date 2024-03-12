AKP’ye ve RTE’ye kızmaya hakkınız var mı? Bu partiye ve onun genel başkanına öfkelenmeyin! Hele AKP’ye oy veren yoksul halka hiç ama hiç kızmayın! Türkiye’de; AKP iktidarında fiyatlar füze gibi fırladı gitti. Peki, “kime kızacağız?” derseniz, ben size Erdoğan’ı başımıza saran sözde “aydın” geçinenlere kızın, derim. Sizi sürekli kandıran ve hâlâ hiçbir şey olmamış gibi bilgiçlik taslayan bu kibirli “yeni aydınlara” kızın! AKP iktidarının son 22-23 yılına iyi bakın! Bu sözde aydınlar şimdi kimi yerde yaptıkları konuşmalarda “yanıldık” diyorlar.

Bunların Fethullah Gülen için ne dediklerini biliyorsunuz. FETÖ, darbesinden sonra yine “yanıldık” dediler. Bu sözde aydınların Ergenekon-Balyoz-Poyrazköy-Odatv kumpaslar için ne dediklerini biliyorsunuzdur. Sonra “al gülüm, ver gülüm, arksından yanıldık” dediler. Bu adamlara “Evet takımı” da diyebilirsiniz. FETÖ’nun siyasi ayağına TBMM’nden gizlendiler. Paçayı kurtardılar.

Ve son olarak… Bu adamların 2000’li yılların son seçimlerinde o zamanki HDP için neler dediklerini biliyor musunuz? O gün HDP “özerklik” ilan edip PKK’ya destek çıkınca ne demeye ve yazmaya başladılar: “Yanıldık!” İşte bu olanların tümünü geçmişten günümüze incelerseniz mesele bu kadar basittir.

Sakın ha bu olanlara kızmayın! Bu topraklarda sürekli yanılan ve kandırılan “yeni aydın” tipiyle karşı karşıyayız. Türkiye’nin en önemli sorunlarından biridir; saf değiştirmeyi meslek edinmiş “yeni aydınlar!” Bu ülkenin salt siyasal ve ideolojik despot sorunu yoktur; aynı zamanda “yeni aydının” hegemonya sorunu vardır! Bugün AKP iktidarında Türkiye’de tam bir otoriter baskı rejimi varsa…

“Ülkede Kürt sorunu var” diyen AKP, “çözüm süreci yutturmacısı” ile konuyu kangren haline getirdiyse… Türkiye’de AKP 221 muhalefet partisini “zararsız bir nesne” haline getirildiyse… Ve en önemlisi toplumun yapısı bozuldu ise… Bunun temel sebeplerinden biri; 3-5 yılda bir yanıldığını ifade eden “yeni aydın” yapılanmasıdır. Türkiye’nin gerçek aydınlarına düşen birinci görev bu “sözde aydınlarla” kıyasıya mücadele etmektir. Bunlar AKP iktidarı tarafından besleniyorlar. AKP tarafından getirildikleri görevlerden yüzlercesi 5-10 yerde maaş almayı sürdürüyorlar.

Bunlar siyaseti etkilemeyi sürdürüyor. Bunlar aynı zamanda kamuoyunu da etkilemeyi sürdürüyor. Bu sorunları hiç zaman geçirmeden çözmek gerekiyor. Bunun çözüm ve çıkış yolunu toplum olarak bulamazsak, günlük kısır polemikler içinde toplum olarak sıkışık kalmaya devam edeceğiz… “Yeni aydının” düşünsel yoksulluğunun ve yanılgılarının sebebi nedir?

Bu sorunları şöyle sıralamak mümkündür:

1-“Yeni aydın”ın bir kişilik sorunu var.

2-“Yeni aydın”ın bir ahlak sorunu var.

3-Hepsinden önemli, “yeni aydın”ın bir kısırlık yapısı ve üretememe sorunu var.

Bu yapı neye benziyor? Bunlar işin özünde Osmanlı’nın son dönemindeki “Tanzimat aydınlarına” benziyor.

Osmanlı aydınlarının temel görevi, Batı’dan tercüme ve kopya ederek “kurtuluşun yolunu” bulmaktı! Batı’da; ne fikir varsa, ne düşünsel tartışma varsa alıp İstanbul’a, Selanik’e, İzmir’e getirdiler. “Yeni aydının” rol modeli, bu Osmanlı aydınlarının oldu! Osmanlı’yı yok oluşa sürükledi. Bugün AKP’yi destekleyen sözde “yeni aydın”, Türkiye’yi yok oluşa sürüklüyor.