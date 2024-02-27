UÇUM BENİ ÇOK GÜLDÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum Soner Yalçın'ın başlattığı tartışmaya kaleme aldığı bir mektupla dâhil olarak " Türkiye'de Sol var mıdır?" sorusuna yanıt aradı. Uçum uzun mektubunun sonunda: “günümüzde solun ayırdedici karakterlerine bakıldığında, anti-emperyalizm, yurtseverlik, darbe karşıtlığı, mültecilerin korunması, kadın hakları savunuculuğu, gençliğe sahip çıkılması, güçlü sosyal politikalar gibi temel sol yaklaşımlar üzerinden değerlendirildiğinde siyasi niteleme açısından olmasa dahi siyasi pratik bakımından sol ilkelere daha uygun hareket eden liderin R. T. Erdoğan, sol politikalara yakın olan partinin Ak Parti olduğu çok güçlü bir şekilde söylenebilir.” Demiş…

Vallahi Mehmet Uçum’un bu iddiası beni katıla katıla güldürdü…

Neden güldürdü derseniz?

Yahu nasıl gülmeyeyim adam kalkmış BOP Eş Başkanı olmakla övünen bir kişiyi anti-emperyalist zannediyor bundan daha komik ne olabilir?

Diğer yandan siyasi bir kavram olarak:

-Sol demek halk egemenliğini savunmak demektir.

-Sağ ise halk egemenliğine karşı hanedan, din, diktatör ya da sermaye sınıfının egemenliğini savunan politikalardır.

Recep Bey ve diğer AKP kurucuları ideolojik olarak İslamcılığı benimsemiş kişilerdir, bu görüşlerini de her yerde, her zaman açık ve net olarak ifade etmekten de çekinmemektedirler, yani siyasi tercihleri konusunda herhangi bir tereddüdümüz bulunmamaktadır.

Halk egemenliğine karşı olan siyasi yapı ve egemenlikleri sıralarsak:

1- Hanedan egemenlikleri.

2- Dini egemenlikler.

3- Diktatöryal egemenlikler.

4- Kartel ve tekeller.

Yukarıda saydığım halk egemenliği karşıtı görüşlere sahip kişilerin insan ya da halk egemenliğini içselleştirmeleri ve savunmaları, yani sol politikalar uygulamaları ise hiçbir şekilde mümkün değildir.

Bu noktada zaten Uçum kaçak güreşiyor ve “siyasi niteleme açısından olmasa dahi siyasi pratik bakımından sol ilkelere daha uygun hareket eden…” Diyerek bir kaçış noktası bırakıyor.

Bende bu yüzden bu makalede işin teorik kısmına pek girmeden siyasi pratik üzerinden örnekler vererek Uçum’un niye gerçekçi olmadığını göstermek istiyorum.

Tam da bu noktada daha düne kadar “nas var nas sana bana ne oluyor” diyerek insani egemenliği yok sayan ve bu çizgide bir ekonomi politikası uygulayan bir zihniyet en temelde nasıl halk egemenliğini savunan sol bir hareket olarak değerlendirilebilir?

Hele hele Uçum kadın hakları savunuculuğu demiş ki İslamcılığı savunan bir politikacının insan hak ve özgürlükleri bağlamında kadın haklarını savunabileceğini iddia etmek zaten akıllara ziyan bir söylemdir.

Uçum birde yurtseverlik demiş!

Bakın yurt ya da vatan kavramı milli egemenlik ilkesinin bir uzantısıdır, bir kişinin vatan sahibi ve vatandaş olmasını sağlayan en önemli husus kişinin o topraklarda egemenlik hak ve özgürlüklerine sahip olmasıdır. Egemenlik hak ve özgürlüklerine sahip olmadığınız bir toprağa asla ve kat’a yurdum ya da vatanım diyemezsiniz.

Peki, milli egemenliğe karşı görüşleri ile bilinen yeri geldiğinde Osmanlıcılık yeri geldiğinde İslamcılık yapan milli egemenliğe aykırı bu görüşleri savunan bir politikacının vatansever ya da yurtsever olduğunu kim, nasıl iddia edebilir?

Hele hele Uçum birde güçlü sosyal politikalar demiş ki asıl şenlik orada.

SGK açıklarını kapatmak için IMF her ne dediyse, her ne talimat verdiyse harfiyen uygulayan, emekliyi dulu yetimi ve emekçiyi açlık seviyesinin altında bir gelirle yaşamaya mahkûm eden bir iktidarı güçlü sosyal politikalar uyguluyor diye anlatmak için bir insanın şeşi beş, tersi düz görmesi gerekmez mi?

Sonuç olarak; Recep Bey ve AKP ne siyasi niteleme açısından ve ne de siyasi pratik bakımından solcu sayılamaz!

Recep Bey’de AKP’de bildiğiniz sağ bir harekettir ve sağcı politikalar uygulamaktadır milleti kandırmaya çalışmanın ve gerçekleri çarpıtmanın bir âlemi yoktur.