Ben değil, biz olmalıyız

Her gün sabah yeni bir güne uyanıyoruz. Genç yaşta iş güç hareketli hızlı bir yaşama başlıyo ruz hiç bitmeyecekmiş gibi bir çalışma içinde yıllar geçiyor ne tatil ne sağlık aklımıza gelme den sürekli çalışıyoruz arkadaşlar aradığında işe öyle kendimizi kaptırıyoruzki eğlenceye tatile zaman yok hep işim var diyoruz birde yıllar geçince bakıyoruz ben olarak geçen yıl lar sonunda emekli oluyoruz 30 40 yıl devamlı çalışma boşa geçmiş 10000 tl sana yeter sesi ni çıkarmadan otur oturduğun yerde diyorlar sağlık olsun Allah büyüktür emeklinin de bir diyeceği vardır elbette o gün de gelecektir.



Gençlere tavsiyem milletini dinini ananı babanı seçme şansın yoktur burada dünyaya geldiğine göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda Türk vatandaşısın dinin islam Müslüman bir insansın anan seni doğuran kadın babanda onun kocası bunlar değişmez bir sonuçtur bundan sonra her ge çen gün gelişip büyüyoruz ebeveynlerin etkisi başlıyor yetişmenizde sonra yaşadığın semt arkadaşlar sonra okul aldığınız eğitim ve iş hayatı ölünceye kadar geçen hayat dediğimiz zaman bunlarda anlaştığımızı düşünüyorum şimdi yaş almış tecrübeli insan denilen birisi olarak size tavsiyem olacak ilk tavsiyem ben değil biz olmayı düşünerek yaşam biçiminizi şekillendirin çünkü haliyle evlenen gençler önce iki sora çocuklarla biz oluyor ve hayat normal akışında çoğalarak devam ediyor ikinci olarak çalışma hayatınızda maiyetinize sorumluluk verin yaptığınız işi hep beraber yapın iş bölümü yapıp o işi en iyi yapana verin başarı mutlaka gelecektir üçüncü olarak çok önemli çocuklarınıza sevgi saygıyı öğretin büyüğünü saymayı küçüğünü sevmeyi öğretin toplu taşıtlarda gençlerin bilhassa üniversite öğrencilerinin yaşlılara hamilelere yer verme den oturmasının anne ve babalarına onları iyi yetistirmedikleri için zarar verdiklerini anlatın dördüncü olarak çocuklarınıza yemek yapma yı söküğünü dikmeyi musluğun çontasını de ğiştirmeyi yanmış ampulü değiştirmeyi kırılan sandalyeyi tamiri öğretin beşinci olarakta ağaç dikmeyi çiçek yetiştirmeyi sebze dikmeyi ve de hayvan sevgisini öğretin. Hurafelere inanma mallarını kutsal dinimizi kuranı kerimi Türkçe mealinden öğrenmelerini sağlayın şarlatanlara dini istismar eden yalancılara inanmamalarını öğretin.



Bugün GS Çekyada Sparta Pragla maç yapacak ilk maçı kazandıkları için beraberlik turu geçmek için yetiyor diye sahaya çıkmak yerine galibiyet için çıkıp aslanlar gibi galip gelip yurda dönmelidirler çünkü bu maç adeta milli maç gibi çok önemlidir ülke puanını artırıp diğer takımlarımızada fayda sağlayacaktır dua mız GS ya başarılar diliyorum.