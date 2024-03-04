Ramazanın faydası

Ramazan başlıyor, Allah kısmet ederse orucumuzu tutacağız. Sen yaşlısın oruç tutmamalısın diyenler, orucun ne olduğunu bilmiyorlar. Açlık, susuzluk olduğunu zannediyorlar. İslam'ın beş şartından biri olan oruç, Allah tarafından konulmuştur. Yaratan kullarının iyiliğini düşündüğü için orucun, sağlığımıza etkisini bilmeliyiz. Bilim insanları, 15-16 saat aç susuz kalan insanların, vücudunda bize zarar veren hastalık yapan hücrelerin sağlıklı hücreler tarafından yok edildiklerini açıkladılar. Orucunu tutan insanlar mikroplardan kurtulup sağlıklı uzun ömür yaşıyorlar orucun faydasını görüyorlar.

Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın TV'de yapacağı yardımları bir bir sayıyor. Bence yanlış yapıyor. İnsanlara yardım yerine, yalnız Türkiye Cumhuriyetinin değil bütün dünyanın en güzel coğrafyasında bulunan Balıkesir'e ben başkan adayı olsam iş arayan bulamayan fakır olan geçiremeyen insanlara yardım yerine tarım alanı veririm. Yetiştirdikleri ürünleri, satın alma garantisi veririm. Hayvancılığı teşvik eder, pazarlama sıkıntısını ortadan kaldırırım. Balıkesir'de yaşayan el becerisi olanların, yaptıklarını değerlendirmeyi fakirliği yok edeceğimi vadederim. Tunceli'de Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yaptığı gibi insanların çalışıp kazanmalarını teşvik ederim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda yaşayan, tüm yurttaşlarımızın en büyük sorunu iş imkanı bulamamak onun için sorun sıkıntıya düşen insanlara yardım yerine iş imkanı yaratmak.

10 bin lira emekli maaşı ile geçinmek zorunda bırakılan insanlara para bulamayanlar, 50 bin lira üzerinde maaş alanlardan kesip emekliye verin. İşte kaynak 30 milyon silahtan 2000 TL, alın emekliye verin aşırı kira alanlardan alıp emekliye verin. Daha da kaynak var yeter ki istesinler. Sorarlarsa söylerim. TUİK enflasyonu açıklıyor. yüzde 67.07 ENAG yüzde 121.08 TUİK' e kızıyordum. şimdi bir düşündüm de marketlerde poşet hala 25 kuruş zam yapılmıyor. TÜİK soğana bakıyor. Yüzde seksen patatese bakıyor. yüzde doksan poşete bakıyor. sıfır üçünü topla böl yüzde 67.07 maaş arda buna göre artıyor. kabahat TÜİK'te değil poşette TÜİK ne yapsın.

TV'de kızılcık Şerbeti dizisinde Kayhan rolünü oynayan oyuncuyu senaryoyu yazanı rejiyi kutluyorum. Geçim sıkıntısından dolayı şeytanın aklına gelmeyen dolandırma usulleri, bulanları ifşa edip zenginleri dolandırmaya çalışanlar tekrarları ortaya döküp ülkeye hayırlı bir iş yapıyorlar. Bir de başka bir TV bölümünde dolandırmaya çalışan sahtekarlar.Gençler, onları örnek alıp büyüğünü küçüğünü bilmeyen oturup kalkmasından haberi olmayan bir gençlik olarak aramıza katılıyor. Toplu taşımada elinde telefon ne büyüğünü, hamile, özürlü insanların görmezden gelip utanmadan oturuyor. Bu genç geçinen gençlik bozuntuları annelerini babalarını unutup, onlara kibarlık öğretmedikleri için ne kadar zor durumda bıraktıklarının farkında olmuyorlar. RTÜK, seyirci gençlerin felaketi gibi onları zararlı yayınlardan koruma görevini unutmuş gibi.