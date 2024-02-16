Ali Koç gitmemeli

Altın madenleri işletmeleri, yıllardan beri faaliyette doğaya verdiği zarar korkunç. İliç'deki faciadan sonra Türkiye'nin gündemine oturdu. İliç dışında 4 yerde daha aynı şekilde maden iş etmesi var. Dünyada yasak olan siyanürle maden işletmeleri bizde yasak değil. Yabancı-Türk ortaklıkları, doğayı tahrip etmeye devam ediyor. İliç'te, 400 bin kamyon dolusu toprak kaydı tahrip edilen vatan toprağının, ne kadar olduğunu siz düşünün... En acı olan, çıkan altının yurt dışına gitmesi. Madem bu kadar tahribat var çıkan altının yurt dışına çıkışı yasak olmalıdır. Arama kurtarma devam ediyor. 9 işçiye ulaşılacaktır. Telefon bağlantısı yapılamadığı için yaşama ihtimalinin az olduğu görülüyor, vefat ettiler ise şirket gereken tazminatları ödeyecektir.

Cumhurbaşkanımızın Mısır ziyareti çok iyi oldu. 16 milyar dolar ticaret hacmi mutabakatı, piyasaya etki edecektir. Dolayısı ile emekli maaşına da asgari ücret seviyesine taşıyacaktır. Bayram ikramiyelerinin de birer maaş kadar olması sağlanacaktır.

GS, akşam Çek rakibini zorlasa da üç iki yenmeyi başardı. Tebrikler, rövanş için rakibi gördük, kolay bir takım değil. Çok dikkat etmeli ve iyi hazırlanmalı. En küçük hata kupadan elenmemize neden olur. Onun için maddi kayıplar da büyük olur. Ben GS'nin, yine zorlansada yenilmeyecegini düşünüyorum.

Dün FB Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un açıklamalarına bakınca üzüldüm. Takımın başına geçtiğinden itibaren, şampiyonluklarının engellendiğini, sorumlunun kendisi olduğunu, bu nedenle ayrılacağını söylemesi beni çok üzdü . Ali Koç Bey, FB'yi tutanlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet'te en kültürlü. donanımlı insanlarıdır, seyircinin kalitesi bunun en açık delilidir. Bence şampiyonlukların engellenmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın FB'li olduğu için ona sağlığında şampiyonluk görmesini engellemek için futbol federasyonlar tarafından yapılan sabotajdı. Sayın Büyükekşi bunu kırdı ve FB ilk kupasını aldı. Cumhurbaşkanımız da gördü. Bundan sonra da kimse haksızlık yapamaz. Yeni vizyona giren Zaferin Rengi filmini izleyeceğim. Öncülük ettiğiniz için FBliler adına kutlarım. İyi ki FB liyiz ve Ali Koç gibi muhteşem başkana sahibiz. Kurtuluş Savaşı'nda FB, sivil toplum kuruluşu olarak Atatürk'ün yanında yer aldı. Şimdi de Ali Koç'un yanında yer alıyor. Bizi bırakma, biz her şeyin farkındayız. Ferdi'nin ayrılmasını istemeyiz, çok seviyoruz. Takım için kendisi için de faydalı olacaksa Arsenal'a gitmesini isterim. Arsenal'a şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlar. Takımın yapısı, oyun anlayışı, Ferdi için çok uygun.

CHP'de Gürsel Tekin'in istifa etmesi çok önemli. Hayatını, partisine adayan bir insan neden ayrılıyor? Hem de İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'nun kaybetmesine neden olabilir. Yıllarca, binlerce insanlarla İstanbul'da halkın içinde olan Gürsel Tekin'i, İmamoğlu aramalı görülmelidir.