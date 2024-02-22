ŞU İŞE BAK!

Seçimlerin yapıldığı demokratik ülkelerde yerel seçimler halkın ve ülkenin geleceğini demokratik, ekonomik, mali tüm alanlarda ortaya koyar.

Pek, 222 partinin bulunduğu 26’sının 2024 yılının 31 Mart ayında seçimlere girdiği bir ortamda siyasi gelişmeler ve sonuçları ne olur?

Öncelikle Millet İttifakının masasını genel seçimlerde tekmeleyen İyi Parti’ye bakalım. İyi Parti başta olmak üzere Millet İttifakının diğer bileşenleri siyasi partilerin ayrı ayrı yerel seçimlere girmesi kimin işine yarar? Cumhur İttifakının işine yarar…

İyi Parti ağırlıkla MHP’nin iktidarı desteklemeye başlamasından sonra MHP’den kopan ülkücülerin kurduğu bir partidir

İyi Parti iktidara muhalif olmak için yola çıkmıştı. Ama özellikle büyükşehirlerde İyi Parti’nin adaylarının kazanamayacağını gören İyi Parti seçmenleri, kazanabilecek muhalif adayların arkasında toplanacaktır. Bu da İYİ Parti’nin büyükşehirlerde ciddi bir şekilde oy kaybetmesine, toplam oylarının düşmesine neden olabilir. Peki, bu durumda kaybeden kim olur? Bu koşullarda kaybeden muhalefet olur…

Meral Akşener ve ekibinin tek başına herhangi bir büyükşehirde seçim kazanamayacağını görmüyorlar mı? Ancak İyi Partinin adaylarının alacağı yüzde 3-5 oy, o illerdeki CHP adaylarını kaybettirmek için yeterli olabilir. Ama Ankara ve İstanbul’da sorun olacağını ben düşünmüyorum ama Mersin’de, Adana’da, Hatay’da, Antalya’da belediyeler muhalefetten çıkıp iktidarın eline geçerse bunun tek sorumlusu Meral Akşener olacaktır AKP ve MHP 30 büyükşehirde ortak adaylarla seçime girecek. Belediye başkanlıklarının CHP’de olduğu bazı illerde CHP ve İyi Parti ayrı adaylarla gireceği için Cumhur İttifakı’nın ortak adayları seçimlere 1-0 galip başlamış olarak görünüyor. Cumhur İttifakının Türk halkına dayattığı “Cumhurbaşkanlılığı Hükümet Sistemi” yeryüzünde faaliyet gösteren 197 devletin hiç birinde böyle bir sistem bulunmuyor.

Bu sistemin ülkede parti sayısını artırması bir yana ideolojileri ve programları birbirine uymayan bu sözde partileri iktidar partisi AKP ile ana muhalefet partisi olan CHP’yi bir araya getirmeyi zorunlu kıldı. Şu işe bakın ki böyle bir sistemde devletin bütün kurum ve kuruluşlarını kullanan AKP’nin kurduğu Cumhur İttifakının işine yararken, aldıkları bir kararla yerel seçimlere gire İyi Parti’nin bu yaptırımı kimin işine yarıyor. RTE ve ekibinin işine yarıyor. Ama açıklık ve sefaletle yüz yüze gelmiş olan 16 milyon emeklinin yüzde 80’nin 7 bin 500 TL olan emekli maaşlarının RTE tarafından 10 bin 500 liraya çıkarması oy kaybetmesine sebep olursa AKP’nin yerel seçimlerde bir il ve ilçelerde seçim kaybetmesine neden olabilir.

Öte yandan İyi Parti’nin CHP’yle iş birliği yapmadığı bir ortamda DEM de kendi adaylarını çıkarır. İyi Parti’yle CHP ortak aday çıkarsa, temel motivasyonu muhalefet adayının kazanması olacak ve bu nedenle ortak adaya oy verecek olan DEM seçmenleri, İyi Parti’nin bu kararından sonra “İyi Parti iş birliği yapmıyorsa bizim desteğimiz tek başına yeterli olmaz” düşüncesiyle kendi adaylarını çıkarıp destekleyecektir. O nedenle de DEM Mersin, Adana, Hatay ve İstanbul gibi illerde ilçe belediyeleri alma ve genel olarak da oylarını artırma fırsatı yakalayacak.

Diğer taraftan iktidar da DEM tabanı CHP’yi desteklemediği için yeni dönemde kayyum atama konusunda farklı bir yaklaşım sergileyebilir.

Bu da 2024-2028 arası iktidarla DEM arasında yeni bir yakınlaşmanın önünü açabilir. Böylece DEM de İyi Parti kararının ikinci kazananı olur.

Şu işe iyi bakın ki, siyaseti verasetle birleştirerek zenginken daha fazla zengin olan sermaye sınıfı paralarına para katarken, fakir halk ve üretici güç olan işçi sınıfı ve küçük esnaf bu siyasi partilerin ilkesiz seçim sonuçlarına göre daha çok ezileceklerdir. İyi Parti ve diğer irili ufaklı partiler akıllarını başlarına toplayacaklar mı? Ne dersiniz? İş bak işe mi? Diyeceğiz…