ARTANKARA 2024

ARTANKARA, sanat denildiğinde Ankara’da adeta yıllardır değişmez bir marka oldu. Bence bir sanat şöleni…

Sergi, söyleşi ve etkinliklerle Ankara’yı bir anda sanatın da başkenti yapıyor. Böyle olabileceğine tuvaller ve heykeller arasında gezerken kendi gözlerinizle tanıklık etme fırsatı veriyor. ARTANKARA’da yerelin, zengin Ankara sanat ortamının farkına varıyorsunuz, bu da beni çok mutlu ediyor. Yerelin yanında, ulusala ve derken uluslararasına ulaşıyorsunuz.

Adım Adım Ankara

ENFOD ile Adım Adım Ankara yapıyoruz. 5. Sezonu önümüzdeki ay başlatacağız. Şimdiden bir açılış yapalım dedik, ARTANKARA’da buluştuk… Yazıdaki fotoğraflar grubumuzdaki Sevgili Dostlar Dilek Yıldız, Çiğdem Dizdaroğlu, Engin Arel ve Tuğba Kiper’den.

Bir tavsiye! ATO’nun sergi alanında, iki aşamalı yürüyen merdivenlerinden çıkarken durup, aşağıya bakmak gerek! Dev sergi alanı, harika pozlar verir, drone kullanıyormuş gibi hissettirir!

Bilgin Aygül

ARTANKARA, bir ATİS Fuarcılık organizasyonu. Bu yıl 10. yılı. Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül’ün her türlü koşulda şaşmaz kararlılığıyla kapılarını sanatseverlere açmaya devam ediyor.

bilginaygul.com sayfasından Aygül hakkında detaylı bilgi edinmek mümkün

Yurt içi ve yurt dışı, çalışıyor. En yakındakiler, Ankara’da ARTANKARA ve İstanbul’da ARTCONTACT… İkisi de ATİS organizasyonları. Sözün özü Aygül, memleketin çağdaş sanat organizasyonlarına damgasını vuruyor. Her şeye rağmen, keskin bir kararlılıkla.

AB Galley Korea

AB Galley Kore’den ve ARTANKARA’nın en sıkı takipçisi! İlk yıldan beri katılıyor. Yönetici Suk-Nam SUNG. SUNG,

“Ankara’da olmaktan, Türk sanatseverlerle buluşmaktan çok mutluyuz.” diye duygularını özetledi. AB Galley, her sene Kore’den çok değerli sanatçıları bizimle buluşturuyor. Ankara’dan da kattıkları var. Kore Kültür Merkezi sanatçı ve eğitmenlerinden Hewon Aehee Kang, AB Galley’in değişmezlerinden.

SUNG, Yang Si Young ve annesiyle

AB Galley Kore’nin konukları arasında özel bir sanatçı var. Yang Si-Yeong. Yeong, özel bir sanatçı.

Siyoung YANG, Seul ve Eindhoven’da yaşıyor, annesi ve resimleriyle dünyayı dolaşıyor. Eindhoven Tasarım Akademisi'nden Sosyal Tasarım Yüksek Lisansı ile mezun olmuş. Çevresine oldukça duyarlı. Gördüğünü, etkilendiğini tuvale aktarıyor. Bugünlerde Gölbaşı’nda. Altı resim yapıvermiş. Kore Kültür Merkezi’nde sergisi devam ediyor. Burada yaptıklarından yarısı orada, yarısı da ARTANAKAR’da.

Evlerinde kaldıkları ev sahibelerini resmetmiş örneğin. Birlikte alışveriş merkezine gitmişler, bir dükkânın adını koymuş tuvaline. Fona mavi eklemiş gölü hatırlatsın diye. İki de lala yerleştirmiş bir de, Türkiye’nin çiçeği düşüncesiyle…

Hewon Aehee KANG, Yang Si Young’un ‘Gölbaşında karşılaştığım kibar hanım’ isimli eserini anlatıyor

Young otistik. Sanatla kendini ifade etmesi ayrıca değerli. Onu Ankara’da görmek de çok güzel oldu. Yine bir zihinsel engelli, Anafartalar Kargalı Sokak’taki evinin içi-dışı her köşesini rengârenk boyayan Ressam Muhammed’i de hayal ettim ARTANKARA’da… Belki geçtiğimiz yılarda yer almıştır ama olsun! Ressam Muhammed her sene olsun ARTANKARA’da. Hatta paravanları bile boyar! Yaptığı da ARTANKARA’nın yüreklere dokunan bir etkinliği olur – bence…

Hewon Aehee Kang

Hewon Aehee KANG, çok yönlü bir sanatçı ve eğitmen. Her sene kendisi bir eseriyle katılırken öğrencilerine de imkân sağlıyor ve onları da ARTANKARA’da sanatseverlerle buluşturuyor. Kore Kültür Merkezi’nin Ankara’daki merkezler içinde ücretsiz kurs ve etkinlikleriyle her zaman takdir edilmesi gereken işler yaptığını da notlarımız eklemek isterim.

