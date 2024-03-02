Ekonomi mi eğitim mi?

Emeklilere, mikrofon tutunca en büyük sorun ne sorusuna ekonomi cevabını veriyorlar. 10 bin lirayla nasıl geçirilir geçinemiyorum açız diyorlar. Yalan mı derseniz hayır gerçekten elektrik, doğal gaz, su akaryakıt fiyatları emeklinin karnını doyuracak. Gıda almaya üstüne giyecek giysi almaya zorunlu giderleri karşılamaya yetmiyor. İnşallah bu günleri aramazlar.

Bana göre ekonomiden de önemli sorun cehalet, cahil, sabit fikirli ahlaken geri kalmış insanlar, niçin olduğunu bilmeden soru sormadan, biat eden kutsal kitabımızda yazılmayan hadislerde yazıyor deyip insanları kandıran, dine ihanet eden, din adamı gibi geçinen adamların yetiştirdikleri insanlar. Bu insanlar, devleti yok ederler devlet olmazsa karnın tok olsa neye yarar asıl tehlike budur.

Bilim adamları, insanların dünyaya geldiği andan itibaren gelişimini incelemişler. İnsanın yedi yaşına kadar gelişimini tamamladığını tesbit etmişler. Bu konuda atasözümüzde var, yedisinde ne ise yetmişinde odur sözü onun için söylendiği anlaşılıyor. Dünyaya gelen insan anasını, emerek gelişmeye başlıyor. Anne ve çocuk sevgisi aşkı sıfır yaşta başlıyor. Konuş maya, yürümeye başlayan çocuk ailesinden gördüğü sevgiyle büyüyor. Ana okulunda arkadaşlarla ben yerine biz olmayı öğreniyor, oyun oynuyor, şarkı söylüyor, yabancı dil öğreniyor. Matematik zekası gelişiyor. iİeride memlekete faydalı insan oluyor.

Dört yaşına gelen çocuğu, alıp kuran kursuna gönderenler, çocuğa dinini öğretildiğini zannedenler çocuğa en büyük kötülüğü yapıp düşünce, muhakeme kıyaslama, soru sorma, nedenini araştırma yerine biat etmeyi öğretiyor. Bana göre o çocuğun ömrü boyunca gelişimini engelliyor. Din eğitimi, yedi yaşından sora öğretilmelidir. Buda okullarda olmalıdır. Kuran kursu açan, küçük çocuklara kuranı öğretmeye çalışan imamlar, en büyük günahı kendileri işliyor. Bu hoca denen insanlar cennet yüzü göremezler. Gelişimini önledikleri çocukların vebali üzerlerinde kalır.

Havalar iklim değişikliği, nedeniyle ısındı sanki. Nisan ayının sonları gibi eskiden mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır derlerdi o günler hayal oldu. İyi mi oldu derseniz? Hemde çok iyi oldu. Deprem bölgesinde çadırda konteynırde yaşayanları düşününce Allah yardımcıları oldu diyoruz. İllerine sahip çıktıkları için, orayı tekrar eski, mutlu, huzurlu günlerine döndürme ye çalıştıkları için hepsinin önünde saygı ile eğiliyorum. Yarın BJK- GS derbisi oynanacak. Zevkli bol gollü , bir maç izleriz diyelim Ligdeki sıralamaya etkisi olacak. Maçı yönetecek hakemler, her şeye itiraz eden hakeme el kol sallayan futbolcuları kartları ile cezalandırırlarsa, hem kendilerini hem seyirciyi hem TV'den izleyicileri ileride Avrupa'daki gibi zevkli maç seýretmelerinin yolunu açarlar.