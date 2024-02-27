Ersan Çetin, Tabiri Caizse Hayata Mırıldanıyor!

Başlıktaki dört kelime, iki şiir kitabının adı aslında. ‘… mırıldandım … hayata’ ve ‘ … tabiri caizse …’ şiir kitaplarının isimleri. Ozanı Ersan Çetin.

Sevgili Nihal Kaya Aras Hanım, öncülük etti. Aldı atölyesine götürdü. Nasıl mütevazı bir insan anlatamam. Atölyesine sığmayanlardan. Tanışmamıza pek memnun oldum, tanıyan-tanımayanlarla hemen tanıştırmak için kolları sıvadım!

Ersan Çetin

Ersan Çetin, ressam. Gazi Grafik mezunu. Çalışma hayatı, mezuniyet öncesi başlamış. Ajans Bayındır’ı kurmuş, özel grafik tasarımları yapmış. Kamu ve özel sektöre, özgün katalog, dergi, afiş, logo ve kurumsal kimlik tasarlamış.

‘Mırıldandım’ diyor ama sanatçı, hem ressam hem de şair olunca, 4 en fazla 10 kısa mısraa sığdırdığı şiirlerde, almış arkasına resimlerini de, bence haykırıyor!

Çocukluğundan başlıyor, yedi bölüm, ‘Anahtar’la açıyor sonraki bölümleri.

‘Vefa’ ile ‘Veda’ ardı ardına, ‘Son’ geliyor birden bire! Ama Çetin’in yazdıkları çizdikleri bitmiyor. Diğer şiir kitabına adını veren şiir ‘Tabiri caizse’ bu kitapta, hem de beş bölümde. İlk bölümü keyifle paylaşıyor, diğerlerini size bırakıyorum!

‘Pardon’ ve ‘Racon’un da aralarında olduğu şiirlerden sonra ‘Sokak Jargonu’ bekliyor okuyucuyu. 5 bölümde. Ressamın çizip boyaması, ozanın yazacağı biter mi hiç! Çetin de ‘bitmedi!’ diyor kitabın sonunda! Yine ölçülerini ve kayıt numarasını verdiği, mühürlediği bir sanatsal çalışmasının altında.

Kedili, balıklı ve Ankaralı

Çetin’in şiirlerle bezeli eserlerinde Ankara’yı da memleketin dört köşesini de görmek mümkün. Görünen o ki Çetin, tarzını da hızını da yaman yakalamış. Tam sürat gidiyor, tutabilene aşk olsun!

Kedili, balıklı veya Ankaralı birkaç resmiyle sizi baş başa bırakıyorum…

Kaynaklar

* Ersan Çetin ile yapılan söyleşi, Şubat 2024

* Ersan Çetin, … mırıldandım … hayata, 2016

* Ersan Çetin, … tabiri caizse …, 2018