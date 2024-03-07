Seçimde hile olur mu?

İstesek de istemesek de 24 gün daha seçim konuşacağız. Herkesten özür diliyorum. 2019 seçimlerinde, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu seçimi kazanınca, AKP adayı seçimlerden sorumlu olan ve Sayın Cumhurbaşkanı hile var dediler. On - on beş gün tartışmalardan sonra YSK seçimi tekrarlama kararı aldı.

24 gün sonra aynı şeyleri yaşamamak için seçimde nasıl oy kullanılacağını, dört pusulayı zarfa koyup gösterilen yere atacağımızı TV kanallarında gösteriyorlar. Seçim bitince oylar sayılacak, tutanak tutulacak imzalanacak ve il, ilçe seçim kuruluna, onlarda Anadolu ajansına ve Yüksek seçim kuruluna yollayacak. YSK'da hangi parti kazanmışsa açıklayacaktır. Seçim sonuçları bilişim teknolojileri ile YSK'ya gönderilirken yanlış girişler olabilir. AKP'nin aldığı oylar CHP'ye yazılabilir. Seçimde görev alan sandık görevlisi, müşahitler ne yaparsa yapsın oylara sahip çıksın. Bilgisayara giren rakamlar sonucu tayin ediyor, kazanan aday ilan ediliyor.

İnsansız hava araçları İHA'lar, SİHA'lar nasıl uçuruluyor, uçan araca 15 milyon yazılım yükleniyor, bu araca kumanda eden merkeze 20 milyon yazılım yapılıyor ve uçan araca verilen komut hatasız yerine getiriliyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza 2019 yılında hile oldu dedikleri için ve bu seçimlerde de herhangi bir hile yapılmasına mani olmak için her ilde bir özel yazılım merkezi kurup, AKP'nin oyları ile kimsenin oynamasına mani olmasını öneririm.

Bizim dinimiz hırsızlığı en büyük günah olarak açıklıyor. Oy hırsızlığı da en büyük günah, kul hakkına giriyor. Bu günahla makama gelen, Allah'ın en büyük gazabına uğrar, ızdırapsız günü olmaz. Çocukları, yakınları da dinen zarar görür, onlar perişan olur, huzurlu bir gün yaşayamazlar. Hatırlatırım, son pişmanlık fayda vermez.

İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Türk siyasetinde kadın azlığını artırılmasını günlerce programlarında işliyorlar. Önce Sayın Meral Akşener şimdi de Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, bayanlar için kötü örnek oldu. Burcu Hanım'a tavsiyem, Kürtlerin yoğunlukta olduğu illerde halkın arasına gir, onlara şu soruyu sor, " Türkiye'nin bölünmesini ister misiniz?". Alacağınız cevabı ben size söyleyeyim, "Şu alnıma bak, ne görüyorsun, enayi mi yazıyor? Biz devletimizden memnunuz, ayrılıp buradan Ankara'ya, İstanbul'a pasaport alıp da mı gideceğiz?", diyeceklerdir. Bizler, bu cennet vatanda Kürt, Türk kardeşiz, hepimiz Sünniyiz, Aleviyiz, kardeşiz. Bize kimsenin gücü yetmez. Ne mutlu Türk'üm diyene! Burcu Hanım, bölücülük yapma. Geçmiş olsun seçimi kaybettin, CHP'ye zarar verme.

Bugün Fenerbahçe, Belçika şampiyonu Gilloise ile deplasmanda oynayacak. Günlerce takımımızın final oynayacağını yazdık. Onun için bu maçı final havasında oynayıp ikinci maç için avantajlı bir skorla dönmesini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda yaşayan Türk milletinin, puanını yükseltmesini, vatanperver yurttaşlarımızı, Fenerbahçelileri gururlandırma arını bekliyorum .