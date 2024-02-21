İstifa etmek zarar verir

DEM parti zamanında adaylarını YSK ye bildiremedi dediler sebeb yetki belgesi olmadı ğı için yetki belgesini getirmek için trafiğe ta kıldılar dediler sonunda baş vurunun yapıldığı açıklandı sorun yok işte müracaat zaptı denildi hayırlı olsun inşallah doğrudur zamanında saat 17 den önce teslimat yapılmıştır. CHP'de aday gösterilmeyen Sarıyer belediye başkanının bağımsız aday olması bir zamanlar Çankayada Alper Tasdelenin babasının Doğan Taşdelenin yaptığı demokratik halk partisinden aday olup Ankara büyük şehir belediye başkan lığını Melih Gökçek e kazandırmasını hatırlattı CHP genel merkezinde istişare ile sorunlar çö zülmeli idi eğer çözülemezse Ankarada Keçi ören belediye başkanını Turgut Altınok un Mansur Yavaş beyin karşısına aday gösterilip kaybettirilmesi gibi bir formül bulunmalı idi ben Turgut başkanının başarılı çalışmalarını Keçiöreni huzurlu ilçe yaptığını keçiörenlilerin çoğunun kendisini sevdiğini biliyorum eğer Keçiören de aday olsa fark atarak kazanırdı ama Büyük şehir belediye başkan adaylığını kendisi istedi AKP de uygun buldu sonuç hayırlı olsun çünkü bence Ankara Mansur Yavaş başkanın tarafsız çalıştığını hiç ayrım yapmadan AKP lilerede eşit hizmet verdiğini çalmadığını çaldırtmadan imkanları dahilinde belediyenin yapması gerekli her şeyi yaptığını Ankaralılar gördü onun için gereğini yapıp de vam diyeceğini sanıyorum.

31 Mart seçimlerinde seçimi kazanan baş kanlar millet vekillerinde olduğu gibi yemin etmeliler namusu şerefi üzerine ant içmeliler sonrada mal beyanında bulunmalılar eşleri çocukları anne baba kardeşleri de dahil neleri varsa beyan etmeliler belediyelerin rant kapısı değil hizmet kapısı olduğunu göstermelidirler. İstanbul'da yaşamanın zorluğu hele bu kira artışları ile nerde ise imkansızlığı birde bilim adamlarının yaptığı deprem rizkine rağmen her an büyük özveri ile çalışan vatandaşlarımıza Allah yardım etsin Emeklilerimize Allah acısın 10 bin lira sadaka gibi maaş alan emekliler ne yapıp nasıl ay başını getirdiklerini çözen varsa bana anlatsın benim aklım almıyor. Bu zulmü Çalışma bakanlığının görmesi 30 milyon ruhsatsız silahlardan 2000 tl vergi alıp maliye bakanlığının bu parayı emeklilere verilmesi için Çalışma bakanlığına tahsis edilmesini, talep etmesini istiyoruz.