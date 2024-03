EMEKLİ HER GÜN BİR RAMAZAN ÇADIRINDA

Emeklinin biri ramazanda hiç evine gelmez, boyuna davetli davetsiz iftar çadırlarına gider orucunu açarmış.

Komşusu, emeklinin karısına ;

-Sizin efendiyi hiç görmüyorum. Bu akşam bize iftara gelin” demiş.

Evin hanımı:

-Ramazan neredeyse bitecek, efendiyi gören yok. Siz görebilirseniz söyleyin. Bir akşam da kendi evinde iftara buyursun!

*****

Ramazan ayı ile birlikte Ankara’da her ilçe belediyeler iftar çadırı kuracak. Emekliler artık her gün bir iftar çadırında orucunu açacak.

İşin şakası bir tarafa, dar gelirlerin durumu gerçekten kötü.

Mübarek Ramazan ayı pazartesi günü başlıyor. Bu arada fırsatçılar da fiyatları artırmaya çoktan başladılar bile. Ramazan ayında fiyat artışları ve fırsatçılık, maalesef ülkemizde her yıl görülen bir manzaradır. Bu durum, dar gelirli vatandaşlarımızı mağdur ediyor. Ramazan gibi dini bir dönemi ticari fırsat olarak görenlerin etkisi altında kalabiliyor.

Bakanlık denetimleri bu tür durumları önlemeye çalışsa da bazen yetersiz kalabilir veya fırsatçıların yaratıcı yöntemlerle denetimleri atlatması mümkün olabilir.

Fahiş fiyatlarla mücadele devam ediyor. Ramazan öncesi bazı markalar kampanyaya giderken bazı markalar da etiketleri değiştirip fiyatları yükseltti. Artan döviz kurları ve yükselen enflasyon nedeniyle zaten ekonomik olarak zorda olan yurttaşlar özellikle gıda alanında yaşanan bu fiyat artışları nedeniyle ‘Ramazan fırsatçıları doğdu’ yorumları yapmaya başladı.

Ocak ayında asgari ücret ve emekli maaş artışlarının ardından gıda etiketlerine zam gelmişti. Ramazan ayı nedeniyle gıda ürünlerinde ikinci bir zam furyası yaşanıyor. Toptancılarda bakliyat ve kahvaltılık ürünlerine yüzde 20 zam yapıldı. Toptancıların fiyat artışına perakendeciler de ayak uydurdu.

Et ve süt fiyatları ise adeta uçuşa geçti. Ankara Ulus Hali’nde Et ve Süt Kurumu (ESK) mağazası önünde yurttaşlar, indirimli et almak için sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa giriyor. Marketlerde ve kasaplardaki et fiyatı ile Et ve Süt Kurumu arasında yüzde 50 fiyat farkı var. Makette ve kasapta bir kilo kıyma 450-500 liraya satılırken Et ve Süt Kurumunda kıyma 230 liradan satılıyor.

Bu sabah erken saatlerinde Ulus’taki Et ve Süt Kurumu Satış Mağazasının önünde sıra bekleyen vatandaşlarla görüştüm. Hepsinin de sorunları aynı “Biz niye bu durumdayız” diyorlar.

Hüseyin Zengin "Sabah saat 6.30'da kalktım, 07.00'da buraya geldim ve sıra bekliyorum. Dün alamadım, bana sıra geldiğinde et bitmişti elim boş döndüm. Bugün o yüzden daha erken geldim, bekliyorum. Bu hallere düştük. Bu böyle gitmez, düzelmesi lazım."



Mehmet Uzundağ: "Ben dün de geldim ama baya sıra vardı, geri döndüm. Bugün de sıradayım. (Eliyle kuyruğu göstererek) Makarnaya, pirince oy verdiğimiz zaman sonuç bu işte... “



Galip Altındağ "Aç karnımızı doyurmak, ülkenin durumu bu. Çoluğuna çocuğuna protein yedireceksen, almaya mecbursun. Yapacak bir şey yok, bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Seçimi bekliyoruz."

Nebahat Sağlam "Saat 07.00'da geldim, 06.30'da gelenler var... Nedir? Bir parça et alacağız diye. Her geldiğimizde sıra var. Ve et bittiği için çoğu insan da eli boş dönüyor. 63 yaşındayım, bu yaşadığım çok acı verici bir şey. Gerçekten benim zoruma gidiyor. İlk defa böyle bir rezaletlik görüyorum. Rezalet bunun adı. Birazcık et yiyeceğiz diye değer mi bu zulme? İnşallah bu son olur."



Ali Rıza Öksüz "Ucuz diye buraya geliyoruz. Kasaptan alamıyoruz eti. Biz emekli adamız... Mecburiyetten buraya geliyoruz. Sabah saat 6'da çıktım evden, 1 saat yol geliyorum buraya. Buraya gelene kadar bir sürü kasap var ama onları es geçiyorum. Çünkü orada pahalı, alamıyoruz. Kasapta 450-500 kıymanın kilosu. Burada 230 lira. Her geldiğimde burada kuyruğa giriyorum. Bu durum bana yokluğu hissettiriyor. Milletin alım gücünü gösteriyor. Benim param olsa neden gelip burada durayım. Eskiden böyle bir şey yoktu."