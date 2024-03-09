Fiyatların düşmesi mümkün

Ramazan yarın başlıyor. Sahura kalkacağız, pazartesi ilk iftarı yapıp orucumuzu acacağız. Allah sağlık verirse ki ben inanmıyorum bu yıl da orucumu tutacağım. Yaş itibarı nedeni ile oruç tutmamamı söyleyenlere cevabım oruç Allah'ın emri şifa kaynağıdır diyorum. Bir yıl hastalanmadan bomba gibi yaşamanın nedeni oruçtur. Oruç günahlardan arınma yanında her türlü insanlara zarar veren hastalık yapan kötü hücrelerden de kurtulmamızı sağlıyor.

Ramazanın fırsatçılar tarafından fiyatların artışına neden olduğunu söylüyorlar yalan mı değil. Fakat bu cennet vatanda çöpü toprağa soksan, yeşeren tabiatta fiyatların artmasının sebebi üretici değildir. Şmdi bir basit hesap yapalım işyeri açmaya karar verdiniz. İlk olarak bir dükkan tutacaksınız, vergi dairesine ticaret odasına kaydınız yapılacak elektrik doğal gaz su abonesi olacaksınız. İşe eleman alacaksınız maaş sigorta pirimi ödeyeceksiniz. İ Üreticiden tüketiciye fiyat artışı burada başlıyor. Çünkü 10 liraya aldığınız bir emtia 14 liraya satmanız gerekiyor aradaki 4 lira kar ederek ne kadar mal satmalısınız. Basit bir hesap yaparsak kira 20.000 lira olsun elektrik, 1000 lira gaz, 2500 lira su, 200 lira ve iki işci 50000 lira temizlik malzemesi ikram çay, kahve gibi zorunlu giderlerde dahil 75.000 bin böl, 30 günde 2.500 tl günde 675 kilo mal satarsınız maliyeti kurtarır sınız.

Bu imkansız onun için 10 liraya alıp, 40 liraya satıp, 68 kilo mal satıp üzerindekinden kar ederek esnaf geçimini sağlamaya çalışıyor. Benim basite indirgediğim fiyatlar, bugün İstanbul'da en azından dört beş katını geçiyor. Satılan mallarda, nakliyeyi toptan mallarda çok etki etmiyor diye kaile almadım. Fiyatların düşmesi için devletin müdahalesi şart oldu. Devlet belediyelerle birlikte semt pazarı gibi iş merkezleri yapmalıdır kiralarıda çok ucuz tut malı elektrik doğal gaz su fiyatlarında indirim yapmalıdır. Yoksa hiçbir zaman fiyat düşmez, her yıl girdilere gelen fiyat artışları tüketiciye zam olarak aktarılacaktır.

Enflasyon kontrol altına alınabilmesi asgari ücretin düşmesi, emeklinin sesinin kesilmesi o zaman mümkün olur. İstanbul'da her ilçede 10 ayrı yerde, 100 iş yeri açan belediye iki yıl içinde yüzde yüz elli fiyatları aşağıya çeker ve ölünceye kadarda başkan kalır. Çünkü diğer iş yerleride kiracı bulmak için kiraları azaltmak zorunda kalır. Burda fiyatlara yansır ucuzluk olur. Ucuzlik olunca başkan kahraman olur. Şuanda emekli arkadaşlarımız evden çıkamıyor.

Voleybol federasyonu başkanı Eda Erdemin heykelini, açma merasiminde konuşurken Eda'nın 37 yaşında Türk kadın milli voleybol takımı kaptanı olarak kadınlarımızı, Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu yaptığının farkında bile olmadığını, kadınlarımızın bütün bu kupaları Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde kazandıklarını, yalnız Türkiye Cumhuriyetine değil bütün dünyaya gösterdiklerinin farkında olmadığını Ede Erdeme hitabından anladık. Belki bundan sonra oda anlar nasıl hitap edeceğini. Sayın bayan Eda Erdem 'n adını ağzına aldığında şaşırmaz.