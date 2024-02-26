KEÇİÖREN ‘MESUT’ OLACAK GİBİ….

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala siyasi partilerin belediye başkan adayları bölgelerinde sahneye çıkmaya başladı. Tüm adaylar bölgelerindeki seçmenlerin oyunu almak için projelerini, iddialarını ve göreve geldiklerinde neler yapacaklarını sokak sokak, kapı kapı gezerek anlatmaya başladılar. Bu geleneksel yöntemin dışında ise günümüzün iletişim dili olan sosyal medya üzerinden gün içerisinde yapılan çalışmalar kliplere çevrilerek hem genç kitleyi ikna etmeye hem de sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşmayı çalışıyorlar. Bu yöntemi etkin ve aktif kullanan, farklılık yaratan adayların oylarını yükselteceğini düşünüyorum. Bu bağlamda baktığımızda Ankara’da başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın iletişim ekibi etkin kullandığını belirtebilirim. Sahada yaptıkları çalışmaları gün geçmeden sosyal medya üzerinden kitlelere ulaştırıyorlar.

UFUKTEPE’DE UFUK GÖRÜNDÜ

Geçtiğimiz Pazar günü Keçiören Ufuktepe’de açılan ‘Seçim Koordinasyon Merkezi’ açılışı adeta miting havasına dönüştü. Açılışa başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılması ve Keçiören Belediye Başkan Adayı Dr. Mesut Özarslan’ın Keçiören seçmenine gün geçtikçe kendini benimsetmesi ile birlikte seçmenine dokunması alanda oluşan heyecan gözle görülür durumdaydı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçtiğimiz dönemlerde Ak Parti’nin oy yuvası olan Ufuktepe’de bayraklarının asılması bile imkansızken gelinen noktada binlerce kişi ile hem seçim koordinasyon merkezini açtı hem de CHP’nin bayrakları rahat rahat asıldı. Bu durum aslında şunu gösteriyor; Dr. Mesut Özarslan yaptığı çalışmalar ile birlikte bölgenin önde gelen isimlerini yanına çektiği için Cumhuriyet Halk Partisine karşı geçmişten gelen bir önyargıyı Ufuktepe’de kırdığını söyleyebilirim.

ÖNEMLİ BİR KİTLE VAR

Ufuktepe bölgesinden oy almak veyahut seçmeni etkilemek kolay bir iş değil. Bölgede daha çok Pazar esnafının yaşadığı önemli bir kitle var. Bu kitleyi oluşturan seçmen ise daha çok Erzurum Karayazılılardan oluşuyor. Bu kitleye hitap etmek için hem Mansur Yavaş hem de Dr. Mesut Özarslan, Ankara Pazarcılar Odası ile birlikte hareket ederek Ak Parti’nin Kalesi olan Keçiören’de üstünlük kurmaya başladığını belirtebilirim. Geçtiğimiz dönemlerde pazarcı esnafı ile Ak Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok ara ara karşı karşıya geldi. Gelinen bu noktada hem gazetelere hem de ana haber bültenlerinde yaşanan gerginlikler günlerce konuşulmuştu. Bu eksende baktığımızda oy kitlesi yüksek olan pazarcı esnafı vatandaşları yanına almak oldukça akılcı bir davranıştır. Covid döneminde Mansur Yavaş’ın pazarcı esnafını yalnız bırakmaması ve ekonomik anlamda destek olması gelinen bu noktada ahde vefanın da olduğunu dile getirebilirim.

Gelelim Keçiören’e….

Keçiören 30 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi’nin kalesi olarak bilinen bir ilçeydi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Hamza Kırmızı döneminden sonra git gide oy bakımından varlığını kaybetti diyebiliriz. CHP’nin Keçiören’de oy aldığı seçmeninin belli bir alana sıkışması ve sabit bir oy aralığında kalması ise 1 milyonu aşan bir ilçede düşündürücü. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti % 43,8, BBP %30,3, CHP ise %16,4 almış. 2019 yerel seçimlerinde ise Cumhur İttifakı Ak Parti % 63,65(332.396), Millet İttifakı İyi Parti % 30,89 (161.314) oy almış. Görünen tabloda yarı yarıya bir fark var. Günümüzde ise Cumhur İttifakının devam etmesi, Millet İttifakının dağılması ve her partinin kendi adayını göstermesi ilk başta Ak Parti’nin rahat seçim alacağını düşündürmesine rağmen CHP’nin adayı Dr. Mesut Özarslan’ın Keçiören’li seçmenlere kendini sevdirmesi ile çetin bir mücadeleye girdiğini söyleyebilirim. Sahada gösterilen tepkiler, alan çalışmalarında karşılaştığı coşku ile Keçiören 30 yıl önceki Hamza Kırmızı dönemine yaklaştığını ifade edebilirim. Eğer Keçiören’i Cumhuriyet Halk Partisi alırsa kimse şaşırmasın. Evet diğer adaylarda güçlü olabilir fakat sahada en aktif olarak çalışan Dr. Mesut Özarslan diyebilirim. Diğer siyasi parti adayları olan başta Zafer Çoktan, Kemal Babuccu da çalışıyor ve emek sarf ediyorlar. Fakat şu ana kadar göze çarpan Mansur Yavaş’ın yol arkadaşı olan Mesut Özarslandır.

Ezcümle olarak CHP’nin oyları Keçiören’de yükseliyor. Keçiören’de daha önce gidilmedik yerlere gidilmesi, bayrak ve afişlerinin asılması, Keçiören’de daha önceki dönemlerde açılmayan mahallelerde seçim koordinasyon merkezlerinin açılması ve mitinglerin yapılması, en önemlisi de CHP’ye oluşan önyargıların sağ seçmen tarafından gün geçtikçe azalması, Keçiören’de ‘Mart’ın Sonu Bahar ‘denmesine az kaldı diyebilirim. Sonsöz olarak hangi aday rehavete kapılır çalışmalarını yavaşlatırsa bir anda rüzgâr tersine dönebilir. Bu seferde ‘Mart Kapıdan Baktırır Kazma Kürek Yaktırır’ diyebilirler…….