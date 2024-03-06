TÜİK ve ENAG arasındaki fark neden?

Bu ay ENAG ve TÜİK verileri yakınsadı, aslında normal şartlar altında bu güzel bir gelişmedir, çünkü hep dediğim gibi “ölçemediğiniz bir şeyi anlayamazsınız, anlayamadığınız bir şeyi de yönetemezsiniz ve eğer enflasyonu yönetmek istiyorsanız önce doğru bir şekilde ölçebilmeniz gerekir.” Bu yakınsama aslında bende en azından enflasyonu doğru ölçmeye niyet ettikleri umudunu uyandırdı.
Fakat bu ölçümlerde özellikle de alt kalemlere inilince bazı çelişkiler gözüme çarptı ve bunları tartışmaya açayım istedim. Grafiklere siz de bir göz atın:
TÜİK TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Şubat 2024
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları Grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları verilmiştir.
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış % 0,00 ile Sağlık en fazla yükseliş ise %10,49 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler kaleminde gerçekleşmiştir.
Bazı kalemlerde TÜİK Enag’dan çok daha yüksek bir enflasyon artış hızı tespit etmiş bunun nasıl olduğunu doğrusu çok merak ediyorum.
Enag ve TÜİK arasında en çok dikkat çeken farklar şöyle:
|Kalem
|TÜİK
|ENAG
|Sağlık
|3,64
|0,00
|Lokanta ve oteller
|5,43
|2,08
|Gıda ve alkolsüz içecekler
|8,25
|5,84
|Ev eşyası
|3,01
|1,38
Mesela Enag sağlık kalemini nasıl ölçtü neden sıfır buldu çok merak ettim umarım Veysel Hocanın buna getireceği bir açıklama vardır…
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.