Bir bilezik için milyonlarca ton toprak eziliyor, sonra sülfirik asit siyanür karışımı ile yıkanıyor ve milyonlarca ton toprak zehirleniyor Erzincan İliç'te işletilen anadot altın işletmesi yağan şiddetli yağış sonunda, kayıp ekmek parası kazanmak için orada çalışan emekçilerin, üzerine göçüyor. 9 emekçi, kayıp TV kanalları konuyu ele alıp bütün teferruatıyla açıklıyor. Bana göre bu kadar olumsuz doğaya zarar veren yatırımı, ABD ve Kanada çok küçük hisse ile Türk şirketi işletiyor. Şirket bir yılda 800 milyon kazanıyor ve bu şirketin 110 milyon vergi borcu siliniyor. Usulsüzlük nedeni ile 16 milyon ceza kesiliyor. Bakanlar üç aşağı beş yukarı, fakat olayı açıklıyor. Şimdi Cermobilden'de tehlikeli bir işletmeye izin verenler kazanılan paranın neredeyse tamamına yakını yurt dışına gidiyor. Bu kadar doğaya zarar veren, yatırım için imza atanlar şimdi bu 9 işçinin günahını nasıl ödeyecekler. Kazanılan paranın tamamının devletimizin olsa sıfır rızık olacak şekilde önlemler alınırdı ölüm olmazdı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda daha kaç yerde anadot maden işletmesi gibi altın işletmesi faaliyette. Bunların doğaya verdikleri, zarar insanları zehirlenmeleri kanser olmalarına sebebiyet vermesidir. Hayvanlarının etini yiyen 84 milyon Türk vatandaşının uğradığı, zarar hiç hesapladı mı getirisinin. Yurt dışına gitmesi de en büyük gaflettir CHP belediye başkanı adaylarını açıklıyor. Her açıklamadan sonra istifalar oluyor. Şimdi parti meclisi mi hatalı, istifa eden mi hatalı? Bu konuda İzmir için kesinlikle PM hatalıdır diye düşünüyorum. Politika tecrübe ister ,gençlere yer vermek doğaldır. Fakat PM tamamı genclerden değil üçte birinin gençlerden kurulup tecrü be kazandırılarak yenilenmelidir. Aksi taktirde hata kaçınılmaz olur sonuç Özgür Özel, başarılı olamadı denilmesine sebep olur. Sayın Özgür Özel, Hatay konusundaki kararı ile Atatürk'ün verdiği kararlarına benzer doğru bir kararından dönmeyerek alkışlandı Sayın Özgür Özele tavsiyem heyetleri dinledikten sonra doğru olanı ne ise, onu açıkla ve arkasında dur. Hiyerarşiyi ve saygıyı nezaketi kimsenin ihlal etmesine izin verme. Makamlar geçicidir, işgal ettiğiniz makamın, Atatürk'ün makamı olduğunu unutma. Şu anda çok zor günler yaşıyoruz. Vatandaşlar için tek kurtuluş umudunun sen olduğunu unutma.

Hiç kimsenin sana zarar vermesine izin verme yolun açık olsun. Antalya'ya geçmiş olsun önümüzdeki yıllar çok daha fazla doğal afetler olacaktır iklim değişikliği sonucu bu kaçınılmazdır en önemli insan kaybını önlemektir.

Bugün sevgililer günü, bir yerde oturup akşam sevgili eşinizle yemek yemek, iki kadeh içmek, emekliler için hayal oldu. Kırk yıllık arkadaşız, buluşup akşam yemek yiyelim diyen arkadaşlara mazeret beyan etmekten bıktım. 20 sene önce restoranda hesap ödeme yarışından bu güne gelindi işte. Allah yardımcınız olsun, bir kısım tuzukuru olanlar için, sorun yok fakat 31 Mart'ta milyonerinde, fakirinde bir oyu var. sandık açılınca gerçek ortaya çıkacak.