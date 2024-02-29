Emekliye zam yok

16 milyon emekli var 5 bin lira maaşlara zam yapılsa 2 milyar altı yüz elli milyon dolar bütçe ye yük getiriyor bu zam yapıldığında piyasaya çıkan para emeklinin çocukları kardeşleri yakın akraba arkadaşlarının bankalara veya icra dai relerine vergi dairelerine olan borçlarına gide cek geri dönecektir çok az bir kısmıda piyasa yı hateketlendirecektir esnafın para kazanması vergi vermesi devletin gücünü artıracak devlet millet el ele mutlu olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı emeklinin zorda olduğunu biliyorum diyor bu bütçe imkanları mız emeklinin insanca mutlu huzurlu yaşama sına izin vermiyor anlamına geliyor emekliler soruyor 2002 yılın da emekliler oy verdi sizi iktidara getirdi o zaman emekli asgari ücret üzerinde maaş alıyordu siz emekliye daha iyi imkanlar vereceğinizi söyleyip emeklileri ikna edip oyunu aldınız ne oldu emekli maaşları bütçeye yük oldu bir kere emekli maaşı denilen ödeme emekliden çalışırken kesilen otuz sene sonra onun getirisi ile ana paranın emekliye ödenmesi işlemidir bu şu anlama geliyor ben sizin paranızı alırım ve istediğim yere harcarım sizi de zorda bırakırım bana göre büyük haksızlık yapılıyor ben kaba bir hesap yaptım devleti aradan çıkarırsak emekli bu gün 35 bin lira aylık alır bunu ispat etmeye hazırım. Çünkü 30 sene emekliden kesilen paranın bu günkü yüz de elli faizi ile geldiği değeri emekliye en az 35 bin aylık ödemeye yetiyor. Emeklinin hakkı verilmiyor.

Seçimlere bir yil var derken bir ay kaldı diyoruz günler yıldırım hızıyla geçiyor yarın sandığa gidip oy atacağız geçim sıkıntının içindeki emekliler AKP ye oy verir mi bana göre emekliye maaş artışı yok olduğuna göre AKP beş yıl akaryakıta elektriğe doğal gaza suya zam yok demelidir emeklinin aslında şikayeti fiyat artışları ne emekliye zam yapın nede fiyat artışı yapın piyasaya hakim olup fiyatları sabit tutun.

Emekliler daha önce verdikleri oydan vazgeçip AKP dışındaki partilere veya sandığa gitmemeye karar vermiş durumda arkadaşlarla bir araya geldiğimizde bazıları kendi arkadaş akrabalarını arayıp İstanbul'da oyunuzu Ekrem İmamoğlu'na verin diye telefon ettiklerini söylüyor bu çok önemli seçime en büyük etki eden unsurlardan biridir bence AKP geç kalmadan bir şeyler yapmak emeklinin gönlünü almalıdır örneğin 10 gün sonra ramazan başlıyor ikramiyeyi ramazandan önceye alıp hiç olmazsa oruç tutmak için gıda maddeleri almaları sağlanmalıdır her halde buna da kaynak yok denilemez.

FB üzerinde oyunlar oynanıyor Sayın Ali Koç'a ve İsmail Kartal'a tavsiyem bir insana kötülük en yakınından gelir Ankaragücü maçı mağlubiyeti şans oldu. FB'nin sabote edildiği ortaya çıktı en yakınınızda size yakın görünen kuyunuzu kazanları derhal uzaklaştırın bunları tespit etmek çok kolay idareci futbolcu kim yem yediği çanağa ihanet ediyorsa derhal kovmalısınız acırsanız acınacak hale gelirsiniz Cengiz Ünler neden oynamıyor Ankaragücü maçında hiç bir deparda topu alamadı.