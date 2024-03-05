TÜİK ŞAŞIRTTI

Uzunca bir süredir TÜİK’in enflasyon ile ilgili hesaplamaları biz ekonomistlerin gözlemleri ve ENAG hesaplamalarının çok altında kalıyordu fakat bu sefer ilk defa olarak TÜİK ENAG hesaplamalarının bile daha üstünde bir rakam açıkladı.

Açıkça söylemek gerekirse bu oldukça şaşırtıcı bir gelişmeydi ben dâhil birçok yorumcu şaşırarak “ne oldu TÜİK’in kafasına taş mı düştü?” Diye sordu.

Bakınız öncelikle şunu söyleyeyim ülkemizde enflasyon hesaplamalarını yaparak kamuoyuna açıklayan üç kurum var bunlar; TÜİK, ENAG ve İTO olarak sıralanıyor her ne kadar İTO sadece İstanbul için hesaplama yapıyorsa da ülke ekonomisinin lokomotifi olan İstanbul enflasyonu ülkenin geneli için de son derecede önemli bir gösterge sayılıyor.

Aslında aynı şeyi ölçen üç kurumun üç çok farklı sonuca ulaşması bir şeylerin yanlış ölçüldüğüne dair kanıt niteliğindedir ve hep söylediğim gibi ölçemediğiniz bir şeyi anlayamazsınız ve anlayamadığınız bir şeyi de hiçbir şekilde yönetemezsiniz.

Bu üç kurumun ölçümlerinin biri birine yakınsaması en azından Şubat ayı için enflasyonun doğru ölçüldüğüne dair bir kanaat oluşturmuştur ki sadece bu bile enflasyon ile mücadelede bence son derecede önemli bir adımdır.

Şunu da net bir şekilde belirtmek isterim ki TÜİK ve ENAG verilerinin örtüşmesi elbette TÜİK’in daha önce yapmış olduğu ölçümlerin daha da ciddi sorgulanması ihtiyacını doğurmaktadır.

Ayrıca TÜİK’in hatalı ölçümü nedeniyle maaşlarına doğru oranda zam yapılmayan, memur, işçi, emekli dul ve yetimlerin iki eli TÜİK’in yakasında olmalı ve kayıplarını telafi edecek bir şekilde geriye doğru çok ciddi bir maaş düzeltmesi talep etmelidirler.

Gelelim şimdi açıklanan verilere:

ENAG

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Şubat ayında % 4.32 arttı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı % 121.98 olarak gerçekleşti.



TÜİK

Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Şubat ayında

Bir önceki aya göre % 4,53,

Bir önceki yılın Aralık ayına göre % 11,54,

Bir önceki yılın aynı ayına göre % 67,07

On iki aylık ortalamalara göre % 55,91 artış olarak gerçekleşti.



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Şubat ayında

Bir önceki aya göre % 3,74

Bir önceki yılın Aralık ayına göre % 8,03

Bir önceki yılın aynı ayına göre % 47,29

On iki aylık ortalamalara göre % 45,71 artış gösterdi.

İTO

Görüldüğü gibi her üç hesaplamaya göre de memlekette enflasyon doludizgin artıyor. Enflasyonun artması demek halkın refahının düşmesi kalkınmanın yavaşlaması ve servet transferinin hızlanması demektir bunu da herkes bir kenara not etsin derim.