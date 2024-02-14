DEPREM Mİ DEDİNİZ BEYİM!

6 Şubat 2023 Gece Saat 04.17’de
Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde
Ve on bir şehirde
7.7 ile
Sarsıldık
Yıkıldık
Yetmedi
7.6 ile bir daha yıkıldık
İnsanız, biz de bir canız diye biliyorduk yanıldık
Yanıldık beyim yanıldık…
Deprem mi dediniz beyim?
Deprem önce yerin altında, sonra yerin üstünde, sonra da yüreklerimizde oldu.
Siz iyi bir insandınız! Beyim sahi size ne oldu?
Yıkılan kentler yerle bir
İnsanlar can derdindedir
Kaybolup gitti ürettiklerimiz var ettiklerimiz bir ömür
Duyamadım beyim, deprem mi nedir?
Siz hiç ailesiz kaldınız mı beyim?
Anasız babasız, evlatsız…
Sahi kaldınız mı hiç kapı numarasız?
Ya evsiz mahallesiz caddesiz sokaksız…
Dayanmak kolaydı sadece bunlar olsa beyim kaybettiklerimiz
Kaldınız mı hiç kentsiz?
Bir anda silindi mi?
Kitaplarınız
Fotoğraflarınız dünü yarına bağlayacak tüm anılarınız…
Molozların altında kaldı mı hiç canlarınız, umutlarınız?
Ayakta kalan çatlak yarı yıkık binalara çarpıp kendinize döndü mü ağıtlarınız feryatlarınız?
Oldu mu? beyim
Soğuktan ve acıdan sesinizin donduğu dilinizin düğümlendiği ve ağlayamadığınız…
Yavaş yavaş hissetmeye başladınız mı gün geçtikçe kayıplarınızı acılarınızı
Paylaşacak kimseleri bulamayıp
Yalnızlığınızla paylaştınız mı sancılarınızı?
Yağmur kar soğuk sizi alt etmeye çalışırken her geçen gün
Ve
Bulamazken bir tas çorba tek öğün
Birileri renkli camdan seslendi mi?
Övün
Sana ezberlettiklerimiz ile övün
Biraz daha sabret
Gelip kurtaracağız seni bir gün!
Siz hiç pazarlık konusu oldunuz mu politikacı sofralarına?
Haraç mezat satıldı mı oylarınız?
Tabut evler on binlerce can alırken
Defnedilirken kefensiz toprağa gömüldü mü canlarınız?
Oturun sizler
Sıcak odalarınızda binalarınıza saraylarınızda
Öğretin açlığa şükretmeyi dualarınızda
Korkmayın beyim çekinmeyin
Bize kuru ekmek de yeter
Yeter ki sizin eksiğiniz olmasın sofralarınızda
Bak bir yıl doldu beyim
Ama bizim ömrümüz dolmadı
Ölenler kurtuldu diyorum beyim ölenler kurtuldu!..
Ne acı değil mi? Sevdiklerinizin ölüme sevinmek
Biz kalanlar
Her gün bin kez ölüyoruz, sökülüyoruz ilmek ilmek
Bedel ödüyormuşuz
Terbiye ediliyormuşuz
Suçumuz taraf olmakmış meğer
Olsun be beyim
İyiye doğruya taraf olmak her şeye değer
Bu can pazarında
Hâlâ yolsuzluk hırsızlık yapılıyorsa
Yalan söyleniyorsa
Gelen yardımlar “taraf’a” yönlendiriliyorsa
İnsan soyu bu kadar onursuzsa gurursuzsa sorumsuzsa
Sözüm yok başka ne deyim?
Bizim de daha fazla taraf olmak gerek beyim
Her şey olumsuz değildi elbette
Önce canımızı yakanları acılarımızı paylaşmak istedim
Belki taş yüreğiniz vicdana gelir dedim
Yok beyim yok sizin yüreğiniz taştan da katı
Suç bizde beyim
Bak seçimler geldi
Ve
Yine Üsküdar’ı geçti alan atı…
Elbette canlarımız vardı yanımızda olan
Dünyanın dört bir yanında bizler için helâk olan
Yüreklerinde “insan” yanı kalan
Ne yazık ki
Kıramadılar çemberinizi kurtaramadılar bizi!
Dev aynasında gördünüz kendinizi
Kestiniz bize uzanacak ellerimizi!
Olsun be beyim
Sizin suçunuz yok
Genlerinize öyle işlenmiş
Siz ancak nefretle gösterebiliyorsunuz sevginizi!
Bekle diyorsunuz bekliyoruz beyim
Bir yıl geçti bir yıl daha on yıl daha bekleriz
Sizlere küsmeyiz beyim sizler bizim beyimizsiniz
Küseceksek kaderimize küser feleğe kahrederiz
Biliriz beyim!
Yol sizin yolunuz
Dil sizin diliniz
Söz sizin sözünüz
Sözünüzün üstüne söz olamaz
Sizden iyisini haşa Allah bile bilemez
Şükür size beyim şükür size!
Şükür Rabbinize!
Şahımız da sizsiniz padişahımız da
Biz tüküremeyiz size beyim
Karşı gelirsek baş kaldırırsak söz söylersek ah edersek vah edersek
Yüz kere bin kere tükür bize beyim
Tükür bize
TÜKÜR
BİZE…
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.