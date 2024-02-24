“DUR!” DİYEN ÇIKMADI

İsrail’in Filistin halkı üzerinde yarattığı vahşet yıllardır sürüyor. Bugün dünya Filistin konusunda 3 merkezli hale geldi. Birincisi ABD ve AB, ikincisi Arap dünyası, üçüncüsü ise Çin ve Rusya’dır. İsrail vahşeti bu ortamdan güç alarak başladı. Gazze’de sağ kalan anneler, babalar, dedeler, nineler ve çocuk yaşta kardeşler sevdiklerinin cansız bedenlerini elleriyle enkaz altından çıkarmaya çalıştılar. Ne oldu?

Bütün dünya seyretti. İsrail ordusu, HAMAS’ı yok etme gerekçesiyle çocuk, kadın, genç, yaşlı, sivil öldürüyor. Savaşta sivil öldürmenin hiçbir kahramanlığı olamaz. Soykırımın erdemi ve asaleti yoktur. Savaşta sivilleri öldürmek resmen terörizmdir. Filistin, İsrail savaşını 2023 yılında kim başlat? HAMAS başlattı. İsrail’in çok güçlü olduğunu Gazze’ye ölüm yağdıracağını HAMAS ve Filistin halkı bilmiyor muydu? Biliyordu. İsrail’in sivil öldürüp vahşet yaratmasına kılıf hazırladı. İsrail, HAMAS için bir terör örgütü olduğunu ilan ediyordu. İsrail yöntemi, HAMAS’ın alt yapısı ve komuta kademesi Gazze’de diyerek çocuk, kadın, yaşlı, hastane, ev, apartman gözetmeden sivil halk üzerine ölüm yağdırdı.

İsrail bu savaşta çocuk ve sivil öldürmede Han Yunus’a da yöneldi. Sırada diğer kentler var. Böyle giderse İsrail 2-3 milyon Filistinli sivil öldürülmüş olacaktı. Bu bir soykırımdı. Ama dünya seyrediyordu. Bu savaşta HAMAS’ın ve yönetim kademesinin tüneller içinde saklanarak sıkışıp kaldığı ortaya çıktı. Bu arada ABD emperyalizminin Ortadoğu karakolunun militanı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaşa devam edeceğiz ve ben Ortadoğu’yu değiştireceğim” dedi. Bu açıklamaya “sen kimsin?” diyen oldu mu? Olmadı.

RTE ekibi İsrail’e atıp tuttu. Ama demir yüklü gemiler dahil 71 gemiyi RTE’nin yakınları dahil İsrail’e göndermeye devam ettiler.

İsrail Başbakan’ı; “Ortadoğu’yu değiştireceğim” gücünü ABD ile AB’nin verdiği askeri, ekonomik ve diplomatik desteğinden, Arap dünyasının ve Rusya ile Çin’in kayıtsız kalmasından alıyordu. ABD ve AB desteği İsrail’in yaptığı katliamı artırdı.

İsrail Yahudi devleti bu vahşetini Adolf Hitler’in Almanya yaptığı soykırıma döndürdü. İsrail ordusundan bir emekli General Noam Tibon da dünya basınına; “Merhamet yok...” diye kabardı. Duyan oldu mu? Olmadı…

Dünya haritasına bir göz gezdirirseniz Ortadoğu da 18 ülke olduğunu görürsünüz. Bu ülkelerin 13’ü Arap... Bu bölgede Türkiye ile İran bölgesel güçtür. Türkiye bizzat RTE’nin ifadesiyle; “HAMAS’ı siyasi parti” olarak görüyor ve İran’ı yönetenler de HAMAS’ı her anlamda destekliyordu. Bu iki devlet tek ses olamadılar. “Neden olamadılar?” sorusunun yanıtını İran’ın desteklediği Lübnan Merkezli Şii Hizbullah örgütü lideri Hasan Nasrallah, yayınladığı bir karikatürle duyurdu. Karikatür şöyleydi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağ eli önde HAMAS’a destek açıklaması yapıyordu. Sol eli arkada bir benzinci pompası ile İsrail Başbakanı’nın kullandığı tanka yakıt yüklüyordu.

İran’ı yönetenler, Türkiye’yi yönetenleri bu karikatürdeki gibi görüyorlardı. Öte yandan 18 Ortadoğu ülkesi içinde yer alan 13 Arap ülkesi de ABD’nin kuklası oldukları için HAMAS’tan yana olmadılar. İşte İsrail’in Filistin katliamı bu ortamdan güç alarak başladı. İsrail’e “dur” diyen çıkmadı. Fakir ülkeler rekabet yerine işbirliğini, her gün fiyatları artıran kar yerine, üretilen mal ve hizmetleri üretici güçler arasında bölüştürecek bir devlet yapılanmasında bu devletlerin halkları örgütlenmezse, emperyalist devletler daha “Filistin ve İsrail Savaşı” gibi daha nice savaşlar çıkarırlar.Yeryüzü halkları örgütlenip savaşa “dur” dediklerinde savaşlar durur. Aksi halde savaşa “dur” demesi gerekenler, savaş getirisinde beslenmeye devam ederler. Öyle değil mi?