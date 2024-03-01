Maçoğlu Kadıköy’de

Mart'a girdik seçim için sandığa gideceğiz Sayın Cumhurbaşkanı emekliye sıkıntınızın olduğu biliyorum fakat para yok deyince emek lilerin umutları bitti bir ihtimal seçimden önce biraz rahatlama olur mu diye düşünenler hüsrana uğradı AKP ye oy verenlerde üzgün pişman.

İstanbul seçimlerinde oy kullanacak olan 16 milyon insan 87 ilden gelip İstanbula yerleşenlerden oluşuyor bu açıdan bakıldığında seçim 84 milyonun Türkiye'nin seçimidir şimdi 16 milyonun başkanı olacak aday 84 milyonun başkanı olacaktır bunun için İstanbul dışında kendi illerinde yaşayan emekliler İstanbul'daki yaşayan akrabalarına arayıp içine düşürüldüğü sıkıntıdan dolayı oylarını Ekrem İmamoğlu'na vermelerini isteyecektir. Bu AKP için en zor bir durumdur. Murat Kurum devlet adamı ağırlığını taşıyan görüntü veriyor fakat emekli seçmenler aç ne söylerse söylesin boş işi zor Allah yardımcıları olsun.

Komünist başkan Maçoğlu Kadıköy'den aday olmuş akşam Sözcü TV de programa katıldı. 16 mahalleyi dolaşıp halkla görüştüğünü ve seçimi kazanacağını iddiaa etti. Vaadi fakirlere yardım Maçoğlu nasıl halkın taktirini kazandı. Kendi ilçesindeki insanlara para kazanmayı öğretti sonra il dede aynı politikayı uyguladı.Türkiye Cumhuriyetinin kurtuluşu için tek ve en önemli model olan üretmeyi gösterdi lafla değil uygulayarak insanların yardım almadan üretip kazanarak yaşamasını gösterdi bana göre vatanını seven insan Kadıköy'de fakirlere yardım edeceğim diye insanları dilenciliğe teşvik etmez Maçoğlu'na tavsiyem eğer iyi bir iş yapmak istiyorsan Kadıköy'de 16 mahalleye 48 adet halk market açıp üreticiden tüketiciye kooperatifler aracılığı ile direk gıda maddesi satacağını söyle Elazığ Kadıköy kardeş beledi ye uygulaması ile iş imkanları istihdam yaratmayı vadet fakiri sen mi fakir yaptın Allah'ın işine karışma çalışıp kazanmayı öğret onları dilencilikten kurtar o zaman oy alırsın.

FB'den sonra rotasyon yapan GS da kupadan elendi iyi oldu BJK ve Trabzon sporun Avrupa Kupası kapısı açıldı akşam süper ligde her takımı ciddiye alınmasının ne kadar önemli olduğunu gördük rotasyona gitmenin ne kadar tehlikeli olduğunu gördük yalnız iki maçta da dikkatimi çeken tasvip etmediğim şey futbolcuların kendilerini milyonların seyrettiğini unutup galip duruma geçince ahlaksızların yaptığı gibi sakat numarası yapıp zaman hırsızlığı taç atarken kalecilerin degaj yaparken zaman çalmasına şahit olduk bunun futbolcuları yetiştiren anne babalara zarar verdiğini söyleyip ahlaklı olmaları adam gibi futbol oynamalarını teknik direktörler öğretmelidir. Hakemlerinde bu ahlaksızlara gereken cezayı vermelidir.