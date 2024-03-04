ATATÜRK VE TÜRK GÜNEŞ UYGARLIĞI

Anadolu’yu gezerken, güneş tarlalarını görürsün. Ayrıca şehirlerde üniversiteler, belediyeler ve kurumlar çatılarına güneş panelleri kurmuşlar. GES denilen Güneş Enerji Sistemlerini gördükçe, acaba Türk toplumu güneşi yeni mi keşfetti diye düşündüm.

Otomobillerin hareket etmesi, binaların ısıtılması, fabrikaların çalışması, elektronik aletlerin kullanılabilmesi gibi günlük işlerimizin neredeyse hepsi bir enerji kaynağına ihtiyaç duyar. En temiz enerji kaynağı ise güneş. Güneş enerjisi kullanarak gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmaya katkıda bulunmanın değeri paha biçilemez.

Hayatımızın her aşamasında güneşe gereksinim duyarız. Güneşin birçok konuda insanların yaşamına etkisi olduğu bilinmektedir. Bu etkiler genel olarak olumlu etkilerdir. Yani güneş olmadan hayatımızı sürdürmek ve sağlıklı yaşamak imkansızdır.

Geçtiğimiz günlerde Barış Kitabevinden “Atatürk ve Türk Güneş Uygarlığı” adlı bir kitap aldım. Yazarı da ODTÜ öğrencilerinin “Güneş Hocası” dedikleri Doç. Dr. Çetin Göksu.

Çetin Hoca ODTÜ ‘de Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde uzun yıllar Öğretim üyeliği yapmış ve “Güneş ve Kent – Güneş Yeniden Doğuyor ve Güneş Bilinci” gibi dünyaca ünlü kitapları ve makaleleri var.

Çetin Göksu halen, Türkiye Güneş Projeleri yanında, Anadolu kültürünün canlandırılması ve çağdaş olarak değerlendirilmesi konularında projeleri yürütüyor.

Doç. Dr. Çetin Göksu, Türk Güneş Uygarlığının, Atatürk’ün Türk Devrimleri ile başladığını ve Uygarlık Projesinin bir devamı olduğunu söylüyor ve “Proje, aynı zamanda, Birleşmiş Milletlerin Rio, Kyoto ve Paris iklim Sözleşmeleri kararları dikkate alınarak hazırlanmış, bir Güneş Uygarlığı Projesidir.” diyor.

Bu Proje, Türk Üniversitelerinde geliştirilen Güneş Uygarlığı ilgili projelerini ve bu projeleri nasıl hayata geçeceğini anlatan orijinal bir eser olduğunu belirten Doç. Dr. Göksu şunları söylüyor ;

“Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, dünyada yeni bir çağı başlatmış, işgal altında olan bütün sömürge ülkelere örnek olmuş, dünyada “Bağımsız Devletler” dönemini başlatmış, dünyayı yeniden şekillendirmiştir.

Türkiye Cumhuriyetinin ikinci önemli özelliği, Çağdaş Uygarlığın sorunlarını aşmak için geliştirilen “YENİ BİR UYGARLIK PROJESİ” olmasıdır. Türk Uygarlığının sembolü Güneştir. Amacı da ileri düzeyde bir “Güneş Uygarlığıdır”. Atatürk’ün 10 Yıl nutkunda “Türk Uygarlığı” geleceğin yüksek Uygarlık ufkunda bir “Güneş” gibi doğacaktır”dediği gibi “Güneş Uygarlığı” dünyada yeniden başladığının işaretidir.

Atatürk’ün hedef olarak belirlediği, Güneş Uygarlığı, yıllar sonra dünyanın gündemine yeniden gelmiştir. Rio’da toplanan ülkeler, İklim sözleşmesi yaparak, dünyayı kirleten fosil enerjilerden Güneşe geçme kararı almışlardır. BM kararları, fosil enerjilerden Güneş enerjilerini geçme kararı gibi görünse de gerçekte, yeni bir uygarlığı, Güneş Uygarlığının başladığını müjdelemektedir.

Güneş Uygarlığı sadece bir enerji türünü değiştirmek kararı ötesinde anlam ve içeriğe sahiptir. Güneş Uygarlığı, Atatürk’ün dediği gibi her alanda çok daha ileri bir uygarlığı, çok güzel bir yaşamı öngörür.

Son yıllarda, dünyada artan felaketler, yeni bir uygarlık arayışını gündeme getirdi. İşte bu arayışın adı Güneş Uygarlığıdır. Güneş Uygarlığı Projesi, sadece Türkler için değil, tüm insanlık için geliştirilmiş, modern uygarlıktan farklı, daha ileri bir Uygarlık Projesidir.

Dünyada bugün büyük bir bunalım yaşanıyor. Ardı arkası kesilmeyen kavgalar, savaşlar, iklimlerin değişimi, küresel ısınmaya bağlı doğal felaketlerin yaşanması, can ve mal kayıpları tarihin en büyük sorunu haline gelmiştir. İşte bu zor ve tehlikeli duruma karşı tek çözümü “Güneş Uygarlığı”dır.”

“Güneş Hoca”yı kutlarım. Gerçekten, gelişen güneş uygarlığı insanlık yararına yönlendirilirse, katılımcı planlama ile hem halkçı, hem de bilimsel odaklı bir çalışma ile mümkün olacaktır.

Nazım Hikmet ne demiş.

“Akın var güneşe akın! Güneşi Zaptedeceğiz, güneşin zaptı yakın!”