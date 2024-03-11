Ramazana kavuştuk bugün orucun ilk günü. Allah kabul etsin niyetlendik 30 gün orucumu tutup bayrama kavuşacağım. İlk peygamberimiz Hz. Adem'den son peygamberimiz Hz. Muhammed'e kadar gelen bütün peygamberler, orucu bugünkü gibi olmamakla birlikte hepsi uygulanmıştır. Çünkü oruç Allah'ın emridir ve de Müslümanlığın beş şartından biridir. Ben bir Müslüman olarak Allah'a inancım tamdır. Çünkü Adem'den bugüne kadar bütün peygamberlerin ortak yanı, yaratana, Allah'a inanmaları onu savunmalarıdır. Allah kullarının iyiliğini düşündüğü için, orucun sağlığımıza etkisini inceleyip neden konulduğuna bakalım. Oruç tutanlar Ankara'da 5.36'da oruç tutmaya başlıyor. Akşam saat 19,'da orucunu açıyor. Bu on üç buçuk saatte, aç olduğumuz için bedenimizi teşkil eden hücrelerden zayıf olan hastalık yapan hücrelerin sağlıklı hücreler tarafından yok edildiklerini görüyoruz. Oruç sağlıklı yaşamamızı sağlıyor. Allah kullarının, sağlıklı yaşamasını istediği için orucu farz kıldığını, Allah'a inanan birisi olarak görüyorum.

Namazda, günde beş defa abdest alıp uzuvlarımızı yıkayıp temizlenip eda ediliyor. Vücudumuz aktif halde oluyor. Namaz gözümüz açık kılındığı için göz jimlastiği yapmamızı, yatıp kalkıp kaslarınızı çalıştırmamızı sağlıyor. Allah'ın kullarının, sağlığını düşündüğü için konulduğunu görüyorum. Zekat fakirin isyan etmemesi için konulduğunu, haç insanların kul hakkı almadan yaşamaları, yalan dan talandan kaçmaları için kelimeyi Şahadet, Allah'ın onun vekili peygamberin varlığını kabul etmeleri için konulduğunu görüyorum. Beni yaratan Allah, benim adam gibi adam olmam için islamın beş şartını koyduğunu görüyorum. Onun için Allah'a, peygamberlerine, kutsal kitap olan Kuranı kerime inanıyorum. Layık olmaya çalışıp Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışıyorum. Ramazanın on bir ayın sultanı olmasının nedeni de kutsal kitabımız Kuranı kerimin bu ayda inmesinden dolayıdır. Kuranı kerimin Bakara suresi 183'te de açık olarak anlatılıyor.

Meral Akşener, seçimi kaybedersem siyasetten çekileceğim dedi. Saygın hanımefendi sevgi, saygı duyup desteklediğimiz Meral Akşener hanım geri geldi dedik. Saçma sapan sözlerden vaz geçtiğini bir önceki sözünü, bir sonraki sözü ile inkar etmeyeceğini anladık. Kendisini kutluyorum ailesi ile sağlıklı, huzurlu, mutlu uzun ömürler dilerim.

Dün akşam Fenerbahçe- Pendik spor maçı başladı. ilk yarı top sahada çok az kaldı. Futbolcular sakat numarası yapıp yattılar. Kaleci avut atışı için bir dakika zaman çaldı. Bunda hakemin hatası vardı ama en önemli sebep teknik direktör İbrahim Üzülmez'in basın toplantısında Fenerbahçeyi iyi analiz ettik.

Ona göre çalışmalarımızı tamamladık demesinin nedenini gördük. İbrahim Üzülmez, sen futbolculara, futbol oynatmayı öğretmelisin. Hepsi pırıl pırıl, ahlaklı, şerefli gençlere kul hakkı yemeyi, zaman hırsızlığını değil ne oldu takım yenildi. 84 milyon insana bana göre futbolcuları rezil ettin. Türkiye'nin en iyi ailelerinin yetiştirdikleri gençleri sahtekar yaptın. Eğer azıcık onurun varsa yaşamın boyunca, futbol sahalarına seyirci olarak bile girmemelisin. Senin gibi zaman hırsızlığını yaptıran, kul hakkı yediren Allah korkusu olmayan teknik direktör geçinelere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda ihtiyaç yok. Kendine başka iş bul.