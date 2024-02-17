Ey yaralı gönlümün sevgilii çiçeğim..

Ey aşk şarabının mestliyle, sarhoşluğum sebebi.

Yüreğimdeki yarimin sevdası..

En güzel aşıkların piri...

Sevgin ve tüm güzeliklerin Adına.

Muhteşemliğin en güzeline, En sesiz karanlık gecelerime,

Ay gibi parlayanım ,Nur yüzlüm ...

Gönlümün tabibi, Gül çiçeğim...

Senin güzel yoluna Mahbûbum...

Gönül gözüyle seni görenlere

Mestinle deli divane ola...

En güzel Aşkın sırına kadim ola..

sevda kaynaklarının Şelalesisin

En sade ve temiz abı hayat suyunun zemzemisin Gül çiçeğim...

Senin gül yuzune kurban olduğum...

Aşkın Ateşiyle yanıp tutuştuğum...

Ey aşkların şahı

Sultanım... Gönlümün sultanı..

Yureğimizin tabibi.....