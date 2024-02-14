FARKINDALIK

Dünya Epilepsi Gününde farkındalık yaratıp, ülkemizin farkı noktalarından sesler getirmek için arkadaşlarımızla beraber harekete geçtik. Her sene ülkemizin farkı yerlerinden seminerler ile sesler geliyor. Bu sesin daha renkli olması için bir de ‘en kalabalık illerde yüksek ses çıkarsa daha çok kişi duyar’ dedik ve tekerleri döndürdük...

İstanbul'da Bisikletliler Derneği, Volkswagen Klasik Otomobil Derneği önden bisikletler, arkadan kaplumbağalar? arabalar olacak şekilde, Yenikapı 'dan Kazlıçesme’ye tekerlekleri döndürüldü Ankara'da ise Bisikletliler Derneği Volkswagen Klasik Otomobil Derneği, H.O.G Ankara Chapter, Ankara Volkswagen Fun Club Ankara Bisiklet Meclisi, Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Kulübü Derneği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Epilepsi ve Yaşam Derneği iş birliği ile gerçekleşti. Bu çalışmaların farkındalık önemini bilen Ankara ve İstanbul Valilerinin onayı ile gerçekleşecekti. Tüm bu çalışmaların sponsorluğu Ebru'nun Sözlüğü Eğitim Kurumu tarafından gerçekleştirildi.

Ertesi gün İstanbul, Ankara'da İzmir, Kocaeli, Şanlıurfa, Ordu, Denizli Edirne illerinde gerçekleşirken, Bursa Konya, Kahramanmaraş, Sivas, Kütahya, Giresun illerinde nörolog psikolog ve/ya psikiyatrist verilmediği için belediyelerden seminer için ayarlanan salonlar iptal edildi. Çok üzgünüz. Gönül isterdi ki, sosyal devlet olarak, o illerde de halk bilinçlensin...

Ankara, merkez olduğu için seminer değil, 13.00-17.00 arasında, moderatörlüğünü Ebru Öztürk'ün yaptığı Nörolog Selda Keskin, Çocuk Nörolğu Arzu Yılmaz, Psikolog Yadigar Yıldırım, Avukat Veli Kargın ve Sosyal Hizmet Uzmanı Cengiz Bağdat"ın katıldığı sempozyum gerçekleşti. Eski Çalışma Bakanı Hasan Gemici’nin de katıldığı sempozyumda, milletvekillerimizden gelen tebrik yazıları okundu.

17.30'da vals-tango eğitmeni olan Hülya Akan ile Tarık Gezgin dans gösterisi başladı. Bunu Tan Oral'in karikatürlerinin sunulması, Ebru Öztürk'ün yazdığı şarkı sözlerinin, rap müzik prodüktörlüğünü yapan Ozan Özdemir'in Hoşça Kal Epi adlı şarkısını Ebru Öztürk ilk kez sahnede söyledi. Daha sonra sunumu yapan Ebru Öztürk’ün aniden düşmesiyle; başta salondaki doktor olmak üzere herkes sahneye koştu. Tonik nöbet geçiyordu!!! Herkes sahneye panikle koştu ve sesler yükseldi… Bir süre sonra ayağa kalktı ve 'korktunuz mu ' diye sordu. Nöbet geçirmediğini ama kısacık olan nöbetler için epilepsililerin toplumda dışlanmaması rica ederek, MÜZED'in sanatçılarını davet etti. Daha sonra MÜZED Oda Orkestrası Şefi Şakir İlyasoğulları’nın eşliğinde Oda Orkestrası çok güzel parçalar söyledi ve derneğin şarkısı ile 19.30'da bitti.

20.15'de Ebru Öztürk'ün yazdığı, Mustafa Takmaz'ın yönettiği Hoşça Kal Epilepsi adlı oyun sahneye konuldu. Komedi şeklinde epilepsiyi anlatan oyun gündeme geldi. Ülkemizde epilepsi ile ilgili ilk oyun olarak hayata geçti. Ankara Yenimeydan Sahnesi sanatçıları 21.30'da oyunu tamamladı ve bunu plaket töreni izledi.

Ankara'daki çalışmalarımıza destek veren ABB, Çankaya Belediyesi ve Ankara Valiliğine, İstanbul'da İBB ve İstanbul Valiliğine, bize bundan sonra yol gösterme sözü veren TUSİAV başkanımıza, konuşmacı olarak katılan tüm uzmanlarımıza ve tüm illerdeki seminerleri, sempozyumu, bisiklet-motosiklet-araba tekerlerinin dönüşünü, galanın tamamının organize edilmesi ve duyurulmasını sağlayan sponsor Ebru'nun Sözlüğü Eğitim Kurumu'na ayrı ayrı teşekkür ediyoruz...

İlk kez belediyeler ve valilikler bize bu kadar ılımlı yaklaştı… Artık rüzgar bizden yana esiyor; çok daha güzel günlere yelken açma zamanı...Sevgiler.