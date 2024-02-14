YOLSUZLUKLAR İVMESİ

Bu yazacağım yazıyı 9 Aralık 2023 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde meslektaşım Murat Ağırel’de yazdı. Türkiye uluslar arası mafya örgütlerinin, dolandırıcıların, yolsuzlukların hızla ivme kazandığı bir ülke oldu. Bu yolsuzluklardan biri de “Castle Hawk” yolsuzluğudur. Birçok yurttaş, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Olentis markası ve bağlı bulunduğu holding tarafından yüksek kâr vaadi ile dolandırıldığını bildirdiler. Dolandırıcılığın 900 milyondan fazla olduğu ifade ediliyor. Peki, dolandıran kişi nasıl serbest kalıyor?

Konuyu anlamak için önce“Castle Hawk” denen bir şirketi tanımak gerekiyor. Bu şirket Holding olma yolunda ilk adımını 25 Mayıs 2021 yılında 240 bin TL sermaye ile Castle Hawk Mali ve Finansal Danışmanlık adı altında Çorlu’da atıyor. Yönetim kurulu başkanlığını 1984 doğumlu Murat Şahin yapıyor. ODTÜ işletme bölümü 2005 mezunu. Ziraat Bankası’nda bir, Halk Bankası’nda yedi yıl denetim personeli olarak; sonra bir yıl da bölge koordinatörlüğünde kredi tahsis sürecinde çalışıyor. Temmuz 2021 tarihinde 100 bin TL sermaye ile Castle Hawk Kozmetik ve Otomotiv San. Ltd. Şti. adlı firmayı kuruyor. 5 Nisan 2022 tarihinde bu şirketteki hisselerinin bir kısmını Erkan Üste’ye devrediyor. Ekim 2021’de ise Castle Hawk Sigorta ve Aracılık şirketini 300 bin TL sermaye ile Deniz Serdar Kaymak ile birlikte kuruyor. Sonra 2022 Ocak ayında Deniz Serdar Kaymak hisselerini Erkan Üste’ye devrediyor. Eylül 2022 tarihinde ise hisseleri tekrar Murat Şahin’e devrediyor. 24 Ekim 2023 tarihinde ise fesihname yayımlanıyor ve Şeker Sigorta acenteliği feshediliyor.

Oyun içinde oyun devam ediyor. Aynı adam 10 gün sonra ise Castle Hawk Turizm şirketini 500 bin TL sermaye ile kuruyor. Nisan 2022 tarihinde bu şirketteki hisselerinin bir kısmını Erkan Üste’ye devrediyor. Eylül 2022 tarihinde ise hisseleri tekrar Murat Şahin’e devrediyor.

18 Ocak 2022 tarihinde ise Gökbey Lojistik Taşımacılık firması alınıp ismi değiştiriliyor ve Castle Hawk Uluslararası Lojistik şirketi oluyor.

5 Nisan 2022 tarihinde ise Murat Şahin bu şirketteki hisselerinin bir kısmını Erkan Üste’ye devrediyor. Eylül 2022 tarihinde ise hisseleri tekrar Murat Şahin’e devrediyor. Bu sefer de Ocak 2022 tarihinde Castle Hawk Teknoloji ve güvenlik sistemleri adlı bir firma kuruluyor. Ne iyi değil mi?

Al gülüm, ver gülüm… Bu sefer Nisan 2022 tarihinde ise hisselerinin bir kısmını yine Erkan Üste’ye devrediyor. Murat Şahin açıklamasında “Yaptığımız yatırımlar ve özverili çalışmaların sonucu bir yıl içinde holdingleştik”diyor ve 11 Ağustos 2022 tarihinde ise Erkan Üste ve Murat Şahin ortaklığı ile 1 milyon TL sermayeli Castle Hawk Holding kuruluyor. Vaaay anasını…

Holdingin kuruluş amacında “Milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmeyi” amaçladıkları vurgulanıyor. Aslında kuruluş amacında “çarptıklar yurttaşlara oltayı” atmış. Castle Hawk Holding, çeşitli markalar yaratmış. Olentis, Bivalvia Suites, Olea Atelier gibi sırasıyla sözde kozmetik, turizm ve mobilya sektörüne girmişler. Kozmetik firmasının açılışı için de reklamlar, tanıtım filmi çekmeler ve klasik olan tanınmış sanatçıların daveti ile devam ediyor. Sistem nasıl işliyor? Yüzde 10 kar payı ile işliyor holdinge para yatıran herkese yatırdığı bedelin yüzde 10’u kadar aylık pay dağıtmayı taahhüt ediyor. Para yatıran yüzlerce memur, işçi, ev hanımı, iş insanı dolandırılıyor. Para yatıran kişiler soluğu savcılıkta almış.

Tam da bu olaylar yaşanırken başka bir gelişme oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), devreye giriyor ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak ettikleri gerekçesiyle Murat Şahin, Erkan Üste ile Ali Akkoyun isimli şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuluyor. Binlerce kişiyi yüksek kâr ve faiz vaatleriyle dolandırdığı gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Şahin, Muratlı Cezaevi’ne gönderilmiş sonrasında da tahliye edilmiş. Aklınız alıyor mu?