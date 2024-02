Seyfettin Aslan ve Ankara’nın 5 Beyazı

Seyfettin Aslan veteriner... Mesleğini cebinde, Ankara’nın değerlerini yedi düvele anlatma derdinde!

Ankaralılar ve Ankara’yı Tanıtma Vakfı Başkanı. Kahramankazan Belediye başkanlığı, Ankara Büyükşehir Sağlık Daire Başkanlığı yaptığı yöneticiliklerinden. Evet, mesleğini cebinde, bilgileri aklında depolu.

“Yetmez!” diyor, soruyor, sorguluyor, sürekli yeni araştırmalara yelken açıyor, bunun için çalmadık kapı bırakmıyor. Yaptığı yöneticiliklerde elde ettiği bilgileri bir şeklide uygulamaya koyuyor, kamuyla paylaşmaya çalışıyor. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi yazıp, çizip, anlatıp, sergi açıp, üstüne marka yaratıp ve nasıl sahip çıkarız yolları arıyor. Tam tanımıyla ‘atom karınca’ canlılığıyla, enerjisiyle!

İşte! Kedi, keçi, tavşan, güvercin ve bal! Hepsinin başında Ankara, hepsi beyaz ama!

Ankara’nın 5 beyazı

Aslan’ın tanımlamasıyla başlayalım…

“Ankara'nın Beş Beyazı olarak nitelenen Ankara Keçisi, Ankara Kedisi, Ankara Tavşanı, Ankara Güvercini ve Ankara Arısının ürünleri olan Ankara Balı, Ankara Keçisi Tiftiği ve Angora Tavşanı Yünü de bembeyazdır. Her biri için Ankara ya seyahat eden seyyahların ilgi çekici nitelemeleri vardır. “

Kedisi tükenmişti. Önce ‘eğlence parkıyla birlikte yeniden açılacak’ diyerek kapatılan, hayvanları kentlerdeki kafeslere savrulan hayvanlarıyla Ankaralıları üzen, şimdilerde sanala dönüşen, Cumhuriyet’in ilk hayvanat bahçesine, Almanya’dan getirilmiş, çoğaltılmıştı.

Keçisi… Ayrıca hüzünlü.

“Ankara keçisini kaçırdı, beşi bir yerde hanları boşa çıktı” derim! Son zamanlarda hanlara sanatçılar ve müzeler giriyor, bir anlamda teselli oluyor.

Diğer yandan Dünya, Ankara keçisinden sof üretmeye devam ediyor, bizde, ‘ekonomik değil’ diye kalmadı! Zaten yıllar önce hanların boşalma nedeni de aynıydı. Kaçıranlar teknolojiden yararlanıyor, sofu kaliteli ve ucuza mal ediyor.

Tavşanı… Hayran kulüpleri var biliyor musunuz? Ankara veya Türkiye’de değil ama! ‘Ankara Tavşanı’ adıyla kulüp ve gruplara Amerika’da rastlamak mümkün. (Angora Tavşanı Yarışmacıları ve Meraklıları için Resmi Ulusal Kulüp/ The Official National Club for Angora Rabbit Competitors and Enthusiast. Tıklamayla ulaşabileceğiniz kulübün adresi kaynaklarda). ‘Nasıl yetiştirilir?’ sayfasını da uzak coğrafyadan örneklendirelim; angorarabbit.com/articles/technical-manual/angora-rabbitry-resources/.

Güvercini… Düne dek benim de haberim yoktu!

Balı… ‘Balın beyazı olur mu?’ diye sorabilirsiniz. Ankara balı olursa olur! Eski kaynaklarda ‘balın rengi beyaz, şaşırtıcı’ diye geçiyor. Aslan özetledi,

“Çok kıymetli özelliklere sahip Ankara Arısının balı da kendisine özgüdür. Ankara coğrafyasının nadide Ankara Çiğdemi, Sarı Yoncası ve Yabani Fiğ' i gibi çiçekleri ile buluşunca tadına doyulmaz ‘O Bembeyaz Ankara Balı’ ortaya çıkar.”

Marka

Aslan, resmen ‘Ankara’nın 5 Beyazı’ diye bir marka yarattı.

En son Ankara, Arısı, Balı, Ballı Bitkileri kitabını yayınladı. En başta benim gibi konuyu gönülden takip eden, bir şekilde katkı sağlayacağından emin olduğu insanları da davet ederek bir heyet kurmuştu. Öyle böyle derken, ilerleyen süreçte bir katkım olamadı ama şimdi size duyurayım da sofrada bir tuzumuz olsun! Kitap bugünlerde çıktı.

Maskotları, takvim, broşür veya yap-boz derken kitaplar yayınlıyor anlayacağınız. Ürettiklerinden alabildiklerini koltuğunun altına alıyor, her yana koşturuyor. En son Çiğdemim Derneği’nde ve TEMA’da anlattı. Bildiğim Keçiören Sınav Okulları sırada.

Nerelere koştuğunu bildiklerimi yazdım çünkü bu satırları okuyan çağırsın istiyorum. Aslan anlatsın, millet bilgilensin. Değerlerimize sahip çıkılsın, kıymeti bilinsin.

Değerlerimiz yok olmasın!

‘Değerlerimiz korunsun, onları sadece heykel olarak görmeyelim’ diye,

“Değerlerimiz taş kesilip, heykel olmasın!” diyor. Veya heykellerini yine yapalım ama canlı, kanlı da görelim mutlaka. Uzak diyarlarda, her biçimde sahip çıkılan, bizde kalıp nerdeyse yok olmaya yüz tutan değerlerimizin artık kıymetini bilelim. Vallahi de billahi, sonuçta tek amacı para olanlar da bundan kazançlı çıkacak! Daha ne yapsın Sevgili Aslan, daha ne yazayım Sevgili Okuyucu!

Sevgili Aslan’a selamla, sevgiyle ve enerjisi hiç tükenmesin dileklerimle…

