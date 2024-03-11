ODTÜ’DE MESCİT

Bu yazımda sizleri 19 yıl gerilere götürmek istiyorum. Yıl 2015 Aralık ayının içi o tarihlerde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 15 mescit bulunuyor. Öğrencilerden biri bu mescitlerin birinde tartaklanıyor. Tartaklanan o öğrenci bir açıklama yapıyor ve diyor ki; “Bu saldırıyı mescide saldırı var diyenler yaptı…” diyor ve ekliyor; “herkes rahatça namaz kılabiliyor. Cumhurbaşkanı RTE, mescit tartışmalarının yaşandığı ODTÜ'yü hedef alarak "ODTÜ’de namaz kılan gençlerin üzerine saldırıyorlar. Yönetici kadrolar lafa geldiği zaman ‘Özgürlükçüyüz’ diyorlar.

Sizin neyiniz özgürlükçü? Ellerine geçirdikleri bir dokunulmazlık zırhını bunlar maalesef bu tür aleyhte kullanma gayreti içine giriyorlar. Böyle bir şey olamaz, olamaz. Gereği neyse bunun da YÖK tarafından yapılması gerekir. Tabii ki bizler bunun da takipçisi olacağız” demişti. Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından YÖK, ilk kez iki genel kurul üyesini incelemeci olarak görevlendirmişti. O tarihte sosyal medyada ODTÜ’de mescide giden öğrencilerin solcu öğrenciler tarafından tartaklandığı iddiasını paylaşılan videoda yer alan o zamanın Fizik Bölümü Doktora Öğrencisi ve ODTÜ Araştırma Görevlisi yaşanan arbedeyi anlatıyor.

Namaz kıldıktan sonra “mescide saldırı var, haber yapın yardım edin” diyen Saadet Partisi’nin gençlik kolu Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleriyle tartıştığını ve AGD tarafından asılan bir afişi fotoğraflamak istediği için arbede yaşandığını aktaran araştırma görevlisi, “Gittim onlarla tartıştım zira 8 senedir ben de onlar da gayet rahat namaz kılabiliyorlar. Gelip solcular Mevlit günü camiyi bırakıp mescidi mi basacaklar. 8 yıldır 8 Mevlit geçirmişiz bir şey olmamış şimdi mi olacak” ifadelerini kullanıyor. Genç Gazete'de yer alan habere göre, Fizik Bölümü Doktora Öğrencisi ve ODTÜ Araştırma Görevlisi’nin Facebook sayfasından yazdıkları o tarihler de şu şekildeymiş

“Selam arkadaşlar, ben aşağıdaki videoda tartaklanan kişiyim, size objektif olarak ne olduğunu anlatacağım. Dersimin bir tanesini namaz kılmak için asıp mescide doğru yol aldım. Baktım koskocaman bir grup var, 8 yıldır ODTÜ’de olduğumdan baktım buradaki solcu arkadaşlarla OMTliler tartışıyor. Her zamanki klasik atışma deyip hiç sallamadan gittim namazımı “rahatça” kıldım, çıkarken “mescide saldırı var, haber yapın yardım edin” tarzı söylevlerde bulunan arkadaşlarla karşılaştım.

Gittim onlarla tartıştım zira 8 senedir ben de onlar da gayet rahat namaz kılabiliyorlar. Gelip solcular mevlit günü Cami’yi bırakıp mescidi mi basacaklar. 8 yıldır 8 mevlit geçirmişiz bir şey olmamış v.s. şimdi mi olacak diye tartıştık daha sonra çok önceden de uyardığım panodaki siyasi şeyleri gösterdim ve bunların olmaması gerektiğini söylerken beni sallamamaya başladılar. Ben de resmini çekecektim, içlerinden birisi Saadet Parti’sinin gençlik kolu olan AGD’nin broşürünü aldı, “burada öyle bir broşür yok” deyip broşürü cebine koydu. Ben de burası MESCİD sonuçta karşıdakinin kişisel alanına giremem diyerek ona dokunmadım. Olay İHH’nın posterini bu kez ben alınca çıktı: Arkada mescide beni çekiştirmeye başladılar, sonra kendimi dışarı attım “şunun bir ifadesini alalım deyip” bir grup beni mescide sokmaya çalıştı. O sırada diğer kişi elimden posteri alınca “bırakın, kâğıt bende” dedi ve öylecine saldılar. Siz video’da o son çekişmeleri görüyorsunuz.

Ben de küçük bir sıyrıkla atlattım ama hala namazda güvenliğim var mı bilmiyorum, bu yüzden namaza benimle gelebilecek insanlar arıyorum. Ve de ODTÜ’de Araştırma Görevlisiyim, tartaklandığım için o arkadaşlar hakkında suç duyurusunda bulunabiliyor muyum?

Yıllarca önce ODTÜ’ inde olmuş bir olayı niçin yazdım? Bundan yaklaşık 20 yıl önce olan bir olayı “siyasete ve olaylara” oy için malzeme yapan RTE, bugün de her Cuma günü cami çıkışında yine dinimizi ve ibadetlerimizin yapıldığı camiler siyasete ve namaza alet ediliyor. İHH, Furkan Vakfı ve vb. hep dini vakıflar siyasette, İslamcı ve şeriatçı vakıflar şimdi daha şiddetli alet ediliyor. Camilerin ve mescitlerin yıllarca siyasete alete edilmesi toplumda çatışmaya dönüşüyor. Yazık…