Uzakdoğu’da takvimde her yıl dönüşümlü olarak 12 hayvanla özdeştiriliyor. Geçen yıl tavşan, gelecek yıl yılan gibi. Bu sene Ejderha Yılı. Renk de her yıl değişiyor, bu yılın rengi mavi. Ejderha batıda ateş çıkarıyor ama Uzakdoğu’da farklı, halkı koruyor, yardımcı oluyor. Malum Türk mitolojilerinde de erderha olumsuz anlam taşımaz, kuvveti, kudreti temsil eder. Dikkatli gözlerden kaçmaz, Ankara’nın nihayet UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne Gordion ile birlikte giren Aslanhane (Ahi Şerafettin) Camisi’nde muazzam bir ejderha vardır. Tavana kadar çıkan müthiş alçı-çini mihrabın harika rozetinin hemen altındadır. Konumuza döenlim!

Kore tarım ülkesi, su ayrıca değerli (biz de anlasak keşke). Suya verilen önem çok, o yüzden ejderha resmi suyla birlikte yapılıyor. Çünkü ejderha yağmur yağdırıyor.

Kang Hoca’nın öğrencileri Türk. Eda Kılınç, İnci Karabacak, Mehmet Mete, Narin İrem Kıran, Nur Çağlar, Nuray Başer, Pınar Karakuş, Semra Aytekin ve Türkan Önalptürk, Kore ve Türk kültürlerini harmanlamış, harika eserler ortaya çıkarmışlar.

Kang ve öğrencileri ARTANKARA’daki eserlerinin önünde, Kore Büyükelçisi Yeondoo JEONG ile Kore’de ‘sevgi’ anlamına gelen kalp işareti yapıyorlar.

Resim Heykel Müzesi

Ankara Resim Heykel Müzesi, her sene olduğu gibi ARTANKARA’da yerini almış. Müze’nin yerinde tek sorumlu vardı, genç ve dinamik müdürü. Murat Yıldırım.

Kendisini Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde müdür yardımcısı çalışkanlığıyla tanırım, müdürlüğünde de çıtayı düşürmediğini keyifle izliyorum. Bu tespitimi bir araya geldiğimiz zamanlarda kendisine de büyük bir keyifle söylerim. ARTANKARA’da Müze’nin tarihine ilişkin görseller ve müze koleksiyonundan seçilen 4 özel eserin görseli yer alıyor.

Ankara Resim Heykel Müzesi Müdürü Murat Yıldırım ile.

Bülent Durmaz

Bülent DURMAZ, Ankara Sanat Merkezi’nin kurucusu, genel sanat yönetmeni. En son Ankara’nın 5 Beyazı isimli yazdığı ve yönettiği oyunla anmak isterim. Tiyatronun, sanatın yaygınlaşması için eğitimler veriyor, oyunlar oynuyor.

ARTANKARA’ya tiyatro katıyor bu sene de. Yine ilgi çekici bir şekilde. Ortaoyunuyla renklendiriyor fuarı. Türk tiyatro sanatının temelini hissettiriyor adeta. En ünlü simalarıyla. Meddah, Kavuklu ve Pişekâr da var sahnede. Sevgili Aslan Başpınar ile bizi de kadrosuna kattı bu kez!

Uğramadan geçmek olmaz!

Ümit Kara

Geleneksel Türk ahşap sanatının en önemli temsilcilerinden biridir. Ümit Kara Hanım. Onca emek vermesine, kafa yormasına karşın, yeni ustalar yetiştirilemediğinden yakınır. Kıvrım kıvrım giden, başından sununa kesintisiz akan ve toz tutmayan geleneksel motiflerimizin iyi bilinmesi için gayret içindedir.

Sanatçının çok yönlülüğünü güzel bir örneği olarak resimleriyle fuarda. En büyük destekçisi eşi, hep yanında.

Ümit Kara, eserlerinin önünde

Tohumluk Vakfı

Sanatçı Pınar Ayhan ve ekibi. Hepsi candan ve yürekleri kocaman. Sevgili Ayhan sever şiirsel sözleri böyle bir giriş yapayım dedim. ☺

Bu sene üst kata çıkmışlar. Her sene yaptıklarını daha yukarı çekme arzularından belki de…

Ata tohumu kullanmanın, kırsalı güçlendirmenin, kadının önemini anlatmak için arada erkekler de var elbet, ağırlıklı kadın hareketi diye tanımlıyorum yaptıklarını ve başarılar diliyorum. Çünkü yaptıklarına ve yapmak istediklerine memleketin o kadar çok ihtiyacı var ki.

Tohumluk Vakfı ile birlikteyiz

Heykeltıraş Aslan Başpınar, eserlerinin önünde

Aslan Başpınar

Heykeltıraş Aslan Başpınar… Bu seneki yeri, Tohumluk Vakfı ile Ankara Sanat Merkezi’nin tam arasında, bir sonraki yazıda söz edeceğim Sezai Kara’nın da tam karşısında. BRHD çatısı altında…

Meclis kavşağına diktiği Kızılca Gün Anıtı Ankara’nın sembolleri arasına girdi bile. Biri Anıtkabir’deki iki eserinden biri, diğerleri soyut heykelleriyle katılmış bu kez.

Tanımadıysanız müthiş bir fırsat.

Teşekkürler ARTANAKARA!

Devam edecek!