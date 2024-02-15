Ankara hepimizin

Günlerdir sabah uyandığımızda çok vahim olaylarla karşılaşıyoruz her gün cinayet, doğa felaketi, deprem, sel felaketi, şehit haberleri, kadın cinayetleri, intihar, uyuşturucu gibi haberlerle güne başlıyoruz. Biz bu haberler dışında huzur verecek emekli maaş artışı gıda fiyatlarının düşüşü altın, dolar düşüşte, borsa yükselişte haberleri duymak istiyoruz mümkün olacak mı görecek miyiz merak ediyorum. İnşallah görürüz sağlıklı, huzurlu, mutlu günler içinde uzun ömürler yaşarız.

Ankara'nın tarihi çok eskidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyette başkentlik yapmaktadır. Hititlerden Friglerden Romalılardan Selçuklulardan Osmanlıya son olarak Türkiye Cumhuriyeti ne kadar bir çok medeniyetler kurulmuş kültür Sanat şehri olmuştur. Ankara'nın kendi kültürü vardır Seğmenleri hiç bir yerde örneği yoktur Fidayda, Ankara'nın misketi Ankara'nın bağları yakın tarihimizde Çekirge of deme puf de gibi çok sayıda kendine mahsus müziği var.

Ankara'da dünyanın en önemli müzesi medeniyetler müzesi Etnografya müzesi, Resim heykel müzesi var Konservatuvar var dünyaya kendilerini kabul ettirmiş isimlerini tek tek saymak çok zaman alacağı için yazmıyorum fakat Piyanist İdil Biret'i Keman virtüözü Suna Kanı rahmetle anmadan geçemiyorum. Bilkent üniversitesi Ankara Sanat tiyatrosu ismini yazdığım anda hepinizin tanıdığı yüzlerce sanatçı yetiştirdi. Hepsi ile gurur duyuyoruz bizlere ne mutlu Türk'üm diyene dedirtiyorlar aramızdan ayrılanlara rahmet diliyorum mekanı cennet olsun nurlar içinde uyusunlar diyorum hayattakilerin önünde saygı ile eğiliyorum.

TV kanallarından birinde yeni bir dizi başladı. Konu Pavyonlar ilgi çekici konu, Ankara'da şu aralarda Pavyon Dansları kursları açılıyor. Yüzlerce genç kızlarımız bu kurslara katılıyor kadının sömürüldüğü bedeni üzerinden para kazanıldığı pavyonlar Başkent için utanç vericidir. Pavyonlar övünülecek bir yer değildir dizide bu teşvik edici etki yaratıyor kadının aşağılandığını görmek Ankara'da 65 yıldan beri yaşayan bir Niğdeli olarak beni çok rahatsız etti. Ankara Çağdaş Uygar bir şehirdir öyle kalmalıdır.