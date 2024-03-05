VERGİ HAFTASI’NIN 35’NCİ YILI …

İnsan Devlete vergilerini, sevgilisine bir buket çiçek verir gibi ödemelidir.

F. Leopold Novalis

35’ncü Vergi Haftasını geçen hafta kutladık. Vergi hukukumuza 1985 Yılında yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Kanunu uygulaması ile; verginin önemi, ekonomi içindeki yeri, yurttaş belleğine ve gündemine iyice yerleşti. Vergi Haftası da bu bilinci yerleştirmek için 35 Yıldan beri çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

ETKİNLİKLER

Her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftasının 35’incisi kutlama etkinlikleri 26 Şubat-3 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bu hafta etkinliklerinde; çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor. Bu Yılın teması ‘’Geleceğimiz Vergilerimizle Güvende’’ sloganıydı. Ayrıca şu etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

“Vergi Geleceğimizin Anahtarıdır’ öğrenci afişi okullara asıldı.

e-Dönüşüm konularında mükelleflere yönelik bilgilendirme toplantıları,

Kızılay iş birliği ile ile kan bağışı kampanyası,

Düzenlendi.

Hafta kapsamında;

Vergi bilincinin halkta ve özellikle çocuk ve genç kuşaklarda oluşturulması,

Toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi,

Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması,

Ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması,

Amaçlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından çeşitli tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri hafta boyunca sürdürülmektedir.

KUTLAMALAR NASIL YAPILIYOR?

Halkta ve özellikle de çocuk ve gençlerde vergi bilinci oluşturmak için, Gelir İdaresi Başkanlığı organizasyonunda vergi dairesi başkanlıkları, vergi daireleri ve bağlı mal müdürlüklerince;

Panel, toplantı, yazılı ve görsel medyada etkinlikleri,

Okullarda kompozisyon ve resim yarışmaları tiyatro gösterileri, şeklinde sürdürülmektedir.

Ziyaret edilen okullarda öğrencilere konu ile ilgili bilgilendirmeler yapılırken üzerinde vergi haftası yazılı çeşitli defter kalem gibi hediyeler de dağıtılmaktadır.

Esnafın, tüccarın, sanayicinin ve mesleki kuruluşların bağlı oldukları odaları,

Serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir odaları,

Barolar, emek örgütü sendika ve konfederasyonları ile bunların dernek, vakıf ve konfederasyonları,

Ziyaret edilerek; Verginin önemi, ekonomi içindeki yeri, belge düzeni ile yurttaşların uyulması gereken konuları, İlgililer tarafından muhataplara anlatılmaktadır.

Ayrıca; hafta kapsamında; en yüksek vergi bildirim ve ödemesinde bulunan mükelleflerden randevu alınarak işyerlerinde ziyaretler yapıldı.

GELİR İDARESİ ETKİNLİKLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu kapsamda aşağıdaki bazı etkinliklerde bulunmaktadır. Türkiye genelinde, beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren gönüllü uyumlu mükellefler vergi dairelerinde oluşturulan heyetler tarafından kendi işyerlerinde ziyaret edilerek sunulan hizmetlere yönelik görüş ve önerilerinin alınması, genç girişimcilere vergi konularında bilgilendirmeler yapılarak "Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki" konusunda bilgiler sunulması,

üniversitelerde stantlar kurulması, vergi bilinci, kayıt dışı ekonomi, istihdam, kariyer imkanları vb. konularda bilgilendirme yapılması, 81 ilde öğrenciler okullarında ziyaret edilerek vergi konusunda bilgilendirmeler yapılması, Türkiye genelindeki okullarda Millî Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa ‘’Vergi Bilincini Geliştirme Eğitimleri’’ yapılmaktadır.

GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN VERGİERLE İLGİLİ SÖZLERİ

Gazi Mustafa Kemal çeşitli vesilelerle vergi konuları ile ilgili; ‘’Hayatı ucuzlatmak icabettikçe, vergileri indirmek siyasetine devam edeceğiz…’’ yani ‘’pahalılığı önlemek için vergileri indirmek politikalarına devam edileceği, devamla; ‘’Vergi usullerinin ıslahı çarelerinin aranmasına da ehemmiyetle devam olunmalı, iyi usul ve iyi tatbikin memnun edici neticelerini vatandaş hiçbir işte vergi mevzuu kadar hassasiyetle takdir etmediğini, vatandaşa, hazineye karşı mükellefiyetinin en mühim vazifesi olduğunu anlatmak için yorulmamak gerektiğini, belirtmiştir.

Vergisini tam ve zamanında ödeyerek Ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan tüm yurttaşlarımızın ve gece gündüz Devlet’in her bir kuruşu için çaba sarf eden vefalı vergi emekçilerinin, Vergi Haftası kutlu olsun.