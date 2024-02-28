Keçe Sanatı

KEÇE SANATI

İlk nasıl yapıldığı ve kullanıldığı konusunda kesin bir bilgi olmamakla birlikte M.Ö.3.yy ‘da Orta Asya’ da kullanıldığı ve İskitler zamanında keçenin çeşitli giyim eşyası olarak kullanıldığı bilinmektedir. Keçe, Türk Dil Kurumuna göre ; “Yapağı veya keçi kılının dokunmadan yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş.” olarak adlandırılmıştır. Ayrıca keçe; “Yün gibi hayvansal liflerin üzerinde bulunan pulların sıcaklık, nem ve basınçtan dolayı sürtünme yoluyla birbirine kaynaşması ile ortaya çıkan dokusuz yüzey” olarakta açıklanmaktadır.

Keçe, Orta Asya Türkleri tarafından kılıç darbelerinden korunmak amacıyla kullanıldığı gibi Türkmen çadırlarının ve toprak evlerinin vazgeçilmez malzemesi olmuştur. Keçe ürünlerinin kullanım alanları arasında kepenek, kundak, sedir keçesi,kapı perdesi, seccade, yaygı, heybe ve yelek vs. bulunmaktadır.

Keçe Sanatçısı Ebru Süner

Afyonkarahisar keçecilik konusunda oldukça eski ve birikimli bir ilimiz olup, Ankara, Çorum, Yozgat başta olmak üzere Anadolu’ nun neredeyse tamamı, keçe yapmış ve kullanmıştır. Daha sonraki yıllarda keçe, günümüz ihtiyaçlarına paralel olarak ev dekorasyonunda; pano, yastık, minder, nazarlık ve paspas olarak, giyim ve aksesuarlarında; yelek ceket, heybe, çanta, kemer vb ürünlerin yapımında kullanılarak bir sanata dönüşmüş, çok değerli ve yetenekli keçe sanatçıları yetişmiştir.

Ankara’ nın değerli keçe sanatçıları Ebru Süner, Birsen Ulusaloğlu ve Özgür Dönmez üstatların çalışmaları ve sergileri gerçekten olağanüstü.. Bu konuyu araştırırken Ulucanlar Sanat Sokağında keçe sanatçısı Ebru Süner Hocayı birkaç defa ziyaret edip hem izledim hem de keçe konusunda birşeyler öğrendim, kendilerine minnettarım. Yok olmaya yüz tutmuş bu ata yadigarı kadim sanatımız bu değerli sanatçılarımız sayesinde tekrar hayat buldu, umarız kalıcılığı devam ettirilir..

- “Ya şundadır ya bunda keçe külah ba-şın-da”

- “Keçeyi teperler,güzeli öperler.. Demirden silah olur, keçeden külah olur..”

Keçe ve keçecilik Anadolu Selçukluları döneminde altın çağını yaşamıştır, Mevlevilik ve ahilikle birlikte keçe bir sanat halini almış, semazenlerin başlarına giydikleri sikkeler, tennurelerin etekleri, ayrıca dervişlerin kullandıkları arakiyyeler keçedendi, ayrıca Osmanlı yeniçerilerinin başlıkları, kılıç darbelerini önlemek için keçeden yapılmıştır, halk arasında kullanılan fesler ve külahlar da yine keçedendi.

Keçe yapımında Islak Keçe ve Kuru (İğne) Keçe teknikleri olduğunu öğreniyoruz;

Islak keçe; ılık su ile ıslatılan yünün, keçe haline gelinceye kadar tepme adı verilen sıkıştırma yöntemiyle yapılan keçedir, ıslatılmış yünlerin sıkıştırılarak birbirine kenetlenmesi ve ardından kurutulmasıyla elde edilmektedir..

Kuru (İğne) Keçe ise adından da anlaşılacağı üzere su kullanmadan yün liflerinin bir araya gelecek şekilde toplanıp bir iğne ile delinerek yünlerin birbirine kenetlenmesinin sağlanmasıyla elde edilen keçe çeşitidir.

Keçenin uzun ömürlü bir malzeme olması, esnekliği ve kolay deforme olmaması, neme ve ısıya oldukça dayanıklı olmasından dolayı sanayi sektöründe ayrıca ses ve ısı yalıtımı gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.

Anadolu’ da çoban deninde ilk akla gelen keçe kepenektir. Kepenek, yüzyıllarca çobanları soğuktan ve sıcaktan, zorlu hava koşullarından korumuş,yeri gelmiş hem yatağı hem de yorganı olmuştur. Ayrıca her türlü böcek, akrep yılan gibi zararlı ve zehirli böcek ve sürüngenlerin keçe üzerinde dolaşamamaları dolayısıyla iyi bir koruyucu olmuştur. Hatta çok iyi yapılmış olan bir keçenin kurşun bile geçirmediği, radyasyonu engellediği ve anti bakteriyel olduğu söylenmektedir.

Günümüzde dekoratif ve aksesuar olarak kullanım alanı geniş olan keçenin değerli sanatçılarımız elinde her geçen gün daha da geliştiğini görmek bizleri gerçekten mutlu etmektedir. Bu vesile ile kıymetli keçe sanatçılarımıza ve üstatlarımıza kolaylıklar diliyor ve saygılar sunuyoruz..