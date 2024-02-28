Fenerbahçe büyüktür

FB Ankaragücü'ne yenilir mi yüz defa oynasalar yenilmez fakat yenildi hiç suçlu aramaya gerek yok ben size FB'nin şampiyonluğuna kumpas kurulup engellendiği Murat Bulut dönemini hatırlamanın yeter olduğunu söylüyorum lige harika bir başlangıç yapıldı ikinci devre FB iç sahada maç kaybetmeye başladı dış sahada her maçı kazanan takım İstanbul da kendi seyircisi önünde yenildi. Emre Belezoğlu Murat'ın yerine teknik direktör oldu sözde spor yorumcuları brem mızıkacılar gibi hep bir ağızdan Murat'ı Bulutu linç ettiler FB'nin şampiyonluğunu önlediler.

Dünkü maçı izlerken aynı kumpası gördüm Tadic büyük futbolcu geçiniyor Cengiz büyük futbolcu geçiniyor büyüklük ahlaklı olmayı gerektirir 90 dakikada onlara atılan topların kaç tanesini alıp ileri gidip Basuaiye aktardılar.

Takımı gol atması imkansız hale soktular savunma oyuncuları kaleci dahil takımı kilitledi ler nerde o ilk maçlardaki FB Yıldırım gibi topu kapıp saldıran gol üstüne gol atan takım aynı kadro ne oldu da futbolcular tam aksine geri pasa döndüler oynuyormuş gibi yapmaya başladılar azıcık zekası olanın çözeceği sabotajı İsmail Kartal anlamlıdır ve forma adaleti falan gibi konular bir yana parayı alıp ihanet edenleri cezalandırmalıdır bu ahlaksızların FB kulübü. önünden geçmesini önlenmelidir.

GS da Okan Buruk işe başladı bir kaç maç sonra takım sabote ediliyor dedi Fatih Terim Abdürrahim Albayrağı açık olarak söylemedi ama ima etti anlayan anladı bu gün GS tüm maçlarda sabote edilmeden hakemlerin ve federasyonun desteği ile farkına varmadan Türk futboluna büyük zarar vererek şampiyon olmaya çalışıyor Anadolu kulüpleri şikayet ediyor seyirci yok diye neden maçlardaki hak sız yere bir takımın galip getirilmesini gördükleri için yarın kimse maç da seyretmez hale gelecek yayıncı tv de bulunamayacak.

Sayın Ali Koç çok büyük paraların döndüğü bahis çetelerinin kol gezdiği futbolu değil parayı her şeyin önünde tutan cahil insanların görev aldığı kurtlar sofrasındasın kimseye acımayacaksın gözünün yaşına bakmayacaksın FB nin menfaati için 35 milyonun başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tuttuğu takıma sağlığında şampiyonluk göstermeyecek kumpascılara takımı şampiyon yaptırıp gereken dersi vereceksin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sempatiyi artırıp Türk milletinin en çok sevdiği insanlardan biri yapacaksın sana bu yakışır.

Seçimlere az kaldı göçmen kızı Meral Akşener Adana'da neden CHP ye karşısın diye soru soran bayana seçimi siz kaybettirdiniz deyince hayretler içinde kaldım sanki masa dan kalkan vatandaş sanki 6 lı masaya kumar masası diyen vatandaş bence Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin sebebi olan kendisidir bunu göremeyen veya bilerek seçimi kaybet tiren Meral Akşener halkın içine çıkamayacak duruma düşmüştür en kısa süre içinde bir psikolok ile görüşmelidir akıl alır gibi değil ne oldu da halkın yüzde yirmisinin oyunu alan sevgisini alan Meral Akşener bundan vaz geçip İYİ partiyi baraj altına düşürdü aklı başın da olan biri anlatsın insanlar bir defa ölürler bir suç varsa da tehdit altında ise ki ben imkansız diyorum açıklamalıdır. İYİ partiyi kurup yücelten donanımlı Türkiye'ye olumlu hizmetler yapan aklı başındaki insanların çok büyük bölümü ayrıldı yarın kimse kalmayacak.