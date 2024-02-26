Geçmiş zaman olur hayali cihan değer

Zaman yıldırım hızıyla geçiyor. Dün dünyaya, gözünü açan torunumu 24 şubat Cumartesi günü Bilkent Otelde nişanlandı. Bilkent Üniversitesinde tahsilini tamamlayan, yine aynı okuldan arkadaşı Umut bey'le tanıştıktan sonra bir şeye tanık oldum. Kuşaklar arasındaki gelişim, ben babamdan biraz daha bana göre ileri görüşlü olduğumu düşünüyordum. Babam öğretmen olduğu için benim memur olmamı istiyordu. Bende, serbest çalışmaktan yanaydım. Neticede ben hayatımı bağ-kur üyesi olarak yaşadım. Oğlumda benden ileri görüşlüydü. Torunum ise Z kuşağı bilgi çağı kuşağı, robotik teknik, uzay çağı nükleer enerji, şimdi düşünemediğimiz çok ileri teknik yatırımlarla meşguller. Hayatını birleştirmeye karar verdiği delikanlıyı, son derece donanımlı, kibar ve nazik bir insan olduğunu gördüm. Onlara, ben evlilikte 60 yılı tamamladım dedim. En az bizim kadar mutlu olun. Birbirinizi sevin, saygı duyun ömür çok kısa. Hep iyi hatıralarınız olsun. Sizin gibi Atatürkçü gençler yetiştirin yolunuz açık olsun dedim. Gözlerinden öpüp, Allaha emanet ettim. Yolları açık olsun.

Türkiye dünyanın en güzel yerinde oturuyor. Allah ne istersek hepsini vermiş. Böyle güzel bir başka, ülke var mı bilmiyorum? Bugün TV'de hava bültenini dinlerken, Kars'ın eksi 18 derece, Antalya'nın 22 derece olduğuna şahit oldum. Aradaki fark 40 derece yüzmekte mümkün, kayak yapmakta. Yılın her gününde canınız ne isterse yetiştirmekte mümkün. Ben altı ay Alanya Konaklıda yaşıyorum. Dostlarla sohbet ederken, bana göre burası cennetin en güzel yeri diyorum. Bir düşünün şu anda ölüm gelse melekler sizi cennete yolluyoruz dese. Cennette ne olsun istersiniz dese ne istersiniz?

Yeşillik istersiniz, her yer yeşil çim, çiçek istersiniz yüzlerce çeşit hayal edemeyeceğimizden fazla renk meyve, zeytin ağacından koparıp yemek spor alanları kültür fizik futbol voleybol sahaları deniz suyun sıcaklığı 30 derece içine girince çıkmak istemezseniz. Güneş fazla kalmamak şartıyla, yüzme havuzu, kafe, restoran aklınıza gelen her şeyin satıldığı mağazalar dünyanın en tanınmış markaları. Bankalar, unlu mamuller, tatlıcılar hangisini istersiniz hepsini vermiş. O zaman dünyada cenneti yaşamalıyız diyorum .

Yalan söyleyen, kul hakkı yiyen, Allah korkusu olmayan, ecdadını bilmeyen bugün sahip olduklarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu olduğunu bildiği halde Atatürk'e hakaret eden şerefsizler haysiyetsizler Allahı kullanıp masum insanları dolandıran din sömürücüleri asalak yaşayan zavallı yaratıklar. Bu cennet, vatana hiyanet edenlerin hiçbirine Allah huzur, sağlık vermez. Onlar acı sancı içinde nefes alırlar. Yaşadıklarını sanırlar, ben yaşamım boyunca çok örnekler gördüm. Sevgi saygı ile biz olarak muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için, gece gündüz demeyip devamlı çalışmak huzur mutluluk verir. Genç yaşta emekliliğinizi düşünüp 10000 TL, emekli maaşını git ne yaparsan yap diyebilen bir iktidarın iş başında olabileceğini düşünüp daha çok çalışıp yatırım yapıp ek gelir sağlayın. Çünkü dünyaya bir daha gelmeyeceksiniz. Sizi zor durumda bırakacakları da unutmayın, ona göre gençler başınızın çaresine bakın. Şimdi sıra sizde oyunuzu hırsıza uğursuz vermeyin.