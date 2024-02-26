Abdurrahman Kaplan ve N A T Ü R M O R T (Cansız Doğa/Still Life)

Abdurrahman Kaplan, ressam.

Sanatında eriştiği olgunlukla serileriyle sanatseverlere yepyeni eserlerden oluşan seriler sunarken, yaratıcılık konusunda sanatla ilgilenen herkese ilham vermede gençlere taş çıkartıyor. Araştırıyor, kendini yeniliyor ve üretiyor. Üst katında yaşadığı Sanat Evi’nde bazen yatmaya gitmiyor, bazen de uyanıp, erkenden çalışıyor. Her köşesini eserlerini dolduruyor, evi Sanat Yuvası’na dönüştürüyor.

Palyaçolar, Müzisyen Palyaçolar, Horozlar, Atlar, Süvariler, Kapadokya, Akvaryum Dünyası veya Sirk Eğlenceleri serilerinden bazıları…

Ah! 36 padişahı ve ayrıca soy ağacını çalıştığı bir Padişahların Zaferi var ki, diğer serileri gibi eşsiz. Padişahları böyle çalışan olmamış. Seri, hangi tarih müzesine girse, müzeyi doğrudan tarih ve sanat müzesine çevirecek cinsten. Bu yaz Türk Tarih Müzesi’nde eserlere özel hazırlanan panolarda sergilendi, büyük beğeniyle izlendi. Bir de sergi açılışında Kaplan sunumu yaptık. Bu eşsiz seriyi biraz kamuya tanıtabildiysek ne mutlu!

Son seri N A T Ü R M O R T

Şimdilerde resim sanatının vazgeçilmez bir türünde cansız/ölü doğa (natürmort) çalışıyor. Bir süredir seçim süreçlerinde yanında oluyorum ama yazı için neden bu çalışmayı seçtiğini sordum.

“Bu düşüncelerimi natürmortları paylaşırken bir yerde yazmışım…” dedi ve ekledi…

“Dünya resim sanatının bütün zamanlarında önemli bir yer tutan ‘natürmort’ sözcüğü Fransızca bir sözcük olup ‘ölü doğa’ anlamına gelir. Cansız varlıklardan oluşturulan kompozisyonlar 17. Yüzyıl sonrası daha bir önem kazanarak çağdaş natürmortlar ortaya çıkmıştır. Caravaggio, Bellini, Jan van Eyck, Cezanne, Gauguin, Vincent Van Gogh, Matisse, Picasso, Dali ve daha birçok batılı sanatçı ile birlikte, bizde de; Osman Hamdi, Hoca Ali Rıza, Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyyit, İbrahim Çallı, İlhami Demirci ve daha pek çok sanatçı bu konuda eserler vermişlerdir.”

1960’lı yıllarda İstanbul’da Çapa’da öğrenci iken İlhami Demirci hocamızla bazı natürmort çalışmaları yaptığımızı anımsıyorum.

Bugünlerde (62 yıl sonra) ben de bir seri N A T Ü R M O R T çalışması yapmaya başladım…”

Şimdi bir yolculuğa var mısınız? Sevgili Kaplan’ın saydığı ressamlardan bir demet alalım ve Kaplan’ın eserlerine uzanalım.

Buyurun!

Caravaggio,Natürmort,en.wikipedia.org/wiki/Basket_of_Fruit_%28Caravaggio%29#/media/File:Canestra_di_frutta_(Caravaggio).jpg

Jan van Eyck, Natürmort, goodshoppin.top/products.aspx?cname=jan+van+eyck+still+life&cid=270

Paul Gauguin, Çaydanlık ve Meyve ile Natürmort, pivada.com/paul-gauguin-caydanlik-ve-meyve-ile- naturmort-1896

