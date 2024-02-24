Bugün Berat Kandili, berat aklanma anlamındadır. Şaban ayının ortasına denk gelmektedir. Ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece, berat gecesi suç ve cezaların affolduğu, temizlendiği gece olduğuna inanılır. Kutsal kitabımızda, kandillere yer verilmemiştir. 2 selim zamanında, minarelerde kandiller yakıldığı için berat aklanma kandil adını aldığı berat kandilinin bu şekilde oluştuğu rivayet edilmektedir. Din bilginlerinin bazıları, günah işleyenlerin bu kandillerde dua ile günahlarından kurtulmalarının mümkün olmadığını söylüyor. Prof. Yasar Nuri hoca gibi ben adet olduğu için kandillerde, kutlamalara devam ediyorum. Berat kandiliniz kutlu olsun diyorum.

Berat kandili, ramazanında müjdesi gibi, şaban ayının 15 günü olduğuna göre ramazana oruca başlamaya 15 gün kaldığını anlıyoruz. Oruç, Kuran-ı Kerimde islamın şartlarından biri olarak geciyor. Bilim insanları, orucun insan anatomisinde, yaptığı faydaları kanıtlanmıştır. İnsanların aç olduğu sürede, zararlı hücrelerin yok olduğu başta kanser olmak üzere genetik bir çok hastalıkları yok ettiği saptanmıştır. Orucun sevap yanında daha çok şifa kaynağı olmaktadır.

Emekliler, ramazanda 3000 TL ikramiye alacak. iktidar için çok ayıp bir rakam bence. Bu ayıbın telafisi için, hala vakit var. Seçime 15 gün kala başlayacak. Ramazanda, oruca başlamak için hazırlıklar yapılacak, alışverişler yapılacak. Bunun için ikramiyenin bir maaş olması, ve de arefe günü ödenmesi çok önemli. Günlerce mitingler düzenlemek milyarlarca paralar harcamak yerine, dediğimi yaparsanız seçim sonucunu görürsünüz.

Bütün belediyelerin yüzde sekseni AKP nin olur yoksa emekliler 650000 konut vaadini fıkra gibi görüyor. Oy verecekse bile oy vermeyecektir. Yaş almışların aklının en az oy isteyenler kadar olduğunu unutmamalı. Ona göre ne yaptığını anlatmalı emekliyi perişan durumdan çıkarıp nefes aldırmalıdır .

Ben bilime inanan bir insan olarak, Prof. Naci Görür hoca başta birçok hocanın 1990 depreminde 30 yıl içinde İstanbul depreminin olacağı açıklamalarını hatırladıkça uykularım kaçıyor. Ankara'da yaşıyorum fakat akrabalarım, canım kadar sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım orada yaşıyorlar. Allah onların felaketini bana göstermesin. Fakat bu dua yeter mi bilemem. Bu durum deprem olacağı gerçeğini değiştirme. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, evlerinizdeki eşyalarınızı sabitleyin yıkılıp altında kalmanıza mani olun ayrıca yıkılma halinde tavanların yukarıda kalabilmesi için ahşap veya demirden yapılacak masa gibi ev gereçleri kullanın. Deprem çantalarını, her gün deprem olacak gibi hazırlayıp yatağa öyle girin. Bu önlemler çok can kurtaracaktır. Kimse kusura bakmasın, sık sık depremi hatırlayacağım. Çünkü ister inanın ister inanmayın ben sanki bir saat sonra deprem olacakmış gibi tedirginim.

Bugün Fenerbahçe Kasımpaşa maçı var yorumcu bozuntusu bir şey anlamayanların lafına bak. Madem İsmail Kartal'ın takımı sahaya sürüp galibiyeti alacağına konferans liginde de final oynatacağına inanıyorum. Belçika temsilcisi takımı zor takım diyenlere her takım aynı kim çıkarsa çıksın dış sahada iç sahada fark atacağımıza inanarak oynayıp maçı kazanacağız deyip seslerini kesmelisiniz. Bu yıl Şampiyon Fenerbahçe. bunu herkezin kafasına sokmalısınız.