Ey yaralı gönlümün sevgilii çiçeğim..
Ey aşk şarabının mestliyle, sarhoşluğum sebebi.
Yüreğimdeki yarimin sevdası..
En güzel aşıkların piri...
Sevgin ve tüm güzeliklerin Adına.
Muhteşemliğin en güzeline, En sesiz karanlık gecelerime,
Ay gibi parlayanım ,Nur yüzlüm ...
Gönlümün tabibi, Gül çiçeğim...
Senin güzel yoluna Mahbûbum...
Gönül gözüyle seni görenlere
Mestinle deli divane ola...
En güzel Aşkın sırına kadim ola..
sevda kaynaklarının Şelalesisin
En sade ve temiz abı hayat suyunun zemzemisin Gül çiçeğim...
Senin gül yuzune kurban olduğum...
Aşkın Ateşiyle yanıp tutuştuğum...
Ey aşkların şahı
Sultanım... Gönlümün sultanı..
Yureğimizin tabibi.....
Ey yaralı gönlümün sevgilii çiçeğim..
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.