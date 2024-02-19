CHP'de aday açıklaması

Dün yine Pence Kilit operasyonu bölgesinden, şehit haberi geldi. Kahraman bir Türk gençi şehit oldu. Erzincan'da toprağa verildi. Mekanı cennettir. Nurlar içinde uyusun, vatan sağ olsun. Aile, arkadaş ve dostlarına ve en önemlisi Türk Milletine Allah sabır versin. Bir haftadır gece, gündüz Erzincan'da Anagold altın madeni sahasında, toprak altında kalan 9 madenci şehit kardeşlerimize ulaşmaya çalışan, emekçilerin de Allah yardımcısı olsun işleri çok zor.

Meral Akşener, aday tanıtımı yaparken Ekrem İmamoğlu'na muhalefet etmek için eli işte gözü oynaşta derken bu kadar kısa sürede kimden akıl aldı Devlet Bahçeli denmi diye düşündüm çünkü her ağzını açtığında Recep Tayyip Erdo ğana çok ağır hakaretlerde bulunup sonrada tam doksan derece dönüp övgüler yağdıran Bahçeli şimdi baş tacı benide Sayın Tayyip bey baş tacı yaparmı diye düşünüyorsan yanılırsın çünkü CHP sayesinde İYİ parti kuruldu çıkıp Kemal Kılıçdarogluna söylediklerin unutulmadı şimdi CHP ye muhalefet için söylediklerin en çok göçmen kardeşimizi üzdü

Sizin gibi göç men olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatana sığınıp cumhuriye tin nimetlerinden istifade ile makam mevki sahibi olan vatandaşlar ülkelerine sahip çıkıp kendilerini Türk vatandaşı olarak adam gibi görüp cumhuriyeti yükseltmek için katkıda bulunmaya çalışıyorlar siz bir gün konuştuğu nuzu ertesi gün çıkıp tam tersini söylerseniz etrafınızda adam gibi adam ülkesini seven şerefli hiç kimseyi bulamazsınız bu millet zeki ve en az sizin kadar akıllıdır bu şekilde giderse niz ilk seçimde baraj altında kalır veya Sayın Bahçeliye İYİ partiyi devredersiniz artık sıgına cağınız CHP yok dönekler CHP nin kapısından içeri giremez.

CHP aday tanıtım toplantısında yenilenmenin gençleşmenin coşku yaratmadığını gördük çok arkadaşım oy vermem demeye başladı parti çoluk çocuk işi değildir diyorlar

Lütfü Savaş Tunç Soyer en çokta Çankaya belediye başkan adayı CHP ye en az 10 puan kaybettirdi diyor lar göz açıp kapayıncaya kadar geçen sürede sandığa gideceğiz özellikle Çankaya da yaşa yan bir insan olarak seçim sonucunu takip edeceğim inşallah arkadaşlarım haklı çıkmaz lar ben Mansur Yavaş başkana zarar vermele rini arzu etmem. Mansur Yavaş başkan ayrım yapmadan AKP li vatandaşlarında başkanı olarak Ankaraya hizmet etti. Çalmadı çaldırt madan şeffaf olarak herkesle birlikte çalıştı.Dün GS a Ankara gücü maçında 45 dakika yetti 3 0 galip geldi şampiyon olarak devam dedi başarılar dilerim . Süper kupanın Ali Koç Nisan ayında oynanması ihtimalinden bahsetti futbol federasyonu başkanı Büyükekşi herhan gi bir tarih açıklamadı GS kulübünün adına bir açıklamada bulunan Okan Buruk bir şey söyle yecek diye beklerken fikstür çok sıkışık dedi bizde