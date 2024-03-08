8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Havacılık hata kabul etmez, alfabesi bile ayrıdır. Hayati önemli kodlama yapılırken, örneğin A alfa, B beta diye kodlanırken G de golf olarak kodlanır. Yıllarca pilot ve hava trafik kontrolörlerine ders verince ben de bu kodlamayı günlük dilde kullanır oldum. Dün fark ettim, bir kelimeyi kural dışı kodluyorum! ‘G Gülsen’ şeklinde! Anladınız siz!

Bugün Dünya (Emekçi) Kadınlar Günü

Ankara’da okullarla, örneğin bu eğitim-öğretim yılında Keçiören Sınav Okulu öğretmen ve öğrencileriyle Adım Adım Ankara programları yapıyorum (bir de ENFOD ile, 5 sezon olacak).

Pandemi öncesi başlayan Almanya’daki Türk öğretmenle de özellikle Zoom programı sayesinde önemli günlerde programlar yapıyoruz. Bu akşam da yapacağız.

Almanya Türk Öğretmen Dernekleri ile

Örgütlü olmak başka bir şey! Almanya’da Türk öğretmenleri hemen eyalette bir araya gelmiş dernekler kurmuşlar. Ruhr Türk Öğretmenleri Derneği gibi. Bu dernekler bir de genel bir çatı altında toplanmış, çatının adı da ATÖF (Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu). Bugünü Zoom üzerinden birlikte anacağız. ATÖF, Ruhr, Gelsenkirchen, Hessen ve Bielefeld Türk Öğretmen Dernekleri’yle ortak, Türkiye ve Almanya’dan değerli dostların katılımıyla.

Konuşmacıların tamamı kadın olacak. Almanya’nın yanında, yurttan Ankara, İstanbul gibi farklı ilerin yanında İran’dan, Güney Kore’den gelmiş ve bizden olmuş, İngiltere’den de başarılı kadınlarımız konuşacak. Dinlemek, 22.15’ten sonraki ‘açık mikrofon’ kısmında konuşmak isterseniz Türkiye saatiyle 20’de başlayacak programın konuşmacılarını dakika dakika veriyorum.

Annelerimiz, biz kaybettik, yaşayanların kıymetlerinin bilinmesi dileklerimle…

Tüm kadınların, yılın her günü kıymetlerinin bilinmesi dileklerimle…

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

8 Mart 2024 Almanya saati 18.00, Türkiye saati 20.00'de

Zoom Toplantısı

https://us02web.zoom.us/j/85008667161?pwd=MDBQbHN0R1lhcDBBNkU3elVvNzdjUT09

ID: 850 0866 7161

Kod: MART