Picasso, Natürmort, pivada.com/pablo-picasso-naturmort-1944

Dalí, Natürmort, pivada.com/salvador-dali-naturmort-1918

Osman Hamdi, Natürmort

Süleyman Seyyit, Karpuzlu Natürmort

Fotoğrafta natürmort

Fotoğrafta natürmort

Fotoğrafta da natürmort var. Sevgili Hilmi Ayhan, ENFOD’da (Engelsiz Fotoğraf Derneği) bu konuda dersler veriyor. Sosyal medya üzerinden uluslararası grup kuruyor. Dünyanın dört bir yanından hemen her gün harika fotoğraflar geliyor, bir enerji akımı oluşuyor adeta, canlı canlı! Sonra sohbeti ‘hoşça kalın’ diyerek bitiriyor ve grubu kapatıyorlar. Ayhan, resmin farklı alanlarında çalışmış, yağlıboya resim kursları almış, Natürmort tercih ettiği tarz olmuş.. Ayhan’a sordum,

“Neden natürmort?”. İşte yanıtı,

“Konu, kompozisyon, ışık, gölge kullanımı tamamen ressamın çabası ve becerisine bağlı olması beni çok etkiledi. Tasarımından planlamasına farklı nesneleri bir araya getirip bunların bir kompozisyon içinde dizilimi, yerleştirilmesi, kullanılacak zemin ve arka planın hazırlanması işin heyecanlı ve keyifli zamanları olup bunları fırça ile tuvale taşımak en keyifli anları oldu. Resimde öğrendiğim temel değerleri ve teknik bilgileri Still life fotoğrafa taşımaya çalıştım.”

İşte Ayhan ve çalıştığı arkadaşlarından birkaç still life (Sevgili Ayhan bu ismi tercih ediyor) örneği:

Alim Mumcuoğlu, Still life

Neşe Oktay, Still life

Hilmi Ayhan, Still life

Ve Kaplan

Ve Kaplan’ın çalışmaları…

“Bugünlerde (62 yıl sonra) ben de bir seri N A T Ü R M O R T çalışması yapmaya başladım…” demişti ya hani, şimdilik 32 eser yaptı. 2023’ün sonlarında başlamıştı, 2024’ün başlarına geldiğimizde devam ediyor. Bence 50’den önce durmayacak!

Ellerine sağlık diyor, birkaç resim de Kaplan’dan paylaşıyorum. Büyük Usta’nın ustalığını arkasına alıp perspektif endişesi olmadan müthiş renk uyumu içinde yarattığı resimlerde masalar var. Masaların üzerinde vazolar, vazoların içindeki çiçekler… Sandalyeleri genelde süslü veya sade ama biri, hemen fark edeceksiniz, Van Gogh’un Arles'teki Yatak Odası’ndan! Bir de mutlaka meyve ve içecek, şişedeyse kadehiyle …

Renk uyumu sizi alıp uçuracak, resmin bir yerinde kaybolacaksınız, uyarmadı demeyin!

Kaynaklar

* Sanatçı Abdurrahman Kaplan ile yapılan söyleşi

* Fotoğraf sanatçısı Hilmi Ayhan ile yapılan söyleşi

* Süleyman Seyyit, Karpuzlu Natürmort, galaksi.anasonisleri.com/kaynak/suleyman-seyyid-karpuzlu-naturmort/

* Osman Hamdi, Natürmort, pinterest.com/pin/332422016218565783/

* Caravaggio, Natürmort, en.wikipedia.org/wiki/Basket_of_Fruit_%28Caravaggio%29#/media/File:Canestra_di_frutta_(Caravaggio).jpg

* Jan van Eyck, Natürmort, goodshoppin.top/products.aspx?cname=jan+van+eyck+still+life&cid=270

* Paul Gauguin, Çaydanlık ve Meyve ile Natürmort, pivada.com/paul-gauguin-caydanlik-ve-meyve-ile-naturmort-1896

* Picasso, Natürmort, pivada.com/pablo-picasso-naturmort-1944

* Dalí, Natürmort, pivada.com/salvador-dali-naturmort-1918