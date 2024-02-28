HA PU BAĞA DERS OLSİN

Eski zamanlarda bir gün Temel dili belasına padişahı çok kızdırmış, zaptiyeler tutmuş, yakalamış götürüp mahkemeye çıkarmış.

Temel yargılanmış, kadı hükmü vermiş idam cezası kesip, kalemini kırmış…

Cellat almış Temeli idamlık gömleği giydirmiş, hükmü boynuna asıp sehpaya çıkarmış.

Yağlı ilmeği boynuna dolayıp gözlerini bağlamadan önce Temel’e “son bir diyeceğin var mı?” Diye sormuş…

Temel celladına şöyle bir bakmış “Ha pu bağa ders olsin” Demiş…

Birçoğunuzun iyi bildiği bu Temel fıkrasını elbette durduk yere anlatmadım benzer bir olay Ankara’da yaşandı en son olarak muhalefet aklını kullanıp birleşmeyince sert muhalifliği ile Ankara Kentinin hakkını hukukunu koruyan ve kent muhafızı olarak bilinen Tezcan Karakuş Candan oda seçimini kaybetti. Muhalefetin kalelerinden olarak bilinen Mimarlar Odası Ankara Şubesi AKP-MHP listesinden seçilen iktidara yakın kişilerin eline geçti.

Bu haberi alan Melih Gökçek şimdilerde zil takıp oynuyordur…

TOGO kuleleri ile çok büyük bir kent rantını deve etmeye niyetlenen Sinan Aygün keyiften dört köşe olmuş, içinin yağları erimiştir.

Atatürk’ün mirası açıkça çiğnenerek Atatürk Orman Çiftliği arazisinde inşa edilen kaçak saray ehlinin de gönlü ferahlamıştır elbette.

Bu sonuca imza atan, katkı sunan herkese aferin diyorum, eminim boyları uzamıştır, yukarıdaki Temel fıkrasını da onlara ithaf ediyorum…

Tezcan Karakuş Candan yayınladığı mesajda “Mimarlar Odası Ankara Şubesi Genel Kurulu sonucunda Demokrasi İçin Mimarlar Platformu (DİMP) olarak katıldığımız seçimlerde 3 liste yarıştı. DİMP 807, DETOM 445, Yenilikçi Mimarlar 1013 oy aldı. Mavi liste olarak Mimarlar Odası Ankara Şubesi seçimlerini kazanamadık. Bu baskın ve iktidar olanakları ile yapılan seçimlerde iktidar ve sermaye blokuyla karşı karşıya kaldık. Bir mücadele mevziini kaybetmiş olmaktan dolayı, daha iyi örgütlenemediğimiz ve kaybettiğimiz için üzgünüz.” Demiş de ne fayda olan oldu, giden gitti.

Şimdi önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var iktidar muhalefeti bölüp parçalayarak etkisiz hale getirebilmek için her türlü saray entrikasını çevirmektedir. Bu noktada tüm muhalefet aklını kullanmalı ve kazanabilecek muhalif aday etrafında toplanarak tesis edilmiş bugünkü tek adam rejiminin daha da pekişmesini, muhalefetin hepten yok edilmesini engellemelidir.

“Ha pu bağa ders olsin” fıkrasını 31 Mart seçimlerinden sonra da anlatmamak ve geçmişte olan biteni hatırlatmak için aşağıdaki tabloya bir göz atın derim: