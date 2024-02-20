Kadınlara saygı

Seçimler yaklaştıkça, öyle büyük olaylarla karşılaşıyoruz. Akıl alır gibi değil ne emekli maaşları, ne de ikramiyesi kimsenin umurunda değil. Sadece emeklinin oyunu almak yeter. Emekli açlık, sefalet içinde perişan yaşamak mecburiyetinde.Yaratılmış kaderi bu imiş gibi düşünülüyor. Ev sahibi, araba sahibi hatta bir arabası varsa kullanması imkansız duruma düştüğünü gören yok. Şunu, siyasilerin çok iyi bilmesi gerekli. Zor durumda bırakılan, emekli arkadaslar bunun hesabını mutlaka sorarlar. Türkiye'nin çok önemli asayiş sorununa el atan, İç İşleri Bakanı Yerlikaya, Anagold maden faciası yüzünden ara verdi. Bilhassa uyuşturucu çeteleri ile ilgili operasyonlar devam etmelidir.

Okullara, askeriyeye kadar girmediği yer kalmayan uyuşturucu madde, en büyük sorun oldu. Geleceğimizin teminatı olan, gençlerimizi bu beladan kurtarmak çok önemlidir. Bu kadar önemli ikinci bir konuda, kadın cinayetleri. Bu cinayetler neden arttı? Her cinayetten sonra, kadınlarımız ellerine pankart alıp meydanlara çıkıyorlar. Kadın cinayetleri durdurulsun sloganıyla, küçük çaplı miting yapıyorlar. Hiçbir kadın derneği, cinayetlerin neden işlendiğini, kadının suçlu mu olduğuna bakmıyor. Katili suçluyor, bende suçluyorum sebebi ne olursa olsun bende öldürmeye karşıyım. Fakat TV kanallarını izleyince, yıllarca evlilikten sonra sosyal medya dolandırıcılarının yalanlarına kanıp, evini terk edip sonrada utanmadan eşlerini aşağılayan tahrik eden ar perdeleri, yırtılan kadınların kocaları tarafından ne için katledildiklerini anlıyoruz. Kadınların, kocalarının kahırlarını çekme mecburiyeti yoktur. Boşanma hakları vardır. Devletin, kadınları koruyan kurumları var. Bence bunları kadınlara öğretmek gerek. Sorun cehalet olup, kadın haklarını koruyan dernekler bu konuda TV kanallarında çok önemli açıklama yaparak, kadınları bilinçlendirilmelidir. Kadın cinayetlerini azaltacaktır diye düşünüyorum. Ekonomik şartların iyi, işsizliğin olmadığında da sona edeceğine inanıyorum.

Hatay konusu Sayın Lütfü Savaş'la devam şeklinde karara bağlandı. Lütfü Savaş kararlı duruşu ile CHP Parti Meclisi üyelerine Sayın Özgür Özel ne yapılması gerektiğini öğretti. Ders niteliğinde olan kararı aldıran Lütfü Savaş aynı zamanda kendisini tanımayan tarafsız yayın yapıyorum diyen Fatih Portakala'da ne kadar haksız yayın yaptığını gösterdi. Benim merakım, Fatih'in bunu ne için yaptığı Lütfü Savaş'tan alıp vereceği neydi. BJK dün konyayı 2 0 yendi takımın toparlandığını, teknik direktörün ne kadar önemli olduğunu gösterdi .Tebrikler başarılar diliyorum.