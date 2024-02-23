KİM ÖLMÜŞ!

AKP 2001 yılında kuruldu. Bu partiye oy verip iktidara taşıyanlar o kadar umutluydular ki Türkiye’nin yeryüzü cenneti olacağına inanıyorlardı. 2024 yılına girdiğimizde AKP’nin yaşı 23 oldu. Şimdi AKP’ye yıllardır oy veren yoksulların yüzde 80’i Türkiye’nin bir cennete çevrilmediğini tam bir cehenneme çevrildiğini söyleyip duruyorlar. Emekliler, işçiler, memurlar, esnaf ve köylüler “geçinemiyoruz…” diye seslerini yükseltiyorlar. Ne oldu? İş işten geçti mi?

İki yalan bir doğruyu alıp götürdü. 17 Ocak 2024 günü AKP Genel Başkanı RTE; 16 milyon olan emeklilerin zamlarını açıkladı. 7 bin 500 lira emekli maaşı alanlara müjdeyi verdi. Maaşlarının 10 bin lira olduğunu söyledi. Bu açıklamanın yapıldığı salonu dolduranlar ve AKP’nin bakanları alkışlarla salonu inlettiler. Ama emeklinin biri diyor ki; “Maaşlara birazcık zam koydular, Sonra da hepimizi fena oydular!” SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin ücret artışları neye göre belirleniyor? Türkiye’yi cennet ilan edenlerin örgütü Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK) düşük enflasyona göre belirlendiği için bu haksızlık devam edecek.

Üç ayrı enflasyon var: TÜİK 2023 sonu “Yıllık enflasyon yüzde 61.98” dedi. İstanbul Ticaret Odasının enflasyon hesabı yıllık yüzde 73.89...

Akademisyenlerden oluşan bağımsız kuruluş ENAG ise yıllık enflasyonun yüze 129,27 olduğunu açıkladı. Bu üç rakamın 3’ü de doğru olamayacağına göre açıklamalarda 2 yalan, 1 doğruyu götürüyor. Peki, hangisi doğru?

Kime sorarsanız sorun hiç bir Tanrının kulu “TÜİK’in rakamı doğrudur” diyemedi. Maaşlara yapılan zamları etkilediği için TÜİK ne yazık ki, vatandaşın hakkını yiyor! Peki, hak yeme emrini kim veriyor? İktidar veriyor. Yani RTE ve ekibi veriyor. İşin içine para ve yalan girdi mi?

Kime güveneceksiniz? TÜİK 2023 sonu “Yıllık enflasyon yüzde 61.98” olmasına karşın iktidar TÜİK’in yalanına bile uymadı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42,6, memur emeklilerine ise yüzde 49,6 zam verdi. Yani RTE ve ekibi bu ücret zamları konusunda emeklileri ikiye ayırdı.

Yazım mı? Çok çok yazık!

Ama halk arasında kimi zaman kullanılan bir söz vardı. Yalanda kim ölmüş? Türkiye o hale geldi ki, lüks camiler cemaatsiz kaldı. Ama imamlar mümin kavgasına tutuştu. AKP iktidarı 2019 yılında İstanbul Çamlıca Tepesi’nde 400 dönümlük araziyi “Özel Proje Alanı” ilan etti. Bu alanın 57 dönümlük (57 bin metre kare) bölümü ibadet amaçlı kullanıma açıldı. Caminin dış yapımı o tarihte bitti. Bu cami için yüzde 100 yün, özel dokuma 17 bin metrekare halı dokundu. Camiye bu özel dokuma halılar serildi. Aynı anda 63.000 kişinin namaz kılabileceği kapasitedeki Çamlıca Cami’ne çok para harcandı. 100 milyon dolara mal oldu. Minberi de yüksek tutuldu ve 48 basamağa ihtiyaç doğduğu için, imam çıkarken yorulmasın diye asansör yapıldı. Minberine asansörle çıkılan Çamlıca Camii’ne Cuma namazı dışındaki günlerde namaz kılmaya gelen cemaat sayısı camide görev yapan 126 imam, müezzin ve diğer çalışanların sayısından daha az kalma durumu doğdu. Ama Türkiye’de lüks camiler cemaatsiz kaldı imamlar mümin kavgasına tutuştu!

AKP’den milletvekili adayı olmuş imam Mehmet Emin Mülayim, kendisi gibi imam olan babası Mehmet Ali Mülayim’i de yanına alarak Diyarbakır Hacı Halis Demircan Camii’nde cemaate namaz kıldırmak istedi. Caminin Diyanetten görevli asıl imamı Muharrem Aslan izin vermedi. Kavga çıktı. Yaralama oldu. Bunu da gördük. Unutma! Bu harcanan paralara bir bak! Ama emekliye ve fakir yurttaşlara gelince para yok. Yalandan kim ölmüş?