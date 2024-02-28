RAMAZAN PİDESİNE GRAMAJ OPERASYONU

Ramazan 11 Mart’ta başlıyor. Vatandaş bu yıl hem daha fazla para verip, hem de daha küçük pide alacak. Çünkü geçtiğimiz yıl 300 gram pide 10 liradan satılırken şimdi 250 gram ramazan pidesi 15 liradan satılacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ramazan pidesi fiyatlarına neden zam yaptıklarını yine kendi klasik söylemleriyle değerlendirdi.

Efendim, geçen yıl Ramazan Pidesinin kilogramının 35,5 lira olarak uygulandığını bu yıl ise kilo fiyatının 60 lira olarak belirlendiğini söyledi. Fırıncılar Başkanı, işçi ve girdi maliyetlerinin yükseldiğini de ekliyor. 2002’de bir asgari ücretli kaç tane ekmek alıyordu, 2024 yılında ise kaç ekmek alabiliyor, onun değerlendirmesini de yapıyor.

Bu yazıyı iki gün beklettim. Acaba bir yetkili çıkıp, ramazan pidesi zammına karşı çıkar diye, ama olmadı..Kimseden ses çıkmadı..

Bu arada, Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil Balcı’nın, gerekçelerini ekonomist Mahfi Eğilmez sosyal medya paylaşımında “Bu yıl 250 gram Ramazan pidesi 15 TL’den satışa sunulacak. Geçtiğimiz yıl 300 gramlık Ramazan pidesi fiyatı 10 TL olarak satışa sunulmuştu. Shrinkflasyon + greedflasyon = Multiflasyon. Pide mi alıyoruz ekonomiye giriş dersi mi belli değil.” diyerek, eleştirel bir yanıt verdi.

Bundan bir süre önce, Ankara Pideciler Simitçiler, Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, bir video yayınlayıp, simit fiyatlarına zam yapıldığını duyurmuştu,

Ertesi gün, Ticaret Bakan Yardımcısı, Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş’ı makamına çağırıp,

sert bir dille simit zammının geri alınmasını istemişti.

Savaş Delibaş Bakan yardımcıyla yaptı gergin görüşmeyi anlatmış ve şöyle demişti “Simit fiyatlarına yaptığımız zammın haberlerde yayımlanması üzerine Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan beni makamına davet etti ve niçin zam yaptığımızı sordu. Fiyat artışlarını hatırlattım. Zammı ertelememizi istedi. Hatta bizi üzen, kıran bazı ifadeleri de oldu. Ben de bunun üzerine açıklama yapacağımı söyledim.” dedi

Şimdi aynı Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan, Fırıncılar Odası Başkanı Halil Balcı’yı makamına çağırıp, Ramazan Pidesine yapılan zammın geri aldırmasını bekliyoruz.

Simitçinin günahı ne ?. Bakanlık fırıncıların gramaj operasyonuna sessiz mi kalacak ?

Ticaret Bakanlığı, Ramazan başlamadan bu kararı geri aldırırsa, alkışlayacağım.

Konuyu bir fıkra ile bağlayalım. Yalnız fırıncılar bu fıkradan alınmasınlar. Namuslu ve dürüst fırıncılar her zaman başımızın üstündedir.

Köylünün birisi fırıncıya her gün yarım kilo tereyağı satarmış. Bir gün fırıncı, köylünün tereyağını doğru tartıp tartmadığını kontrol etmiş, ancak tereyağı eksik çıkmış. Buna fena halde kızan fırıncı köylüyü mahkemeye vermiş.

Fırıncı ile köylü mahkemede yargıcın karşısına çıkmış.

Yargıç köylüye “Tereyağını tartmak için hangi ölçü kullanıyorsun” diye sormuş

Köylü “Ben onurlu ve ilkeli biriyim. Uygun ölçüm yapan bir terazim var.” demiş.

Hakim “O halde tereyağını nasıl tartıyorsun da eksik çıkıyor” diye sormuş.

Köylü düşünmüş ve kendinden emin bir şekilde yanıt vermiş.

“Sayın Yargıç, fırıncı benden yarım kilo tereyağı istediğinde, önce ondan yarım kiloluk ekmek alıyorum. Bu ekmeği kilo ölçütü olarak teraziye koyuyor ve aynı ağırlıkta yarım kilo tereyağı veriyorum. Ben fırıncının ekmeğine güvenerek tereyağını tarttım ve öyle verdim. Takdir sizindir”