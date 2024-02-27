Aday nasıl olmalı

32 gün sonra seçim var sandığa gidip oy kulla nacağız bu seçim yerel seçim olduğu için kime oy vereceğiz partiye değil bizim paramızı bize harcayan çalmayan çaldırtmayan adama oy vereceğiz.

Arkadaşım 100 liralık işi 300 tl ye yaptıran bizi soyan menfaat perestlere oy yok fiyatları kont rol etmeyen bizi kazıklayana oy yok kaza cinayet felaket şehit haberleri duyurana oy yok diyence dur dedim sen her her halde genel seçimle yerel seçimi karıştırdın şimdi vereceğin oy şehirlerin içine yapılacak hizmetleri kap sıyor belediye en çok ulaşım emeklilerin otura cağı park şehrin temizliği içme suyu kanalizasyon yani alt yapı şehrin çiçeklerle süslenmesi fakirlere evsizlere yurtsuzlara bebeklere yardım gibi tarihi eserleri korumakla çok ileri yaşlılara sorunlarını anlayıp yardımcı olmakla sorumlu onun içinde vergi koymak belediyenin işi değil emeklinin maaşını artırmak belediyenin işi değil dedim sandığa gittiğinde elini kalbinin üzerine koy vicdanının sesini dinle kimin sana daha iyi hizmet edeceğine inanıyor san ona oyunu ver dedim. Çünkü yaradan şah damarından yakın seni görüyor dedim haksızlık yaparsan hile yaparsan Allah seni cezalandırır çocuklarını aileni düşün onların mahfına sebep olma dedim bu seçim parti seçimi değildir. Adam seçimi adam gibi adama oy ver dedim senin hakkını yedirmeyene şeffaf olarak yaptığı işi gösterene oy ver dedim mal beyanın da neyi varsa ailesi ile birlikte açıklayan adaya oy ver dedim.



İYİ partide Meral Akşener den başka çok donanımlı kaç kişi kaldı Kılıçdaroğlu'nun CHP den istifa ettirip İYİ partiyi meclise sokturup Türkiye siyasetinde söz sahibi olacak yüzde yirminin üzerinde oy potansiyeline ulaştırdığı iyi partiyi Meral Akşener neden dağıttı merak edilen konu bu bir zamanlar MHP ye kaset skandalı yapılıp üst düzey partinin en kaliteli isimleri istifa ettirilip diskalifiye ettirildi yok ettirildiler. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun boynuna sarılan övgüler yağdıran Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarını çocuklarına torunlarına anlatacağını söyleyen unutmayacağız diyen göçmen olduğu nu söyleyen milyonların saygısını oyunu kazanan Meral Akşener kimsenin aklının almadığı bu u dönüşü neden yaptı bir suçumu var nasıl sözlerini inkar etti merak ediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda yaşayan göçmen kardeşlerimiz geldikleri yerle Türkiye Cumhuriyetini karşılaştırdıkları için bu ülkenin en önemli savunucuları olmuşlardı onların Temsilcisi Meral Akşener şerefli namuslu haysiyetli insan olduğuna ben inanıyorum çıkıp 90 derece dönüşü açıklamalıdır yoksa onu hiç bir iyi partili savunamaz. Hele seçimde CHP ye seçim kaybettirmenin günahını Allah affetmez sürüm sürüm süründürür perişan ettirir bu günahtan kurtulmanın da kul hakkına girdiği için yüzlerce cami okul yaptırsan da affı yoktur.



Süper kupa şanlı Urfa'nın sahasında oyna nacak federasyon kararı alırken sahanın teknik donanımın da ki eksikleri tamamlayacaktır zira hakem hatalarının öne çıkacağını faturanın da kendilerine kesileceğini çok iyi biliyorlar.