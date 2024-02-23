TİRE ALEVİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel HalkTv’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına katıldı ve aday tercihleri, özellikle de çok spekülasyon ve eleştiriye konu olan bazı yerlerdeki aday tercihleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ben de programı baştan sona kadar izledim, hem Özgür Bey’in performansını beğendim ve hem de açıklamalarını son derecede ikna edici buldum.

Çok spekülasyon ve tartışmaya konu olan yerlerden biri de Ankara’nın Çankaya ilçesiydi, Çankaya kimin aday gösterileceğinin en son belirlendiği yerlerden de biriydi. Bilindiği üzere Çankaya Cumhuriyet Halk Partisi’nin kalelerinden birisidir ve aday olan kişinin başkan olacağına kesin gözü ile bakılır.

Ayrıca bu ilçe son derecede önemlidir, belki de Türkiye’nin en önemli ilçesidir birçok şehirden daha kalabalık olan nüfusunu bir yana bıraksak bile gene de çok önemlidir çünkü Cumhuriyetimizin kalbi Çankaya’da atar, meclisimiz ve Çankaya köşkü bu ilçededir. Bu ilçeye başkan olan kişi tüm bu kurumlara da hizmet etmektedir.

Ayrıca bu seçimlerde iki çok sevdiğim dostum Çankaya’da belediye başkan aday adayı idi bende onların adaylıklarını destekledim fakat parti tarafından aday olarak seçilmediler.

Beni yakından tanıyan dostlarım, izleyici ve okurlarım iyi bilir ben kişilerin ya da kurumların peşinde değilimdir, daima değer yargılarını, fikirleri ve ilkeleri savunurum. Siyasette ve cemiyette birlikte hareket ettiğim kişi ya da kurumlar değişse bile savunduğum değerler, ilkeler ve fikirler hiç değişmez hep aynı kalır.

Bu yüzden sakın biri kalkıp da aday olmasını savunduğun kişiler aday gösterilmedi, şimdi döndün Hüseyin Can Güner’i savunuyorsun falan demeye kalkmasın.

Gelelim Özgür Özel’in Çankaya’da aday gösterilen Hüseyin Can Güner hakkında söylediklerine ve neden Hüseyin Can Güner’i tercih ettiklerine dair gösterdiği nedenlere.

Özgür Özel Hüseyin Can Güner’i tercih ettik çünkü kendisi hem çok başarılı bir hukukçu ve hem de hakkı yenmiş, hukuku çiğnenmiş, ayrımcılığa uğramış mağdur bir genç adam dedi.

Özgür Özel’in açıklamalarına göre tüm öğrenim hayatını birincilikle geçiren Hüseyin Can Güner’in ideali hâkim olmakmış, girdiği sınavlarda da başarı göstermiş ve lakin başka birçok örneğini de gördüğümüz üzere mülakatta hep elenmiş…

Özgür Özel bu duruma bir anlam veremediklerini ve hatta bu konuyu AKP’li Adalet Eski Bakanı Abdülhamit Gül ile de görüştüklerini fakat bir türlü netice alamadıklarını da iddia ediyor.

Bu arada Özgür Özel Hüseyin Can Güner’in Cumhuriyet Halk Partili olması, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Veli Ağababa ve Özgür Özel ile yakın görüşmesi ve bir yardım çalışmasında Ezidi kadınlara su vermesi gibi faaliyetlerinin kayda alındığını ve hâkim olmasının bu gibi nedenler ile uygun görülmediği bilgisine de ulaştıklarını iddia ediyor.

Amma ve lakin Özgür Özel’in en önemli iddiası yukarıda saydığım bu eylemlerin not edildiği belgeye – Alevi diye şerh düşülmesi.

Eğer Özgür Özel’in bu iddiası doğru ise bu yapılan laik ve demokratik cumhuriyet ilkelerine aykırı, hukuk dışı ve son derecede utanç verici bir fişlemedir…

Ayrıca bu güne kadar bu ülkede AKP iktidarında binlerce FETÖ’cü hâkim savcı yapıldı değil mi?

Her türlü tarikat cemaat mensubu da hâkim savcı yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor değil mi?

AKP’li bir ismin ya da AKP’li bir isimden “hamili kart sahibi yakinimdir” referansı alan bir ismin hâkim ya da savcı yapılmasının önünde bir engel olduğunu hiç duydunuz mu?

Eeee bu noktada CHP’li ve Alevi gerekçesi ile sınavlarda başarılı olmuş, liyakat ehli başarılı bir hukukçunun mülakatta elenerek hâkim yapılmaması çok büyük bir haksızlık ve ayrımcılık olmuyor mu?

Bence oluyor ve hakkı yenen hukuku çiğnenen bir kişinin hakkını hukukunu iade etme görevi de seçmene düşüyor…