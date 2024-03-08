Emekçi kadın günü

Bugün Emekçi kadınlar günü, bizi doğuran, var eden, yaratan kadınların emekçisi ve diğerlerinin bana göre her günü kadınlar günü olarak kullanmalıdır. Onlara duyulan minnet duygusu ile baş tacı edilmelidir. Kadınlar, sadece doğurmuyor ,yaşamları boyunca çocuğu ister 60 yaşında olsun, nefes aldığı sürece çocuğunun arkasında adeta bir panter gibi dim dik duruyor. Kadın, meydana getirdiği çocuğu emziriyor, besliyor ve büyütüyor. Çocuk hasta olunca, onunla hasta oluyor. Çocuk başarılı olduğunda onunla iftihar ediyor, dünya rekoru kıran bir çocuğun anneside o rekoru kırıyor ve onunla iftihar ediyor.

Siyaset yapan kadınlarımız da emekçi kadın sınıfına giriyor.

Afyon Karahisar'da Büyükşehir Belediye Başkan CHP adayı Burcu Köksal, DEM partililere söylediği sözleri bilinçli olarak söylenmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekçisi olan hanım, en büyük hakareti Kılıçdaroğlu'na yapmıştır. Çünkü Kılıçdaroğlu, Kürt ve Alevidir. DEM parti kürt vatandaşların temsilcisidir. Tabii olarak seçilmesinin önüne geçmiştir ve CHP'ye büyük zarar vermiştir. Siyaset emekçisi Meral Akşener hanımın, söylemlerini inkar ettiği için Burcu Köksal hanımın CHP'ye zarar verdiği için emekçi kadınlar günlerini kutlamıyorum bana göre haketmiyorlar.

Şimdi en büyük emekçiye sıra geldi. Sevgili eşim Kadriye Yedier 1964'te bir yastığa baş koyduğum güzel insan. Bana şahane iki evlat verdi. Bilir misiniz ki bir baba için en büyük gurur çocuklarını tanıyanların ne kadar güzel evlat yetiştirmişsiniz sözüdür. Ben bu sözü o kadar çok duydum ki anlatamam. İki oğluma bana gurur veren bu sözleri söylettikleri için kul hakkı almadan, haramdan yalandan uzak durdukları için etraflarındaki insanlara yardım ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Onları sizlerle de tanıştırmak istiyorum. Büyük oğlum 1966 doğumlu Yaşat Yedier, küçük oğlum da 1973 doğumlu Kanat Yedier ikisininde işleri iyidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanın ne mutlu Türk'üm diyen koruyucularıdır. Sonuna kadar da öyle kalacaklar. Dün akşam çok büyük mutluluk yaşadım ülke puanını artıran Fenerbahçe'miz Belçika'nın lig şampiyonunu 3-0 yenerek hepimizi gururlandırdı. Baştan sona kadar hatasız bir maç çıkardılar. Hakem kararları, konuşulmayan maçta görev alan futbolcuları teknik heyeti yönetim kurulu üyelerini başkan Sayın Ali Koç beyi kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum bana Türkçülüğümle gurur duydurduklarınız için.