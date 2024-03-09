YER ALTI KAYNIYOR

Hiç olmadığı kadar sıra dışı faaliyetler , anlık , dengesiz ve tutarsız hareketlenmeler DÜNYAMIZIN kabuk değiştirme süreci içerisinde yeterince tehlikeli boyutlara ulaşacakmış gibi gözüküyor. MAVİ KÜRE içerisinde karışıklıklar, çarpıklıklar ve akıl almaz DEĞİŞİMLERLE birlikte savrulmaya devam ediyoruz.

GÖKLERDEN gelen enerji akımının aşağıya yansımalarını önümüzdeki zaman dilimi içerisinde yeterli derecede hissedeceğiz; Öncelikli olarak 12 ve 21 Mart tarihleri METAL , TAHTA ve SU enerjilerinin ÜÇGENİ içerisinde teknolojiye bağlı araç gereçler ile ilgili reformist yaptırımlarla karşılaşabiliriz. Sosyal medya ağlarındaki kötü niyetli , algıya dönük , yalan yanlış , negatif yönlü, tahrik edici ve provakasyon amaçlı paylaşımlar dünya genelinde ön plana çıkabilir.

23 Mart ile 2 Nisan arası genel olarak birçok konuya bağlı karar verme aşamalarındaki güçlükler , DUYGUSAL ENERJİNİN ağırlık kazanarak telafisi olmayan hataların gündeme gelmesi , sosyal iletişim ağlarındaki bozulmalar , blokeli durumlar ve ayrıca eşitlikler , özgürlükler ve buna bağlı topluluklar içerisinde geniş kitleleri harekete geçirecek ayaklanmalar dünya gündemini fazlasıyla meşgul edecek gibi gözüküyor. Yer altındaki değerli madenlerle ilgili önemli gelişmeler ağırlıklı olarak ön plana çıkacak, beraberinde talep ve değer artışları farklı boyutlara evrilerek insanları etkisi altına alma sürecinin başlaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Toprak ve su enerjilerinin çatışmalarını , DÜELLOLARINI kuvvetli ölçüde hissedeceğiz.