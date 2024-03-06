TÜİK ve ENAG arasındaki fark neden?

Bu ay ENAG ve TÜİK verileri yakınsadı, aslında normal şartlar altında bu güzel bir gelişmedir, çünkü hep dediğim gibi “ölçemediğiniz bir şeyi anlayamazsınız, anlayamadığınız bir şeyi de yönetemezsiniz ve eğer enflasyonu yönetmek istiyorsanız önce doğru bir şekilde ölçebilmeniz gerekir.” Bu yakınsama aslında bende en azından enflasyonu doğru ölçmeye niyet ettikleri umudunu uyandırdı.

Fakat bu ölçümlerde özellikle de alt kalemlere inilince bazı çelişkiler gözüme çarptı ve bunları tartışmaya açayım istedim. Grafiklere siz de bir göz atın:

TÜİK TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Şubat 2024

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları Grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları verilmiştir.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış % 0,00 ile Sağlık en fazla yükseliş ise %10,49 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler kaleminde gerçekleşmiştir.

Bazı kalemlerde TÜİK Enag’dan çok daha yüksek bir enflasyon artış hızı tespit etmiş bunun nasıl olduğunu doğrusu çok merak ediyorum.

Enag ve TÜİK arasında en çok dikkat çeken farklar şöyle:

Kalem TÜİK ENAG Sağlık 3,64 0,00 Lokanta ve oteller 5,43 2,08 Gıda ve alkolsüz içecekler 8,25 5,84 Ev eşyası 3,01 1,38

Mesela Enag sağlık kalemini nasıl ölçtü neden sıfır buldu çok merak ettim umarım Veysel Hocanın buna getireceği bir açıklama vardır…