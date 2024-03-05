Çanakkale'de deprem

Çanakkaledeki deprem anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az darbı meseli gibi ben geliyorum diyor. Bilim insanları ne derlerse olur. 1990'dan bu güne kadar çok kez İstanbul depreminin 30 yıl içinde olacağını söylediler Allah bizi korudu. Bu günlere kadar geldik, çok şükür deprem olmadı. Akraba, arkadaş yüzlerce yakınım İstanbul'da yaşıyorlar. Büyük bir bölümü deprem rızkı olmayan evlerde, yaşıyor. Evlerindeki eşyalar sabitlenmiş, yıkılması mümkün değil. Onun için ben rahatım fakat 16 milyon insanların ne kadarı kendini depreme karşı koruyabilecek imkanlara sahip bu gün Deprem olursa kaç bina yıkılacak ? Kaç kişi en kaz altında kalacak, kurtulacak, yaralanacak, ölecek, düşünmek bile istemiyorum. Allah bana depremi göstermesin 6 şubat depreminin acısına dayanamıyorum insanların feryadını duyan yok.

Deprem doğal felaket ülkemiz fay hattı üzerinde oturuyor. Japonlar gibi depreme dayanıklı konut yapma mecburiyetinde olsaydık. Bugün 6 şubat depreminde bu kadar zarar görmezdik. Fakat olan oldu.11 ilde büyük yıkım oldu, devlet kalan 76 ildeki yaşayan vatandaşlara, 11 ili eski haline döndürün dese bugün yüzde 90 depremin verdiği zarar yok olurdu diye düşünüyorum. AKP 22 yılda bütün seçimleri kazandı.

31 Mart'ta mahalli idareler seçimlerinde bize oy verin diyorlar. 10 bin lira emekli maaşı alan emekliler ramazan geldi. Oruca başlayacak bir şeyler alacak. Bari 3 bin lira emekliye verilecek. Bayram ödemesini ramazana başlarken verin dedik. Sesimizi duyan olmadı canınız sağolsun. İstanbul'da 200 bin ilk defa oy kullanacak genç var. Bunların dedeleri, baba anneleri, anne anneleri büyükleri var. Hepsi emekli onların perişan hallerini görüyorlar zaten. Emekliler torunlara telefon edip AKP'ye bu seçimde oy verirsen hakkımı helal etmiyorum diyor. Şimdi soruyorum AKP seçimi kaybedince suçlu kim ? 84 milyonluk bu cennet vatanda, yaşayan emekli vatandaşların halini gören cumhurbaşkanı sabır diliyor para yok diyor. Peki 3000 TL bayram ödemesini oruca başlamadan önce verme menin gerekçesi ne verseniz ne olur. Yinede canınız sağolsun.

İYİ parti kayboldu. Göçmenliği ile iftihar eden Meral Akşener hanım esip gürlerken halkın içine çıkamaz oldu. Vatandaşların sorusuna verecek cevap bulamıyor, etrafına bakıyor. Aklı başında vatanını seven, birkaç kişi dışında kimse yok oturup hiç düşünüyor mu? Ben ne yaptım diye İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı eşi ile TV'de sorulara cevap verirken, Bulgaristan göçmeni olduğunu söyleyen hanımı dikkatimi çekti. Asaleti duruşu konuşması ile benim çok iyi tanıdığım yalan söylemeyen söylediğinin arkasında duran söylediklerini inkar etmeyen, namuslu şerefli göçmen arkadaşlarımı hatırlattı Ben yıllarca alış -veriş yaptığım göçmen kardeşlerimi seviyorum onlara saygı duyuyorum.

BJK kendi kalesine attığı golle ,Galatasaray'a yenildi. Spor müsabakasında üç ihtimal var. Onun için dünyada futbol popüler oluyor Galatasaray'da yenilebilirdi berabere de kalabilirlerdi Şimdi Beşiktaş yapması Trabzonsporun'da Alanya'ya yenilmesi sonunda puan farkı açılmadığı için bol gollü maçlar kazanmak olmalıdır. Averaj önemli oldu.