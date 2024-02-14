DEPREM Mİ DEDİNİZ BEYİM!

6 Şubat 2023 Gece Saat 04.17’de

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde

Ve on bir şehirde

7.7 ile

Sarsıldık

Yıkıldık

Yetmedi

7.6 ile bir daha yıkıldık

İnsanız, biz de bir canız diye biliyorduk yanıldık

Yanıldık beyim yanıldık…

Deprem mi dediniz beyim?

Deprem önce yerin altında, sonra yerin üstünde, sonra da yüreklerimizde oldu.

Siz iyi bir insandınız! Beyim sahi size ne oldu?

Yıkılan kentler yerle bir

İnsanlar can derdindedir

Kaybolup gitti ürettiklerimiz var ettiklerimiz bir ömür

Duyamadım beyim, deprem mi nedir?

Siz hiç ailesiz kaldınız mı beyim?

Anasız babasız, evlatsız…

Sahi kaldınız mı hiç kapı numarasız?

Ya evsiz mahallesiz caddesiz sokaksız…

Dayanmak kolaydı sadece bunlar olsa beyim kaybettiklerimiz

Kaldınız mı hiç kentsiz?

Bir anda silindi mi?

Kitaplarınız

Fotoğraflarınız dünü yarına bağlayacak tüm anılarınız…

Molozların altında kaldı mı hiç canlarınız, umutlarınız?

Ayakta kalan çatlak yarı yıkık binalara çarpıp kendinize döndü mü ağıtlarınız feryatlarınız?

Oldu mu? beyim

Soğuktan ve acıdan sesinizin donduğu dilinizin düğümlendiği ve ağlayamadığınız…

Yavaş yavaş hissetmeye başladınız mı gün geçtikçe kayıplarınızı acılarınızı

Paylaşacak kimseleri bulamayıp

Yalnızlığınızla paylaştınız mı sancılarınızı?

Yağmur kar soğuk sizi alt etmeye çalışırken her geçen gün

Ve

Bulamazken bir tas çorba tek öğün

Birileri renkli camdan seslendi mi?

Övün

Sana ezberlettiklerimiz ile övün

Biraz daha sabret

Gelip kurtaracağız seni bir gün!

Siz hiç pazarlık konusu oldunuz mu politikacı sofralarına?

Haraç mezat satıldı mı oylarınız?

Tabut evler on binlerce can alırken

Defnedilirken kefensiz toprağa gömüldü mü canlarınız?

Oturun sizler

Sıcak odalarınızda binalarınıza saraylarınızda

Öğretin açlığa şükretmeyi dualarınızda

Korkmayın beyim çekinmeyin

Bize kuru ekmek de yeter

Yeter ki sizin eksiğiniz olmasın sofralarınızda

Bak bir yıl doldu beyim

Ama bizim ömrümüz dolmadı

Ölenler kurtuldu diyorum beyim ölenler kurtuldu!..

Ne acı değil mi? Sevdiklerinizin ölüme sevinmek

Biz kalanlar

Her gün bin kez ölüyoruz, sökülüyoruz ilmek ilmek

Bedel ödüyormuşuz

Terbiye ediliyormuşuz

Suçumuz taraf olmakmış meğer

Olsun be beyim

İyiye doğruya taraf olmak her şeye değer

Bu can pazarında

Hâlâ yolsuzluk hırsızlık yapılıyorsa

Yalan söyleniyorsa

Gelen yardımlar “taraf’a” yönlendiriliyorsa

İnsan soyu bu kadar onursuzsa gurursuzsa sorumsuzsa

Sözüm yok başka ne deyim?

Bizim de daha fazla taraf olmak gerek beyim

Her şey olumsuz değildi elbette

Önce canımızı yakanları acılarımızı paylaşmak istedim

Belki taş yüreğiniz vicdana gelir dedim

Yok beyim yok sizin yüreğiniz taştan da katı

Suç bizde beyim

Bak seçimler geldi

Ve

Yine Üsküdar’ı geçti alan atı…

Elbette canlarımız vardı yanımızda olan

Dünyanın dört bir yanında bizler için helâk olan

Yüreklerinde “insan” yanı kalan

Ne yazık ki

Kıramadılar çemberinizi kurtaramadılar bizi!

Dev aynasında gördünüz kendinizi

Kestiniz bize uzanacak ellerimizi!

Olsun be beyim

Sizin suçunuz yok

Genlerinize öyle işlenmiş

Siz ancak nefretle gösterebiliyorsunuz sevginizi!

Bekle diyorsunuz bekliyoruz beyim

Bir yıl geçti bir yıl daha on yıl daha bekleriz

Sizlere küsmeyiz beyim sizler bizim beyimizsiniz

Küseceksek kaderimize küser feleğe kahrederiz

Biliriz beyim!

Yol sizin yolunuz

Dil sizin diliniz

Söz sizin sözünüz

Sözünüzün üstüne söz olamaz

Sizden iyisini haşa Allah bile bilemez

Şükür size beyim şükür size!

Şükür Rabbinize!

Şahımız da sizsiniz padişahımız da

Biz tüküremeyiz size beyim

Karşı gelirsek baş kaldırırsak söz söylersek ah edersek vah edersek

Yüz kere bin kere tükür bize beyim

Tükür bize

TÜKÜR

BİZE…